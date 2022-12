Rok 2022 se nezastavitelně blíží ke konci, a tak je dobré shrnout, co nám přinesl. Když se podíváme na to, jak jste vy, naši čtenáři, byli štědří a nebyly vám lhostejné osudy lidí, kteří se perou s těžkou životní situací, nemocí vlastní či svých blízkých nebo jim odešel nejmilejší člověk na věčnost, nezbývá než konstatovat, že vaše aktivita nejednou vnesla naději a chuť do života moha lidem, kteří to potřebovali více než kdo jiný. A za to vám, milí čtenáři, chceme složit obrovskou poklonu a poděkovat vám za vaši štědrost.

V tomto roce jsme vám přinesli několik příběhů, které vás zasáhly. Psát o nešťastných příbězích, ať už s dobrým či špatným koncem, je často velice emotivní a nelze se ubránit osobnímu zapojení do celé události a navázání bližších kontaktů s organizátory sbírky. Když ale vidíme, že v den zveřejnění našeho článku vzroste částka u konkrétní sbírky i o půl milionu, víme, že se příběh podařilo dostat mezi veřejnost, a že to celé mělo obrovský smysl.

Vlaďka, která odjela na Sibiř

Jedním z příběhů, který vás zaujal nejvíce, a jež bohužel nemá šťastný konec, byl příběh Vlaďky. Ještě před několika lety žili s manželem šťastný život, cestovali po světě a plánovali založit rodinu. Osud však Vlaďce přinesl do života rakovinu a lékaři jí oznámili, že už jí nemohou pomoci. Odjela proto s manželem na doporučení na Sibiř, kde však ještě před samotným zahájením alternativní léčby ochrnula od prsou dolů a začala trpět nekrózami.

Vlaďka svůj boj s rakovinou prohrála. Na jejím profilu kondolují desítky lidí

I díky vám, čtenářům Deníku, se během pár týdnů vybrala neuvěřitelná částka 3 miliony korun a Vlaďka se mohla i s manželem vrátit domů. Její příběh bohužel nedopadl dobře a nedávno jsme vás informovali o tom, že zemřela.

Naposledy však vydechla ale v blízkosti rodiny ve své posteli. „Tak se s vámi všemi loučím. Bylo to velmi hezké a kdykoliv bych si to zopakovala. Milující manžel Rony,“ vzkázal na facebookovém profilu její manžel.

Bára s rakovinou mozku

O osudu hrdinky Báry, která statečně bojuje už více jak dva roky s rakovinou mozku, vás rovněž informujeme po několikáté. Před dvěma lety jí v jejím bytě překvapil náhlý epileptický záchvat, po němž bylo krásné mladé dívce jasné, že už nic nebude jako dřív. Postupně začala ztrácet své dlouhé zrzavé vlasy a na svém instagramovém profilu @barbora.matovcikova sdílela se všemi svůj osud, kdy se tělo zdravé mladé dívky začalo pod vlivem léčby proměňovat.

Báry proměna ovšem není tím, co vás na jejím profilu zaujme. Když totiž listujete jejími příspěvky, pochopíte, že jde o člověka s velkým srdcem, životní sílou a obrovskou touhou žít. I přes nepříliš nadějné vyhlídky a nemožnost další léčby si jde Bára za svým snem stát se cukrářkou a otevřít si vlastní kavárnu. Mluví za to i skutečnost, že letos získala třetí místo v cukrářské soutěži a o tom, jak to nevzdat, píše knihu. Její cukrářské nadšení podporuje i řada českých celebrit jako Josef Maršálek či Přemek Forejt. Báře můžete přispět na transparentní účet, na který se můžete podívat ZDE.

Kvůli problémům s hybností ruky však letos těsto na vánočku i cukroví zadělávala Báry maminka. „Já jsem pak rozvalovala, vykrajovala a pekla. A pokud se ptáte na rozinky, tak i u nás jsou vždy velké téma. Někteří z rodiny jim totiž neholdují a někteří je milují. Tak se pak předávají těm, kteří je mají rádi,“ vysvětlila nám s pomocí maminky Bára.

