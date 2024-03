Vyrobte si nápoj, který nastartuje imunitu: Stačí lžička obyčejného koření

Nemůžete se zbavit pocitu, že je vaše tělo po zimě unavené a bez energie? Důvodem pociťované slabosti i častější nemocnosti může být nedostatek slunečního svitu, vitaminů či pohybu. Imunitní systém můžete posílit přírodní cestou. Oslabenou imunitu nastartuje například zlatavé koření s nezaměnitelnou orientální vůní - kurkuma. Přečtěte si, na co je dobrá kurkuma, co kurkuma dokáže a jak si z ní připravit nápoj, který posílí imunitu. Dozvíte se také, kdo by kurkumu používat neměl.