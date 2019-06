„Stalo se to na jaře, někdy koncem května. Pamatuju si, že jsem ten den byl doma, protože jsem se připravoval na státnice," vypráví 35letý Tomáš.

„Táta byl v tu dobu bez práce, takže trávil dost času doma. To dopoledne seděl v obýváku a četl noviny, stejně jako každý den. Byl celý život v pořádku, žádné zdravotního potíže ho netrápily, takže když jsem kolem něj procházel do kuchyně, abych si připravil něco k jídlu, ani ve snu by mě nenapadlo, že bych mu měl za pár minut poskytovat první pomoc."

Zničehonic však uslyšel z obýváku divný zvuk, ihned se tam šel podívat. "Táta ležel natažený na sedačce, noviny ležely spadlé na zemi. Bylo mi jasné, že je zle. Nereagoval na moje volání ani když jsem ho propleskl. Táta byl v bezvědomí a připadalo mi, že nedokážu nahmatat ani jeho puls. Okamžitě jsem volal záchranku a díky pokynům paní na lince, která mě instruovala, jsem už na nic nečekal a začal s nepřímou masáží srdce, což tátovi asi zachránilo život," vyprávěl drama.

„Teď zpětně už nevím, jak dlouho to mohlo trvat. Připadalo mi to jako hodiny, ale lékaři přijeli velmi rychle, snad do několika minut, a tátu odvezli do nemocnice, kde mu implantovali defibrilátor," dodal Tomáš. Drama způsobila fibrilace komor. "Zároveň měl přetíženou levou srdeční komoru. Když se po operaci probudil, říkal mi, že se mu najednou udělalo mdlo a pak už o ničem nevěděl. Dodnes jsem rád, že jsem tehdy byl doma a mohl něco udělat," uzavřel Tomáš.

NÁZOR LÉKAŘE: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. (přednosta Kliniky kardiologie IKEM)



„Co se týká onemocnění představujících predispozici pro náhlou srdeční smrt, je v našich krajích na prvním místě ischemická choroba srdeční. Náhlá smrt může být prvním projevem infarktu myokardu, kdy náhlé ucpání koronární tepny způsobí akutní ischemii myokardu a spustí fibrilaci komor. Ohroženi jsou i nemocní po prodělaném infarktu, pokud mají sníženou čerpací funkci levé komory srdeční. Podobně je tomu u nemocných s kardiomyopatiemi. Poměrně vzácně je příčinou náhlé srdeční smrti abnormální průběh koronárních tepen, jejich spazmus nebo další příčiny. Poměrně zřídka (méně než v 5 procent případů) se vyskytují maligní arytmie u nemocných bez prokazatelného onemocnění srdce. Mohou to být nemocní, kteří mají vrozenou poruchu iontových kanálů, které řídí pohyb iontů přes buněčné membrány srdečních buněk, a ovládají tak tvorbu elektrických vzruchů. Jindy se žádná příčina nenajde a hovoříme o tzv. idiopatické fibrilaci komor."

Počty

- Náhlých úmrtí v Česku je přes 30 tisíc.

- Muži jsou 3-4x více ohroženi v porovnání s ženami.

- U mužů mezi 60-69 lety věku a s anamnézou srdečního onemocnění se může náhlá srdeční smrt vyskytnout až v 8 případech na 1000 obyvatel.

- Obecně je ve vyspělých zemích roční výskyt náhlé smrti mezi 0,36 až 1,28 případu na 1000 obyvatel.

Informace o náhlé srdeční smrti

* Za náhlou smrt se považuje takový stav, kdy člověk zemře náhle, neočekávaně, následkem prvotní srdeční příčiny, přestože byl posledních 24 hodin zdráv a bez významnějších problémů.

* Řadě takových případů se dá předejít pomocí zavedení kardioverteru-defibrilátoru.

* Vzhledem k tomu, že při oběhové zástavě jde o minuty, neváhejte poskytnout resuscitaci postiženému člověku – můžete mu zachránit život.

* Vyvolávajícím onemocněním je ve věkové skupině 40—50 let nejčastěji ischemická choroba srdeční.

* Většina náhlých úmrtí je důsledkem závažných srdečních arytmií jako fibrilace komor. Tyto arytmie lze přitom včasnou léčbou přerušit a pacienta zachránit.

* Často nastane náhlá srdeční smrt do jedné hodiny od vzniku prvních symptomů.

* Výskyt náhlé srdeční smrti kolísá během dne. Podle některých studií nejčastěji nastává mezi 9. a 11. hodinou anebo pozdě odpoledne, záleží i na jednotlivých dnech v týdnu. Počet případů náhlé smrti rovněž stoupá v průběhu několika hodin po katastrofických událostech, jako je třeba zemětřesení.

Za chvíli začne oficiálně léto a tráva na zahradách roste nezadržitelnou rychlostí. Víte, že byste se měli hýbat, ale nebaví vás bezcílně poskakovat na hřišti nebo v posilovně? Vytáhněte tedy zahradní sekačku a posekejte ještě dnes trávník. Nejenže vaše zahrada bude hned vypadat lépe, ale vy díky tomu nachodíte desítky metrů, a to se počítá. A ještě lepší variantou, jak zapojit celé tělo do sekání trávy, je pořídit si kosu! S tou se totiž musíte opravdu otáčet a možná se zapotíte ještě víc než v té posilovně.