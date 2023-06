Komu někdy zarostl nehet na palci u nohy, ale i na jiném prstu, vám dá za pravdu, že se jedná o bolest vskutku omračující. Místa, jež poznáte podle typického zduření, zarudnutí a později i hnisavého sekretu, si nelze nevšimnout. Bolest je tak silná, že vám znemožní obout těsné boty i pohodlně chodit. I přesto však většina lidí čeká, že odezní sama. Řešení zarostlých nehtů je ale někde jinde.

Zarůstající nehet je velice bolestivou záležitostí. | Foto: Shutterstock

Zarůstající nehet je onemocnění, které způsobuje boční část nehtu v místě, kde se dotýká kožního okraje. Nejčastěji v tomto místě vrůstá do kožního valu, což jeho majiteli způsobuje velice nepříjemné bolesti, ale spěje i k rozvoji zánětu a dalších komplikací.

„Kromě nevhodné pedikúry a obuvi hraje svou roli i dědičnost či celkový zdravotní stav, který mohou ohrožovat například onkologická či infekční onemocnění,“ jak informuje například web Zdravá Pedikúra. Jak si nejčastěji akutní zarůstání nehtu způsobujeme, co pomáhá, proč není chirurgická metoda tou nejlepší cestou a jak fungují nehtová rovnátka?

Zkusit můžete i jednoduchý domácí tape:

PŘEČTĚTE SI V ČLÁNKU:

* Co způsobuje zarůstání nehtů

* Jak poznat, že nehet zarůstá

* Co pomáhá

* Strhávání nehtu a jeho rizika

* Jak na trvalé zlepšení

* Aplikace, která nebolí

* Kolik stojí uzdravení palce

Příčiny zarůstajícího nehtu

V první řadě je potřeba rozlišit, zda se jedná o akutní či chronický problém. Pokud zarůstání nehtu nepozorujete opakovaně, s největší pravděpodobností ho způsobilo špatné zastřižení nehtu či silný tlak na konkrétní místo.

„Nesprávná či neodborná péče o nehty na nohou je jednou z hlavních příčin tohoto problému. Hluboké postranní vystřihování do kožních valů, nesprávná koncová dostřižení nehtů, trhání nedostřižených konců či nesprávná úzká obuv, která na palec příliš tlačí,“ popisuje příčiny zarůstání nehtů lékařka Marie Součková na svém webu. Proto doporučuje zastřihovat nehty na nohou vždy do rovna, nikoliv do obloučku, jako je tomu u rukou, a nosit boty volnější ve špičce.

Nejčastější projevy zarůstání

Zarůstající nehet vás na sebe vždy upozorní sám. Té bolesti si zkrátka nelze nevšimnout. Nejprve můžete pozorovat lehký otok a mírné zarudnutí. Později se slabá bolest změní v silnější a již můžete začít pozorovat i vytékající sekret. Ten je zpočátku viditelný jen při zvýšeném tlaku na dané místo. Pokud i v této situaci doufáte, že se situace vyřeší sama, pravděpodobně velice brzy dojde k rozvoji infekce, zvětšení kožního valu a velice výrazné bolesti, od které si sami už nepomůžete.



Možnosti léčby

V počátečním stádiu si můžete vypomoci i s domácí lékárničkou, ale pokud se u vás zarůstající nehet opakuje, s největší pravděpodobností budete tak jako tak muset navštívit podiatra.

„Bolavý prst lze několikrát denně ponořit na čtvrt hodiny do teplé slané vodní lázně, řepíku či hypermanganu. Slaná koupel zmírní bolest i otok. Poté je však potřeba nohu důkladně osušit. Proti bolesti můžete užívat volně prodejné léky a pokud je místo již zanícené, hodí se Infadolan či Betadine. Při hnisání volte Ichtoxyl. V pokročilém stádiu je však nutné vyhledat lékaře,“ doporučuje magistra lékárny Dr. Max Barbora Jedličková.

Rizika chirurgické metody

První, co vás jistě napadne, je chirurgická metoda, kvůli které, teď si to přiznejme, návštěvu lékaře nejspíš odkládáte. A možná už máte i předchozí zkušenost, kdy jste toto nepříliš oblíbené ošetření absolvovali a zarůstající nehet byl do půl roku stejně zpátky. Zkrátka jste usoudili, že to za to nestálo.

Navíc způsobuje řadu dalších problémů, o čemž hovoří i podolog Jaroslav Fešar. „Celkové stržení nehtu, ale i jeho částečné odstranění, velice často změní růstový koridor a způsobuje změny v postavení postranních kožních valů. A právě zde začíná většina navazujících problémů. Mnoho našich klientů hovořilo o pěti až deseti stržení v relativně krátké době, a ani přesto k trvalému zlepšení nedošlo,“ vysvětluje odborník z Centra péče o nohy a tělo.

Totéž si myslí i doktor farmacie Lukáš Dobrovolný. „Strhnutí celého lůžka vede velice často k recidivám. Jestliže obtíže přetrvávají a problém se vrací, nemá smysl podstupovat neustále stejný zákrok. Nebo přinejmenším ne u stejného chirurga,“ tvrdí v poradně Dr. Max.

Nehtové rovnátko = trvalé zlepšení

I proto se Jaroslav Fešar od roku 2009, kdy do české podologické praxe zavedl termín „nehtové rovnátko“, přiklání k tomu, aby byl problém řešen mnohem příjemnější a spolehlivější metodou, která navíc přináší trvalé výsledky.

„Jedná se o jednoduchý rovnací aparátek, který velmi malou silou a dostatečně dlouhou dobu pomalu nadzvedává okraje nehtu,“ popisuje postup podolog. Ortéza na zarostlý nehet působí jako pružinka, která jemně narovnává každou stranu nehtu a snižuje tak jeho tlak na okolní kůži.

Nehtové špony na zarostlé nehty:

Léčba pomocí nehtového rovnátka medicínsky zvaná ortonyxie je bezpečná, jednoduchá a spolehlivá metoda, která se vyhýbá chirurgickému zákroku, nevyžaduje aplikaci lokálních anestetik, nevyžaduje žádnou dobu na zotavování, umožňuje nošení stávající obuvi, a navíc přináší okamžitou úlevu od bolesti, tvrdí i web Custom Foot Clinic.

Snadná a bezbolestná aplikace

Aplikace nehtového rovnátka na míru na postižený palec je velice jednoduchá, trvá jen několik minut a dokáže vyřešit problém se zarůstajícím nehtem bez vašeho dalšího zásahu.

„Nalepovací rovnátko se okamžitě přizpůsobí tvaru vašeho nehtu a vy o něm téměř nevíte. Léčba je navíc vhodná téměř pro jakéhokoliv pacienta včetně diabetiků a dětí a trvá pouze několik týdnů,“ tvrdí pedikérka Trina Scarrow. Totéž tvrdí studie z roku 2014.

Kolik za uzdravení palce?

Jestliže je obava z ceny nehtových rovnátek hlavním důvodem, proč si pořád dokola chodíte nechat nehet strhnout, nebo stojíte v lékárně frontu na zázračnou mast, jistě vás překvapí, že tato procedura není nedosažitelná. Například podle webu Jaroslava Fešara Vaše nohy vás přijde trvalé uzdravení vašeho palce v součtu na tisíc osm set korun.