Preventivní prohlídka přitom může pomoci nejenom samotným pacientům. Uspořit může také miliardy korun ze zdravotního pojištění. Pokud se totiž choroba odhalí včas, jsou náklady na její léčení nesrovnatelně nižší.

„U rakoviny to platí dvojnásob. Čím dříve jsou nádory odhaleny, tím je jejich léčba snazší a levnější. U tumorů v prvním stadiu většinou postačí operace, takže celá léčba vyjde jen na desítky tisíc korun. Naopak pozdní stadia rakoviny vyžadují chemoterapii a radioterapii, které stojí stovky tisíc i miliony korun,“ potvrzuje lékař z Masarykova onkologického ústavu v Brně Jan Žaloudík.

Ať si lajdáci připlatí

Odborníci proto nyní navrhují: Ať si lidé, kteří svévolně hatí snahy pojišťoven i lékařů, později na svou drahou léčbu připlatí. „Nikdo samozřejmě nemůže za to, že má zdravotní problém. Pokud ale někdo vyhazuje do koše pozvánky k organizované prevenci, měl by pak opravdu za své jednání nést odpovědnost,“ domnívá se třeba šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Pacienti ignorující prevenci by podle něj měli mít například dvakrát vyšší platby za zdravotní pojištění. Nebo by si měli část své léčby jednoduše zaplatit.

Černí pasažéři

Podobně to vidí i ekonom Miroslav Zámečník. „Musíme vnést do systému disciplínu. Pokud se někdo chová jako černý pasažér, který nedodržuje stanovená pravidla, potrestejme ho. Pojďme se bavit o tom, kolik stojí vyhozená pozvánka,“ řekl.

Jinak se podle něj může brzy stát, že pojišťovny na péči nebudou mít. Chronických pa-cientů totiž kvůli stárnutí populace přibývá – třeba jen lidí s rakovinou je v Česku aktuálně kolem 542 tisíc a zhruba 90 tisíc dalších pacientů každým rokem přibude. Asi 8 tisíc z nich postihne rakovinné bujení právě ve střevě či v konečníku – u poloviny to lékaři zjistí pozdě. Často zbytečně.

Zbytečná úmrtí

Nejde ale jen o rakovinu. Prevence se podle odborníků vyplatí i u dalších chorob. Z nedávného průzkumu, který si nechala zpracovat společnost Sanofi, přitom vyplynulo, že se tři čtvrtiny Čechů vyhýbají jakékoliv prevenci. Polovina lidí navíc svaluje vinu na svého ošetřujícího lékaře. O nutnosti prohlídek je prý dost neinformuje. „Ročně tak zbytečně zemře 43 tisíc osob na choroby, kterým se dalo snadno předejít,“ okomentoval to ekonom Tomáš Doležal.