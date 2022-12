Proč uprostřed chřipkové sezony došla řada léků? Problémy nemá pouze Česko

„Kamarádky mě prosily, zda bych mohla něco sehnat a kamarádka přivezla dvoje nurofenové čípky, které jsou ale i tam nedostatkové. Já jí prosila o čípky s paracetamolem, které syn snáší, na rozdíl od těch s nurofenem. Ty zatím k dostání jsou, ale zásoby v pohraničí už docházejí, lidé to prostě vykoupili,“ uvedla maminka ročního dítěte Michaela Dolinská z Klášterce nad Ohří.

Na cestě do lékáren by už ale měla být část mimořádné dodávky sirupu Nurofen, kterou se podařilo vyjednat ministerstvu zdravotnictví. Uvedl to ve středu Válek.

Jiní rodiče zase využívají toho, že se na svátky vrací k rodinám i příbuzní, kteří žijí většinu času mimo Českou republiku. Po vídeňských lékárnách teď běhá i Tina Siebert, která ve čtvrtek vyráží z rakouské metropole zpět k rodičům do Chomutova. „Dostala jsem nakázáno přivézt sirupy proti kašli a další léky, o které mě sestra požádala. Naštěstí to problém nebyl a léky do Čech přivezu,“ popsala Tina Siebert.

Spoléhat se a upínat k zahraničním regálům ale pravděpodobně dlouho nepůjde. V Německu se otevřeně mluví o tom, že léků pro děti, ale částečně i dospělé, je nedostatek. „Problémy se zásobováním základními léky jsou bohužel už od léta jednou z největších obtíží a nejnákladnějších výzev. Sirupy a čípky na horečku pro děti s účinnými látkami paracetamol a ibuprofen bylo několik měsíců obtížné sehnat. Obtížně dostupný je také blokátor žaludeční kyseliny pantoprazol nebo antibiotikum amoxicilin,“ napsala Deníku mluvčí ABDA (obdoba České lékárenické komory) Ursula Sellerberg.

Blešáky nebo prošlá expirace

Krizi se snaží řešit politici i lékaři. Kontroverzně dopadl návrh a výzva prezidenta Německé lékařské asociace Klause Reinhardta z minulého týdne, aby si lidé nedělali zásoby a léky si potřební mezi sebou předávali formou „bleších trhů“, a to i v případě léků, kterým už vypršela expirace

„Teď pomáhá jen solidarita. Pokud jste zdraví, musíte nemocným dát léky, které jsou na skladě. Potřebujeme něco jako bleší trhy s léky v našich sousedstvích,“ řekl prezident pro německý deník Tagesspiegel.

Prezident Spolkové lékárnické komory Thomas Benkert to ale rázně odsoudil. „Farmaceutika patří do lékáren, ne na bleší trh – rozhodně ne prošlé léky. Léčivé přípravky s prošlou dobou použitelnosti mohou vážně ohrozit zdraví pacientů, nemluvě o otázkách odpovědnosti,“ kritizoval Benkert.

Zdroj: DeníkZásobování některými formami Nurofenu pro děti se v České republice nejspíš nezlepší ani v nejbližších týdnech. Vyplývá to z dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Například termín pro obnovení dodávek přípravku ve formě čípků se očekává až v březnu 2023.

