Tropické nákazy můžete chytit už i v Chorvatsku. Ochrání vás jedna pomůcka

Cestovní kanceláře na svých stránkách mnohdy ubezpečují klienty, že jim v Chorvatsku nehrozí žádné velké zdravotní nebezpečí, a pokud ano, tak jsou to především spálení od slunce či průjem po snězení nezvyklého jídla. Jenže specialisté na cestovní medicínu mají jiný názor. Na co si dát v Chorvatsku pozor a co v Chorvatsku nedělat, nebo spíše dělat pro své zdraví? Podceňovaným problémem může být bodavý hmyz. Nemusíte si hned pořizovat moskytiéru, stačí koupit jednoduchou pomůcku.