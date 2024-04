Každý nemá možnost ráno vstát a jít se jen tak projít. Jako třeba třináctiletá Natálka, které doktoři řekli, že nikdy nebude chodit. Má středně těžké tělesné postižení, oční vadu, a kromě dalšího i středně těžkou mentální retardaci. Pohybuje se jen díky speciálním ortézám. Ty jí však budou brzy malé. Proto se dva influenceři z Nového Jičína Matyáš Kuboš a Tomáš Kopecký, vystupující pod přezdívkami Mates a Kopec, rozhodli vydat na dalekou cestu přes půl Evropy a malou bojovnici svým činem podpořit.

Říkají si Mates a Kopec a rozhodli se ujít 2500 kilometrů za 100 dní pro dobrou věc. | Foto: Se svolením Donio a Matyáše Kuboše

Říkají si Mates a Kopec. Na instagramovém profilu @mates_a_kopec je každým dnem sleduje více a více lidí. Už je jich kolem 2,5 tisíce. Tedy zhruba tolik, kolik se dva kamarádi Matyáš Kuboš a Tomáš Kopecký rozhodli ujít kilometrů z Barcelony zpět do jejich domoviny v Novém Jičíně. To aby podpořili třináctiletou Natálku, která sama chodit nikdy nebude.

Jak dvojice přátel už před cestou poznamenala: „Bude to dřina, ale bude to stát za to.“ Nevšedním způsobem se totiž snaží dostat příběh dospívající slečny do povědomí široké veřejnosti. Každým krokem bojují za to, aby se pro Natálku vybralo co nejvíce peněz a ona mohla díky speciálním ortézám chodit alespoň s pomocí.

Už jsou za polovinou, stejně jako sbírka, kterou pro nemocnou dívku společně založili na platformě Donio.

2500 kilometrů za 3 měsíce

Dva mladí muži Mates a Kopec se jednoho dne rozhodli, že překonají sami sebe a přejdou pěšky přes půlku Evropy. Nebyl to ale jen tak ledajaký rozmar. S každým zdolaným kilometrem totiž přispívají na dobrou věc.

Svůj příběh se snaží dostat k co nejširšímu publiku, aby si každý uvědomil, že pohyb není samozřejmost. A především aby pomohli dívce, která podobnou možnost nedostane. Chodit bez pomoci totiž nikdy nebude.

Dne 9. března Mates a Kopec odletěli přímo do Barcelony, odkud jdou pěšky zpátky domů do Nového Jičína.

Každý den ujdou v průměru 35 kilometrů. Na namožené svaly a puchýře prý už si dávno zvykli. Na cestě jsou už zhruba měsíc a půl a v nohách už mají přes 1300 kilometrů. Snaží se ale myslet jen na týden dopředu, aby je zbývající vzdálenost neděsila.

Zážitky ze své cesty kamarádi denně sdílí prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Instagram.

Předčasné narození a úmrtí brášky

Natálka, které je dnes 13 let, se narodila předčasně ve 25. týdnu. Její dvojče Davídek bohužel zemřel ve čtyřech měsících.

Lékaři Natálce diagnostikovali středně těžké tělesné postižení – dětskou mozkovou obrnu, oční vadu, levostrannou hemiparézu (ochrnutí jedné poloviny těla, pozn. red.). Dále byla dívce diagnostikována střední mentální retardace a má také voperovaný shunt. Bez pomoci nikdy nebude sama chodit.

Od malička je však Natálka neskutečnou bojovnicí. Za každým jejím pokrokem stojí obrovské množství dřiny, snahy a odhodlání. Od útlého věku pravidelně rehabilituje. Absolvovala také mnoho rehabilitačních pobytů a intenzivních terapií. V současné době navštěvuje pátou třídu speciální základní školy, kde jí každý den pomáhá asistentka.

Natálka má ještě pětiletou sestřičku Nikolku. Ta je i přes svůj nízký věk velice empatická a snaží se starší sestře se vším pomáhat.

Nadšená sportovkyně

Natálka však není jen životní bojovnice, ale i nadšená sportovkyně. Neustále posunuje své možnosti a osobní rekordy. Ráda jezdí na speciálním kole a už čtvrtým rokem se aktivně věnuje také atletice.

„Jezdí trénovat do Vítkovic, kde je klub para atletiky. Soutěží v hodu míčkem, raketkou, také už začíná trénovat hod oštěpem. Pravidelně se zúčastňuje atletických závodů Czech open, juniorského pohárku v Olomouci a závodu Emil open,“ říká Matyáš Kuboš alias Mates, který společně s kamarádem sbírku na Donio založil.

U všech těchto činností však Natálka potřebuje pomoc trenérky, asistentky, rodičů a prarodičů.

Influenceři Mates (vpravo) a Kopec s Natálkou:

Chtěla by chodit, podpořme ji

Natálka má za sebou tři operace levé horní končetiny, a pravděpodobně se tento rok nevyhne další. I přes své diagnózy však rozhodně není holčičkou, která by jen tak seděla v koutě. V pohybu jí pomáhají speciální ortézy; jak na horní levou, tak na dolní levou končetinu.

„Ortéza pomáhá ve správném postavení prstů i zápěstí. Momentálně je ale Natálka ve fázi růstového spurtu a brzy bude mít ortézu na dolní končetinu malou. Ortéza zkvalitňuje chůzi, zabraňuje rekurvaci (zpětné ohnutí, jako například prohnutá kost nebo kloub dozadu, pozn. red.) kolene a pomáhá Natálce vyhnout se dalším operacím,“ přibližují zakladatelé sbírky.

Ortézy jsou pro dívku každodenní nezbytnou součástí života. Zdravotní pojišťovny je však nehradí. Je na pacientovi či jeho rodině, aby si je pořídil z vlastních prostředků. Vybrané peníze ze sbírky by proto byly využity na zakoupení těchto ortéz.