Příběh Johana s Florimonem

Obrovský zájem vzbudil i příběh teenagerů Johana a Florimona, kteří trpí vzácným nervosvalovým onemocněním, mají trvalé křeče a trpí postupným selháváním orgánů. Florimon navíc po incidentu, kdy nešťastnou náhodou spadl při rehabilitaci osobním asistentům na plovoucí podlahu, ani sám nedýchá. Oba chlapci vědí, že léčba není možná, ale i tak nepřestávají doufat, že se pro ně lék najde dřív, než bude pozdě.

Florimon mamince často říká: „Mami, já věřím, že až mi doslouží ten úplně poslední sval v těle, tak ten den nám zavolá nějaký šikovný pan profesor, že právě teď objevil lék na nemoc, kterou mám a já budu konečně v pořádku.“

Do jejich sbírky můžete stále přispět ZDE. Když nás navíc po zveřejnění kontaktovala maminka chlapců a sdělila nám, jaký úspěch příběh měl, měli jsme na krajíčku i my.

Maminka chlapců nám napsala: „Obrovské DĚKUJEME za to, že jste se nám věnovali a napsali článek, moc nám to pomohlo, reakce byla a je opravdu velká. Za tři dny nám na sbírce přibylo téměř 500 tisíc. Ozvalo se nám do zpráv několik lidí s nabídkou fyzické pomoci. Jedna paní má šicí dílnu, nabídla, že zdarma ušije dvojčatům pár trik z merino látky. Dvě paní se ozvaly, že by rády dvojčatům poslaly dárek pod stromeček k Vánocům. Jedna paní z Liberce nabídla pomoc s nákupy a úklidem. Další dvě paní se nabídly, že dvojčatům koupí něco, co aktuálně potřebují a pošlou to poštou. A pak jsme dostali asi 50 krásných zpráv od můžu i žen, že nám moc drží palce a že plakali při čtení článku,“ svěřila se maminka Johana a Florimona Blanka Kroužková, která se nyní chystá vybrané peníze z části využít na 14denní intenzivní neurorehabilitační pobyt pro dvojčata, z nichž každý stojí 72 tisíc korun bez ubytování.

Pomoc dokonce nabídla i herečka Sandra Nováková, která bude pro Johana s Florimonem pořádat 25.1.2023 „Benefiční barování“ v Malostranské besedě v Praze. Pomoci tudíž můžete i zakoupením lístku na akci, kterou si navíc skvěle užijete .

Klára s četnými operacemi břicha

Klára se narodila s nemocí jícnu, ale až do její plnoletosti na to nikdy nikdo nepřišel, a to i přesto, že byla vždy více nemocným dítětem. Před pěti lety však dostala záchvat, po němž vdechla obsah svého žaludku a následně byla resuscitována a uvedena do umělého spánku.

Původně banální refluxní operace se změnila v boj o život, Kláře byly odstraněny tři čtvrtiny žaludku a části tenkého střeva. Od té doby podstoupila žena 16 operací, 24 narkóz a 3 umělé spánky.

Zdravotní sestřička Klára si prošla několika operacemi, na JIP jí dle jejích slov hnilo břicho a zažila nejhorší bolest ve svém životě a nespočet přešívání již tak velké jizvy. Dnes má Klára jizvu přes celé břicho, trpí ohromnými chronickými bolestmi, které jí někdy vedou i k myšlence, aby vše už skončilo. Našeho článku si všimla i společnost Linet, která Kláře darovala lůžko, aby jí alespoň trochu pomohla od bolesti. Kláře můžete přispět na transparentní účet, na který se můžete podívat ZDE. Má také sbírku na Donio.cz .

Příležitosti činit dobré skutky máme každý den po ruce a nikdy nedojdou. Některé mohou být zcela zdarma, jiné mohou nějakou tu korunu stát. Ale když víte, že obnos, který darujete, může někomu zachránit život nebo zmírnit jeho utrpení, jsou to dobře investované peníze. Dobré skutky bychom měli dělat po celý rok, ale období kolem Vánoc je spojené se štědrostí, tak proč ne právě dnes.