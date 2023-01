Nejdepresivnější den v roce? Zkuste se na Blue Monday připravit

Třetí lednové pondělí, známé jako Blue Monday, je již několik let považováno za nejdepresivnější den v roce. Máme tedy počítat s tím, že naše duše bude zítra v troskách? A pokud jsme psychicky na dně už teď, bude to v pondělí ještě horší? Psycholožka radí, co pro sebe uprostřed chmurného ledna udělat.

