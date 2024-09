„Vydávání zdravotnického materiálu v lékárně je často náročné. Jestli pacienti normálně neví, co chtějí, tak tady to platí dvojnásob. Všemu říkají fáš, fáček, fášek, fáž nebo jednoduše obvaz. Do těchto tajů se mi zatím nepodařilo proniknout, o náplastech nemluvě,“ nebojí se s trochou nadsázky nazývat věci pravým jménem farmaceutická asistentka Martina Lachnittová.

Ve své knize Deník holky z lékárny (viz na konci textu; pozn. red.) pak popisuje leckdy dost náročné rozhovory s pacienty, kteří si přišli koupit materiál na své ošetření.



Nahrává se anketa ...

Chci náplast s peřinkou

Pacient: „Potřebuji náplast.“

Lékárnice: „Jakou tu náplast budete potřebovat?“

Pacient: „Normální.“

Lékárnice: „S polštářkem?“

Pacient: „Raději bez.“

Lékárnice: „Dobře, takže bez polštářku, na cívce.“ Tahá ze šuplíku obyčejnou textilní náplast na cívce a ukazuje ji pacientovi.

Pacient: „To je jen taková uzoučká? My jsme měli doma takovou širší. A navíc uprostřed byla jak kdyby peřinka, to nemáte?

Lékárnice: „Aha, takže klasickou náplast s polštářkem?“

Pacient: „Jestli tomu říkáte s polštářkem, tak asi s polštářkem.“

Lékárnice tahá klasickou textilní náplast s polštářkem a podává ji pacientovi.

Pacient: „Jé, a víte, co bych chtěl? Nešlo by, aby byla už nastříhaná?“

„Nikdo, opravdu nikdo neumí přijít do lékárny a říct: Chci textilní náplast, stříhanou s polštářkem,“ dodává k tomu farmaceutická asistentka.

Jak to dělat správně podle Martiny Lachnittové

Při nákupu je potřeba si ujasnit, na jaké místo budete náplast lepit. Nejčastěji vydávané náplasti v lékárně jsou:

Náplasti bez polštářku (na cívce): slouží například k přelepení gázy.

(na cívce): slouží například k přelepení gázy. Náplasti s polštářkem (v celku, nebo nastříhaná): většina lidí je má v lékárničce. Hodí se na běžná poranění, jako jsou říznutí, škrábnutí, odření.

(v celku, nebo nastříhaná): většina lidí je má v lékárničce. Hodí se na běžná poranění, jako jsou říznutí, škrábnutí, odření. Sterilní náplasti: Obvykle s polštářkem uprostřed. Využívá se třeba po chirurgických zákrocích. Tyto náplasti jsou vždy jednotlivě balené.

close info Zdroj: Se svolením Martiny Lachnittové zoom_in Farmaceutická asistentka Martina Lachnittová.

Náplast snad na každý zdravotní problém

Na poranění existují také náplasťové stehy (lepící proužky k uzavření malých řezných ran), hydrokoloidní náplasti (pomáhající udržovat optimální vlhkost), náplasti se stříbrem (redukují výskyt bakterií) a další. Zakoupit lze i náplasti na kuří oka, bradavice, na opary, na puchýře.

„Náplasti neslouží jen k ošetření poranění, ale mohou být také proti bolesti. Takové obsahují účinnou látku, která se postupně uvolňuje. Lepí se přímo na bolestivé místo – záda, kotník, koleno a tak dále,“ říká Martina Lachnittová.

Další často vydávaná náplast je hřejivá. Obsahuje kapsaicin a lepí se na „zatuhlá“ místa, která prohřívá a uvolňuje (například na záda; pozn. red.).

Jak dlouho mít náplast nalepenou

U náplastí, které jsou určené na bolest, na prohřátí nebo třeba na opary, je vždy uvedené výrobcem, jak dlouho má být nalepená. Někdy je to 8, někdy 12, jindy až 24 hodin. U náplastí, které má člověk po nějakém zákroku, to bývá určeno lékařem.

Pro děti se vyrábějí náplasti se speciálním designem:

„A u běžných náplastí zjistíte pocitově, kdy je potřeba je vyměnit. Zpravidla se náplast sundá, jestliže místo už nekrvácí a nebolí. Ale nejspíše se náplast sloupne dříve, než nad tím začnete přemýšlet. Pak určitě zvládnete posoudit, zda je nová náplast potřeba,“ vysvětluje farmaceutická asistentka.

Alergie na náplasti

V některých případech se může objevit alergická reakce na náplasti. Pacienti už tuší a hlásí dopředu, že na alergie trpí. V takových případech se použije náplast hypoalergenní.

„Ale v případě, že se problém s alergií objeví prvně, je potřeba náplast sundat ihned,“ zdůrazňuje Martina Lachnittová.

Náplast jde obvykle dobře odstranit. Pokud však máte s odstraněním problém, můžete si v lékárně zakoupit odstraňovač náplasti.

Jak náplast nejlépe nalepit

Aby náplast dobře a dlouho držela, je třeba místo před nalepením připravit. To znamená dobře očistit, nejlépe omýt vodou a mýdlem, a pečlivě osušit.

Jestliže místo, kde budete náplast lepit, je ochlupené, oholte se. Jednak bude náplast lépe držet, jednak nebude odstranění náplasti zbytečně bolestivé.

Poté už je to jednoduché. Nesahejte na lepivou část, náplast nalepte a zahlaďte.