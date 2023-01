Lékárníci radí: Jak při výpadcích léků léčit virózy dětí a jak snížit horečku

Utlumili jsme si imunitu?

Ano, epidemie viróz a chřipky je proto silnější a trvá déle. Zároveň je více nemocných než v roce 2019. Navíc máte virózu a za pár týdnů chytnete další. Ne jako dřív, kdy ji člověk jednou prodělal a už se mu na celou sezónu vyhnula. S tím výrobci nepočítali, a tak naplánovali výrobu menší, než jakou potřebujeme.

Náměstek ministra zdravotnictví a vedoucí pracovní skupiny k řešení nedostatku některých léčiv Jakub DvořáčekZdroj: Se svolením Ministerstva zdravotnictví ČRJak se to snažíte řešit?

Jsme v situaci, kdy si nedokážeme vzájemně pomoci ani v rámci Evropské unie. Nedávno jsme totiž skrze stálé zastoupení v Bruselu ověřovali situaci v dalších členských státech. Z deseti zemí, včetně třeba i sousedního Rakouska, Španělska či Chorvatska a Litvy, nám odpověděli, že také mají obrovský problém s dostupností antibiotik (používají se na angíny a další bakteriální infekce, které se mohou přidat i k virózám – pozn. red.). Požádali jsme proto direktorát Evropské unie HERA, který nakupoval vakcíny proti opičím neštovicím, aby chybějící léky nakoupil mimo evropský trh.

Kde?

Snažíme se dostávat léky ze zemí, kde víme, že registrace probíhají podobně jako v Evropě. Tedy ze Spojených států, Velké Británie, Kanady, Nového Zélandu či Austrálie. Od loňského prosince k tomu máme v legislativě nový nástroj, na základě kterého můžeme stanovit úhradu, distribuční a výdejní marži i neregistrovanému léčivému přípravku. Nicméně Velká Británie má obdobný problém jako Evropská unie a antibiotika aktuálně schází i v Kanadě.

Jak mapujete situaci v Česku, abyste věděli, kolik léků objednat?

Ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a velkodistributory se snažíme mít aktuální přehled o stavu zásob antibiotik v distribučních skladech. Na základě dat z elektronického receptu sledujeme aktuální spotřebu, abychom byli schopni předvídat, jak nám jednotlivé přípravky dochází a jsou nahrazovány dovezenými.

Dětský sirup na horečky v některých lékárnách opět chybí. Rodiče shánějí čípky

Část lékárníků říká, že některé léky chybí i proto, že je lidé nakupují do zásoby. To platí pro ty volně prodejné. Antibiotika ale musí předepsat lékař, těmi se tedy nelze zásobit.

Ani u antibiotik to ale není tak, že by je lidé brali jen tehdy, kdy je potřebují. Nechávají si je předepsat, i když je zrovna nepotřebují. Je to však v menší míře než u volně prodejných dětských léků na bolest a horečku, kdy si jich někdo naráz koupí třeba i deset. Když jsme koncem roku zajistili dodávku 340 tisíc balení sirupu Nurofen, zásoby na tři měsíce zmizely během pěti dnů. Proto je nyní velký problém, který bude zřejmě trvat celé jaro, než se situace stabilizuje.

Do budoucna chystáte novelu zákona o léčivech. Distributoři, kteří SÚKLu ohlásí přerušení či ukončení dodávek vybraných léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, budou mít povinnost držet dva měsíce jejich zásobu na českém trhu, případně po tuto dobu zajistit alespoň adekvátní náhradu. Co dalšího návrh obsahuje?

Pracovníci SÚKL a ministerstva zdravotnictví budou moci v případě potřeby získat informaci, kolik balení konkrétního léku máme v distribučních skladech a lékárnách. V kombinaci s elektronickým receptem a spotřebou jsme schopni udělat si představu o tom, jestli nám to vystačí do obnovení dodávky, nebo musíme řešit zabezpečení daného léčiva navíc. Nastavíme také mechanismus, který zajistí, aby lékárny v průběhu komplikované dostupnosti objednávaly přibližně tolik, kolik vydají. Tedy, aby se nestávalo, že někde se léky hromadí a jinde nejsou. Doufám, že díky tomu všemu bude od roku 2024 situace stabilizovanější. Sice to nevyřeší všechny výpadky, ale alespoň se zkrátí intervaly, kdy je dostupnost některých léků snížená.