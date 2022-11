Krvácení do mechu, věznění v chýši. Muži v historii menstruující ženy nenáviděli

Průzkumu se zúčastnilo 90 tisíc žen ze 190 různých zemí a shodovaly se na názvech jako: Návštěva tety Irmy, Červený odznak odvahy, Týden na hadru či Jízda na bavlněném poníkovi.

Hledání jiného názvu

Kvůli neustálé celosvětové tabuizaci slov jako „perioda“, „menstruace“ či „cyklus“ se v rámci průzkumu podařilo vybrat přes 5 tisíc eufemismů, které týdenní období v měsíci každé ženy označují. Některé z nich si můžete přečíst níže:

Česká republika: návštěva tety Irmy, červený kód, měsíční zúčtování, rudá armáda, rezavé trubky, krámy, své dny, měsíčky, být mimo provoz.



Německo: jahodový týden, rudá teta, rudá armáda, červená vlna, jízda na červené vlně, červený alarm, červený mor.



Francie: kečupový týden, sezóna jahod, přistání britské armády v kalhotkách, mrkev je uvařená, Niagarské vodopády, technická kontrola.



Itálie: máme hosty, rudé moře, červený týden, povodně.



Španělsko: rozmrazování steaku, Červená Karkulka, červená sestřenice, červený semafor, upír.



Portugalsko: ženské monstrum, červená, návštěva, dámské zboží, zlomená pánev, červený příliv, na farmě prší.



Dánsko: červená teta, rudé moře, malíři na schodišti, komunisté v altánku.



Čína: pravidelná dovolená, smůla, červený čaj, malá červená, Bloody Mary, příbuzní.



Japonsko: krvavý festival, den dívek, příjezd Matthewa Perryho.



A jaké výrazy pro menstruaci používáte vy? Nebojte se s námi o ně podělit v diskusi pod článkem.

Průzkum měl ale mnohem hlubší smysl, než jen odhalit vtipné a neotřelé názvy pro menstruační cyklus. Také totiž zjistil, že většina žen na světě měla problém mluvit o menstruaci s mužským členem rodiny, kolegou či jiným mužem, a to bez ohledu na to, zda žila ve vyspělém světě či rozvojové zemi.

Ženy se za menstruaci stále stydí

Pokud ženy nedokážou ani vyslovit slovo „perioda“ či „menstruace“, aniž by se jim někdo zasmál nebo se samy necítily trapně, může být pro ně náročné řešit a více zkoumat menstruační bolesti a s nimi souvisejícími problémy.

„Je to obrovský problém veřejného zdraví v rozvojovém světě, kde mají některé dívky pocit, že umírají, když náhle dostanou menstruaci, jelikož se dostaly jen k velice chabým informacím o cyklu ženy, nebo dokonce vůbec k žádným,“ vysvětlil pro washingtonpost.com prezident International Women's Health Coalition Francoise Girard.

Ovšem ženy jsou stále odmítány i zesměšňovány například kvůli PMS i ve vyspělém světě a menstruace je často brána jako něco nečistého, o čem se nemluví. Všichni známe vtipy o ženách, které mají menstruaci a chovají se výbušně, přecitlivěle, ale každý nad tím mávne rukou, protože „mají přece své dny“.

„Vnímání studu ohledně menstruace znamená, že žena cítí, že něco není v pořádku a že je menstruace něco, za co by se měla stydět. Je to ale vina společnosti,“ naznačil pro washingtonpost.com Francoise Girard.