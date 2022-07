Kvůli karanténě jsme dlouho nemohli do kadeřnictví. Jak si poradit v případě, že naše vlasy potřebují pravidelně upravovat? Teď už naštěstí ke kadeřníkovi znovu můžeme, je proto lepší nechat to na odborníkovi. Domácí barvení nebo stříhání vlasů má vždy svá úskalí. Viděla jsem na YouTube spoustu videí a fotek, jak dopadly ženy, které kadeřníkům fušovaly do řemesla. I když mě ta videa pobavila, tak ony byly ještě dlouho nešťastné z toho, co si na hlavě vytvořily – ať šlo o spálené vlasy, zubaté ofiny do půlky čela, nebo kuřecí blond. Když potřebujete řešit svůj vzhled akutně, doporučuji maskování různými látkovými čelenkami, barety, dlouhou ofinu zasponkovat. Vlasům raději dopřejte ozdravnou kúru či zábal.

Co je nejdůležitější pro zdraví vlasů?

Jejich kvalita je nám dána geneticky, i když je nespravedlivé, že některé z nás mají krásnou hustou hřívu a jiné na hlavě pár chmýří. Málokdo ví, že zásadní je nechodit spát s mokrými vlasy. Přeleží se, mohou se zlámat, navíc se na mokré pokožce hlavy vytváří prostředí, ve kterém se daří různým mikroorganismům a kvasinkám. To jejich kvalitě také neprospěje.

Které vitaminy vlas potřebuje?

Vhodné jsou například vitaminy řady B, vitamin A, z minerálů pak hořčík, zinek, železo. Můžete je doplnit formou doplňků stravy.

Jak moc se dá kvalita vlasů ovlivnit šampony a kondicionéry a jinými přípravky?

Vhodný šampon a kondicionér dokážou zlepšit vzhled a výsledný efekt po umytí hodně. Proto se vyrábí péče pro různé typy vlasů. Doporučuji vybírat šampony bez tenzidů typu SLS a SLES (způsobují podráždění kůže, dermatitidy) a také ty, co nejsou konzervovány parabeny (jsou potenciálními karcinogeny). Vybírejte pokud možno přírodní vlasovou kosmetiku a čtěte složení.

Konkrétně podle čeho je tedy máme vybírat?

Jiným šamponem si umyjete vlasy jemné, které nechcete zbytečně zatěžovat (umastit), a jiným vlasy kudrnaté, ty jsou přirozeně suché a potřebují silnou výživu. I poškozené vlasy hodně vyživujte, na rozdíl třeba od těch, které se rády mastí.

Co pomáhá vlasům, které jsou řídké, lámavé a suché?

Lámavé a suché vlasy potřebují při každém mytí kromě kondicionéru i vyživující masku, kterou nanášejte dál od vlasové pokožky, ideálně od uší po konečky. Pročešte hřebenem a nechte působit na vlasech 3–5 minut. Hustotu vlasů máme danou geneticky, s tím moc nenaděláme. Ale mám osobní zkušenost v naší rodině – můj tatínek by od vojny prakticky plešatý, a když mu bylo 80 let, žil jako poustevník celé léto v horách. Na jaře si tehdy naložil medvědí česnek do slivovice a touto tinkturou si každé ráno mazal hlavu. Na podzim mu vlasy narostly. Sice řídce, ale pořád to byly vlasy, které 60 let neměl. Tak můžete ten recept vyzkoušet a dejte mi vědět, jestli zabral. (smích)

Jak se správně starat o dlouhé vlasy?

Péče o dlouhé vlasy zabere více času než o krátké, jen to vyfoukání po umytí je na asi 45 minut, a nezapomínejte na kondicionér, abyste je lehce rozčesaly. Je také důležité si dlouhé vlasy denně česat, aby se nezacuchaly a nebyly v nich dredy.

Jaké jsou trendy letošního roku?

Stále přetrvává přirozený look. Jemný melír, který kadeřnice vytváří čtyři hodiny a vypadá, že vás zesvětlilo sluníčko a ne ta kadeřnice. A pak tzv. balejáž, při které kadeřnice vykreslí do délek vlasů zesvětlení, které opět vypadá velmi přirozeně. Ze střihů vede krátký střih a mikádo. Výsledná úprava vlasů ve stylu Brigitte Bardot a plážové vlny.

Když k vám přicházejí klientky, nechávají vám volnou ruku, abyste jim na hlavě vytvořili to nejlepší? Nebo častěji mají jasnou představu, co chtějí?

Každá jsme originální a máme svou představu, jak chceme vypadat. Málokdy přijde zákaznice a řekne – dělejte si se mnou, co chcete. Tento požadavek může být velmi zavádějící, protože i taková zákaznice má představu, jak by chtěla vypadat – pak se může stát, že bude z výsledku zklamaná. Nebojte se proto vyslovit u kadeřnice svoje přání, případně ukázat fotku. Konzultace předtím, než se začne pracovat, je to nejdůležitější a žádná dobrá kadeřnice se bez ní neobejde.

Ke kadeřnicím si ženy obvykle přijdou odpočinout, popovídat. Nepřipadáte si někdy jako terapeuti?

Někdy ano. (smích)

Oli Vacková



Je majitelkou pražského organického studia OliOla organic beauty. Na koncept kombinace udržitelné kosmetiky a kadeřnického salonu přišla na svých pravidelných poutnických cestách do Santiaga de Compostela.



„Nadchla mě myšlenka organické kosmetiky, jelikož mě zajímaly dopady běžně používaných kosmetických prostředků na lidské tělo. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla otevřít OliOla, salon, kam bych sama ráda přišla,“ říká. Studio otevřela před třemi lety, narozeniny slavilo v březnu charitativním Beauty dnem, jehož výtěžek 42 242 Kč získala nadace Be Charity. „Stihli jsme to těsně před uzavřením salonu na dva měsíce v důsledku koronaopatření. Jsem ráda, že jsme alespoň tímto malým příspěvkem mohli pomoci.“