Můžete přiblížit aktuálně prověřovaný případ možné nákazy koronavirem v našem regionu?

Dívka přiletěla před jedenácti dny na Opavsko z Číny, je zde na prázdninách u své babičky. V neděli měla příznaky odpovídající koronaviru, tedy vysokou teplotu k 38 stupňům, která po požití paralenu neklesla, a kašel. V pondělí ráno měla teplotu stále stejnou. Je to občanka Čínské lidové republiky, nikoliv Češka (podle informací Deníku je dívka nezletilá, pozn. red.).

Jak jste se o případu dozvěděli?

Rodina kontaktovala infekční oddělení v Opavě, tuto zprávu nám předal tamní primář a po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví byla rodině uložena domácí karanténa. Dívce jsme provedli výtěry biologických vzorků z krve a nosohltanu a poslali je do Státního zdravotního ústavu v Praze, kde se vyšetřují. Výsledky by měly být v úterý kolem poledne.

Jaký je postup do doby, než se zjistí, zda jde o nákazu koronavirem, nebo o jiné infekční onemocnění?

Inkubační doba u koronaviru je jeden až čtrnáct dní, a jelikož se pohybovala v Číně a příznaky vesměs odpovídají, je reálné riziko, že jde o koronavirus. Začíná u nás však také chřipková epidemie, takže nelze vyloučit ani běžnou chřipku. Pokud by někdo další z rodiny pocítil příznaky, obrátí se rovněž na infekční oddělení v Opavě. Všichni, kdo s ní byli ve styku, jsou doma v izolaci, nevycházejí ven.

Provádí hygienická stanice v souvislosti s koronavirem nějaká opatření?

Pokud je u někoho diagnostikována cestovatelská anamnéza a objeví se dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc – telefonicky oslovte praktika nebo praktika pro děti a dorost, kteří už od nás dostali informaci, co dělat, když se takový případ objeví. Doporučili jsme vylepení informace na dveřích čekárny o tom, že kdo byl v Číně a má tyto symptomy, nemá vstupovat do čekárny, ale má zavolat lékaři telefonicky, aby nebyl ve styku s dalšími lidmi. Rozeslali jsme to všem praktikům, do lázní, lékařským komorám apod.

Jsou nějaká doporučení pro širší veřejnost na Opavsku – a ostatně i jinde?

Doporučení pro běžný život je samozřejmě mytí rukou, při kýchání zakrývání úst a nosu. V takovém případě by se měla nosit rouška. Proč by ji ale někdo nosil jen z prevence, když je zdravý. Nechceme vyvolávat paniku, a rozhodně ne před zjištěním výsledků, které mohou být negativní.