Běžné boty jsou podle ní tvrdé a mají vysokou podrážku. V porovnání s barefooty jsou úzké, chodidlo nepřirozeně stahují a mačkají. To potom nedokáže vnímat nerovnosti terénu, ale také se při chůzi nemůže přirozeně hýbat ani prokrvovat. A takto „svázaným“ nohám začne být mnohem rychleji zima.

Svaly na chodidlech pracují

Bez pořádné aktivity se noha zkrátka jen tak sama od sebe nezahřeje. Jakmile si ale člověk pořídí barefooty a naučí se v nich správně chodit, chodidla si získají zpět svou přirozenou schopnost termoregulace. Takže zima na procházce určitě nikomu nebude.

Při chůzi jsou svaly chodidla díky botám, ve kterých je dostatek prostoru, mnohem aktivnější a mohou se volně hýbat. Tím se stimuluje krevní oběh, chodidlo se krásně prokrvuje a stává samo pro sebe zdrojem tepla.

Bezpečně při námraze

Dalším benefitem bosých bot je podle lektorky zdravého pohybu Vladany Botlíkové i bezpečnější pohyb: „Kotníky se v poddajných a měkkých botách mohou při chůzi po šikmém a svažitém povrchu naklopit. Třeba na námraze, kterou rychleji poznají hmatem, proto mohou snáz reagovat, abyste neupadli.”

Její slova potvrzuje i cestovatel Marek Rybář, který se v norském městě Tromsø přes zimu živí jako fotograf a průvodce za polárními zářemi: „Na kluzkém povrchu boty díky netradičnímu vzorku podrážky drží poměrně spolehlivě. Pochopitelně to však na hladkém ledu nebo mokrém bahně klouže stejně jako ve všech jiných botách. Obecně jsem se ale cítil v barefootech leguano husky bezpečně.“

V bahně a sněhu

Markovi Rybářovi navíc ani za polárním kruhem nebyla v bosých botách na nohy zima. S jedinou výjimkou, a to ve chvílích, kdy stál déle na místě bez pochybu. Nohy se přestaly samy zahřívat a tenká podrážka začala propouštět chlad.

Stejnou nevýhodu bosých bot, ale byla to jediná, kterou zmínil, zažil i cestovatel Jiří Kalát, který loni v zimě testoval barefooty značky Saltic Vintero: „Vzal jsem si je na víkend do Beskyd a nachodil v nich asi 30 kilometrů ve sněhu. Pak během vánočních svátků u nás doma na Vysočině bosé boty v pohodě zvládly 40 kilometrů v bahně a sněhu. Bylo mi v nich teplo a nepromočily se. Mezitím jsem je nosil během svých pochůzek, někdy zamrzlým, jindy rozbahněným nebo mokrým prosincovým Českem.“

Jaké koupit zimní boty

Důležité je koupit na zimu opravdu ty správné boty. Ty, co nikde netlačí, jsou dostatečně široké, tak, aby nohu nic nesvíralo.

„Je důležité si zvolit i odpovídají nadměrek, pro případ, že přece jen budete potřebovat tlustší ponožku. I barefoot boty se ale prodávají zateplené, buď s kožíškem nebo podšívkou,“ vysvětluje Andrea Součková.

Koupit se dají i speciální termovložky s hliníkovým páskem. A abyste si udrželi nohy opravdu v teple, je důležité pořídit si zimní boty nad kotníky, protože právě kolem kotníků uniká nejvíce tepla. Zvýšení tepelného komfortu pomůžou kvalitní merino ponožky nebo speciální nepromokavé ponožky.

Připravte nohy na zimu

Základem je před zimou nohy trochu otužit. Příjemně osvěžující je chodit v mokré trávě a třeba i ve sněhu. Důležité je pak nohy pořádně osušit a dát do teplých ponožek a bot. Zkoušejte své možnosti, ale jen dokud je to příjemné. Jakmile nohy zblednou a ztuhnou, je čas jít do tepla. Pro správné prokrvení existují i cviky, kterým se chodidla zároveň posilují. Dobře funguje třeba přenášení váhy ze špiček na paty, kroužení nohou v kotníku nebo postupné zvedání a roztahování prstů. Zdroj: naboso.cz