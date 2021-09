Štěpán se potýká s mnoha zdravotními problémy, přesto je vášnivým sportovcem

Štěpánek vstoupil do života o čtyři měsíce dříve, než bylo plánováno. Kvůli tomu se dodnes, kdy je mu devět let, potýká s mnoha zdravotními problémy. To mu však nebrání vášnivě sportovat a odhodlaně žít naplno.

Štěpán je statečný | Foto: se svolením nadace Dobrý anděl