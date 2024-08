Nedostatkem hořčíku trpí nemalá část populace. Je totiž obvyklé, že ho lidé ve stravě přijímají méně, než by měli. Magnesium je přitom dobré a zodpovědné za řadu procesů v těle, včetně získávání energie pro celý organismus. Je tedy potřebné ho do těla doplňovat. Jak to dělat co nejlépe a nejúčinněji, jsme se zeptali farmaceutické asistentky Martiny Lachnittové. Aby dala jasněji do diskuse, po kterém výrobku na trhu sáhnout a v čem je horčík obsazený.

„Za svou praxi bych mohla popsat asi milion případů, kdy jsem půl dne trávila vysvětlováním, že opravdu nejde koupit hořčík dohromady s magnesiem,“ upozorňuje farmaceutická asistentka Martina Lachnittová na hodně častý omyl, ve kterém mnozí pacienti žijí.

Ve své knize Deník holky z lékárny pak popisuje leckdy dost náročné rozhovory s pacienty, kteří si přišli koupit doplněk stravy s hořčíkem, ale nevědí, že jeho latinský název je magnesium.

Různé formy hořčíku a k čemu slouží:

Bylo to úplně, ale úplně k ničemu

Pacient: „Dobrý den, slečno, prosím vás, přál bych si jedno magnesium.“

Lékárnice: „Dobrý den, dobře, nabídnu vám tento doplněk…“

Pacient: „Mohu se, prosím vás, podívat na tu odbornou tabulku, abych viděl, kolik tam toho magnesia skutečně je?“

Lékárnice: „Samozřejmě, tady na to mrkněte.“

Pacient: „Ale slečno, vy jste mi asi nerozuměla, vždyť je tam jenom hořčík, ale magnesium nikde žádné. Tohle jsem si koupil naposledy u konkurence a bylo to úplně, ale úplně k ničemu. A ještě to stálo dvakrát tolik.“

Hořčík vezmu hned, magnesium mi objednejte

Pacientka: „Dobrý den, já jsem přišla koupit pro sousedku jeden hořčík a jedno magnesium.“

Lékárnice: „Dobrý den, dobře, takhle vám dám hořčík a…“

Pacientka vstupuje do řeči: „Ježišmarjá, a to magnesium není, že? To mi ani neříkejte!“

Lékárnice: „Magnesium je jiný název pro hořčík, takže je to stejné. Tím pádem stačí jeden doplněk.“

Pacientka: „Nene, to nechci. Musím Květě donést oboje, já jsem jí to takhle slíbila. To víte, ona už je špatná. To teplo jí nedělá dobře na srdíčko, víte?“

Lékárnice: „Nebojte, takhle vám dám ten hořčík a bude to stačit.“

Pacientka: „No dobře, tak mi to magnesium objednejte a já se stavím po neděli, ju?“



Jak vybrat magnézium podle Martiny Lachnittové

Když postoupíme o úroveň výš a připustíme že hořčík a magnesium jsou totéž, přichází další otázka, která je ovšem zcela na místě. Jak vybrat ten nejlepší doplněk stravy?

„Trh nabízí nepřeberné množství značek a forem hořčíku. Není divu, že se do výběru pacienti zamotávají,“ říká lékárnice.

„Výrobci nám v tom také příliš nepomáhají. Na krabičce od doplňku stravy můžete vidět nápis: ‚Obsahuje 375 mg magnesia, což je denní dávka a stačí jedna tableta denně.‘ Jenže chybí dodatek, že těch 375 mg je v minimálně vstřebatelné formě,“ dodává Martina Lachnittová.

Když hořčík chybí, musí se do těla doplnit:

Podle čeho se při nákupu magnézia orientovat

V lékárně seženete hořčík ve formě oxidu, laktátu, citrátu, dále bisglycinát a nyní je velmi oblíbený orotát .

dále a nyní je velmi oblíbený . Oxid je nejlevnější, nejdostupnější druh. Často ho můžete vidět ve formě „sáčků na jazyk,“ šumivých, ale i klasických tablet. Příznivá je jeho cena, vstřebatelnost nikoli – udává se kolem pěti procent. Navíc je projímavý, takže je lepší dávat ho po jídle . Tím se však ještě více sníží vstřebatelnost.

je nejlevnější, nejdostupnější druh. Často ho můžete vidět ve formě „sáčků na jazyk,“ šumivých, ale i klasických tablet. Příznivá je jeho cena, vstřebatelnost nikoli – udává se kolem pěti procent. Navíc je projímavý, takže . Tím se však ještě více sníží vstřebatelnost. Co se týče vstřebatelnosti, tak je o něco lepší laktát , nicméně přetrvává jeho projímavý účinek.

, nicméně přetrvává jeho projímavý účinek. Pokud chcete pro sebe vybrat kvalitní hořčík za rozumný peníz, sáhla by lékárnice po formě citrátu . Zde tělo využije až 80 %. Ani v tomto případě ovšem nekončí nežádoucí účinek v podobě průjmu , ačkoliv na někoho toto působí více, na někoho méně. Každopádně i když si vezmete citrátovou formu magnesia po jídle a snížíte účinek, není to taková „ztráta“ jako u oxidu.

. Zde tělo využije až 80 %. Ani v tomto případě ovšem nekončí , ačkoliv na někoho toto působí více, na někoho méně. Každopádně i když si vezmete citrátovou formu magnesia po jídle a snížíte účinek, není to taková „ztráta“ jako u oxidu. Jestliže chcete opravdu kvalitní hořčík, bez nepříjemných projímavých účinků, se kterým si tělo poradí a využije ho, vyberte magnesium bisglycinát (chelát), nebo orotát.

Jak dodat hořčík do jídelníčku

Budete-li chtít zvýšit příjem magnesia potravou, zaměřte se na ořechy, semínka a luštěniny (zejména fazole). Dále jsou vhodným zdrojem ryby, datle nebo třeba banány.

K doplnění magnesia mohou sloužit i minerální vody, ale pozor, vždy se dívejte na složení. Myslete také na to, že pokud nedokážete přijmout vodu neslazenou, tak do těla dostáváte často zbytečně velké množství cukru.

„Klasická minerální voda Magnesia obsahuje na 1 litr zhruba 170 miligramů hořčíku. To samo o sobě není špatné. Denní doporučená dávka magnesia v České republice je 375 miligramů. Opět ale myslete na zažívací problémy, které mohou u citlivějších jedinců vzniknout,“ dodává Martina Lachnittová.

close info Zdroj: Se svolením Martiny Lachnittové zoom_in Farmaceutická asistentka Martina Lachnittová.