Pak jsou tu ale věci, které by nikdy a za žádných okolností neměly skončit v lidských ústech, ovšem i přesto je někteří lidé jedí pravidelně.

Žárovky

Zní to až neskutečně, ale dle The Atlantic doopravdy existuje člověk, který dle svého odhadu snědl za život již více než 5 000 žárovek. Jmenuje se Todd Robbins a zejména v 80. letech proslul svými kouzelnickými vystoupeními, v jejichž rámci pojídal i skutečné žárovky. Do každé se vždy zakousl s chutí jako do jablka a svou podivnou zálibu provádí dodnes. Důvod? Chtěl to zkrátka vyzkoušet. A prý ho to nestálo víc než pár prasklých zubů.

Zdroj: Youtube

Živé včely

Pojídání hmyzu patří především v Jižní Americe, na Blízkém východě a v Austrálii k běžné součásti jídelníčku. Smažení pavouci, brouci či červi? To je proti tomu, co jí mladý Číňan, jen slabý odvar, uvádí Daily Mail.

S naprostým klidem sahá do včelího roje a nasává včely dovnitř svých úst. Navíc tvrdí, že ho včely nepíchají.

Popel zemřelého člověka

Když milovaný člověk odejde na věčnost, většinou se mu přichystá pohřeb a následuje uložení ostatků nebožtíka do hrobu, případně rozsypání popela na symbolickém místě. Jak informoval Jezebel, 26letá vdova Casie se však v roce 2011 s těžkou ztrátou manžela vyrovnala po svém. Popel po svém zesnulém manželovi nosila všude s sebou, a dokonce pro něj chystala i večeře.

Zdroj: Youtube

Jednoho dne však při přípravě jídla ulpěla trocha popele na jejím prstě a ona se cítila velice špatně, že by ho měla jen tak otřít. Proto se rozhodla jej olíznout a od té doby nebyla schopna s pojídáním popela zesnulého manžela přestat.

Vlasy

Pojídání vlasů má dokonce svůj vlastní název, jelikož se jedná o neobvyklou psychiatrickou poruchu, která může vést až k úmrtí. Porucha zvaná Trichofágie je charakteristická tím, že si osoba (nejčastěji dívka či žena) vytrhává své vlasy, které následně konzumuje.

„Vlasy, které se usadí v žaludku, vytvoří smotek tvrdý jako kámen a je nutné ho odstranit chirurgicky, přičemž pacient by měl zahájit psychiatrickou léčbu, aby se závislosti na pojídání vlasů zbavil,“ vysvětlila pro Live Science Cathy Burnweit, vedoucí dětské chirurgie na Nicklaus Children´s Hospital v Miami.

Špinavé plenky

22letá Keyshia z Queensku v New Yorku má rovněž velice podivnou zálibu. Je závislá na čichání a žvýkání močí nasáklých jednorázových dětských plenek. Jak sama říká, čím naplněnější plenka, tím lepší.

„Miluji to. Prostě to chutná úžasně. Jednu mám v kuchyni, jednu v šuplíku, jednu v ložnici, něco si schovávám v kabelce, něco v kapse,“ sdělila pro Daily Mail. Zvláštností je, že se její posedlost neobjevila ve chvíli, kdy porodila a následně přebalovala své vlastní dítě. Vše začalo ještě před tím, než vůbec otěhotněla. Špinavé plenky dostávala od přátel.

Kameny

Nějaký ten kámen snědl v životě už téměř každý z nás. Na pískovišti jsme určitě ochutnali spoustu písku a někdy mezi zuby zkousneme i malý kamínek, který jsme našli v rýži nebo čočce. Nic z toho jsme ale neudělali úplně záměrně a s chutí. Teresa Widener však jí kameny už přes třicet let, protože se jí zkrátka líbí, že mají „zemitou“ chuť.

Kameny, které jí, často ani nemyje, někdy jen otře špínu. A jindy zase vezme kladivo a rozbije kámen na jednotlivá sousta, jak informoval například web Huffington Post.