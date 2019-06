Jakmile je zánět rozjetý, antibiotikům se nevyhnete, ale i tak má onemocnění tendenci se časem opakovat. A tady nastupují bylinky, které dokážou močové ústrojí posílit a působit proti růstu bakterií.

Přeslička rolní (Equisetum arvense) zlepšuje záněty močového ústrojí a působí silně močopudně. Užívá se i při revmatických bolestech, které bývají s urologickými problémy často spojeny. Odvar připravíte ze čtyř čajových lžiček rostliny, které zalijete čtvrtlitrem vody. Vaříte přibližně čtvrt hodiny. Pijete jeden litr denně při urologických nebo revmatologických potížích. Kúra je intenzivnější, když pití čaje prokládáte pitím obyčejné vody. Pozor! Přeslička by se neměla používat dlouhodobě, a proto je její užívání bezpečnější ve směsích.

Směs bylin s přesličkou připravíte ze stejných dílů natě přesličky rolní, rdesna ptačího, třezalky tečkované a listu kopřivy. Nebo zakoupíte ve zdravé výživě. Dvě čajové lžičky této směsi přelijete dvěma deci vroucí vody, patnáct minut necháte louhovat a pak scedíte. Pijete třikrát denně vždy před jídlem.

Účinně posílit funkci měchýře a předcházet nemocnění ledvin můžete pomocí koupele z přesličky. Asi 250 g natě vložíte do dvou litrů studené vody a necháte několik hodin vylouhovat, nejlépe pře noc. Druhý den čtvrt hodiny povaříte a scedíte do předem připravené sedací koupele. Voda musí sahat nad ledviny a její teplota by se měla pohybovat kolem třiceti osmi stupňů Celsia. Je třeba v ní vydržet aspoň patnáct minut.

Bylinná směs bylinkářky Jarmily Podhorné

Na problémy s močovým měchýřem doporučuje užívat tinktury z brusinky, vřesu a olše. Obranyschopnost těla posílit koupelemi ze směsi měsíčku, řebříčku, kontryhelu, přesličky, lichořeřišnice a chmele. Vhodné je také zklidnit organismus, protože zánět měchýře doprovázejí nepříjemné pocity - časté nutkání k močení, pálení a svědění. S tím pomůže třezalkový nebo lipový čaj.

Celík zlatobýl (Solidago virgaurea) působí silně močopudně. Bylina se užívá na posílení ledvin a močových cest a také dokáže rozpouštět ledvinové kaménky. Čaj ze zlatobýlu by si měli dopřávat také muži, kteří mají problém s močením způsobeným zbytnělou prostatou.

Odvar zlatobýlu můžete využít jako sedací koupel. K tomu potřebujete dvě polévkové lžíce byliny, zalijete půllitrem vody a přivedete k varu. Vaříte pět minut, odstavíte a scedíte a vlijete do koupele, ve které byste měli vydržet aspoň patnáct minut.

Bylinná směs podle Jiřího Janči

Na podporu a regeneraci močového ústrojí doporučuje směs - tři díly celíku zlatobýlu a po jednom dílu rdesna ptačího, přesličky rolní a rdesna blešníku. Nálev pijete třikrát denně před jídlem. Během kúry, která trvá podle potřeby jeden až dva měsíce, se nedoporučuje pít minerální vody s obsahem sodíku, aby tělo nezadržovalo vodu.

Zkuste petrželku

Ulevit ledvinám i močovému měchýři může odvar ze zelené petrželky. Stačí krátce deset až patnáct minut povařit svazeček petrželové natě v litru vody a potom během dne odvar popíjet.