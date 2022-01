To je velmi zajímavá věc. Jde o to, že ten primární kontakt se asi nepodaří zjistit, nicméně ten sekundární, který to přinesl do té rodiny, tam z toho je vidět, že na druhou stranu jsou ty průběhy poměrně mírné. Takže zatím to neznamená, že by to byla nějaká varianta, která vzbudí zájem WHO (Světové zdravotnické organizace) na stejné úrovni, jako je omicron. Je to varianta, která je vyhodnocována, ale nespadá zatím do kategorie těch velkých variant, které se sledují.

Co víme o této variantě covidu?

Ta varianta má obrovské spektrum nových mutací, to znamená, že by mohla být nebezpečnější než stávající varianta omicron. Může se šířit prakticky stejně rychle, ale může mít i závažnější průběh. Ale to všechno jsou hypotézy, které vychází z počtu mutací. Ale to, že ta varianta se zatím příliš intenzivně nešířila po světě, je pravdou. Když vezmeme, že byla zachycena někdy v říjnu, tak ta doba už je poměrně dlouhá na to, aby se po světě vyskytovala jenom v takto nízkém počtu.

Dá se vysvětlit, proč se šíří tak pomalu?

Tam se stane, že některá z těch mutací poškodí schopnost rychlého množení se na sliznicích, což má omicron a pak se to může zpomalit. Na druhou stranu dá se očekávat, že vzhledem k tomu obrovskému počtu mutací se bude vyhýbat očkování víc než i varianta omicron.