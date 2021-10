Leishmanióza je parazitické onemocnění způsobené prvoky, kteří se do těla dostanou po bodnutí štiplavým hmyzem, jenž žije především v lesnatých oblastech tropického a subtropického pásu.

Díky předchozímu soustředěnému systému očkování prohlásila Světová zdravotnická organizace v roce 1980 pravé neštovice za vymýcené. Po ukončení vakcinačního programu už ale nová generace není vůči chorobě imunní a virus zřejmě stále ještě existuje v některých laboratořích, takže panují obavy, že by se mohl stát nástrojem bioterorismu.

Pravé neštovice se považují za jednu z nejvýznamnějších příčin "úspěchů" bílých kolonizátorů v Americe. Právě fakt, že s sebou na americký kontinent přivlekli svoje nemoci, zejména pravé neštovice, vedl k tomu, že populace původních Indiánů se během několika desítek let zmenšila o 90 procent.

Nová vlna epidemie propukla v letech 2013 a 2014 v západní Africe, odkud se rozšířila i do dalších zemí, včetně třeba sousedního Německa. U nás se nikdy laboratorně neprokázala.

Horečka Ebola patří do skupiny velmi nebezpečných hemoragických horeček. Umírá na ni až devadesát procent nakažených. Vyskytuje se především ve střední Africe a kromě lidí napadá i primáty. Infekce způsobené tímto virem jsou charakteristické krvácivými projevy, selháním imunity a syndromem systémové zánětlivé odpovědi.

Onemocnění vzniká náhle, nejprve se objevuje horečka, malátnost, bolesti svalů a hlavy. Následně dochází k zánětu hltanu, zvracení, průjmu a vyrážce na trupu a pažích. Onemocnění je provázeno krvácením do kůže a vnitřních orgánů a často dochází k poškození jater, ledvin a mozku. U těžkých průběhů se rozvíjí šokový stav a mnohočetné selhání vnitřních orgánů.

Epidemie marburgské nemoci propukla v letech 1998 až 2000 v Konžské demokratické republice v centrální Africe a o pět let později se objevila v sousední Angole. Dohromady se nakazilo několik stovek lidí, zemřelo jich zhruba 90 procent.

| Foto: Wikimedia Commons/Otis Historical Archives National Museum of Helath & Medicine. Licence CC BY 2.0

Člověk postižený virem pravých neštovic | Foto: Wikimedia Commons/Otis Historical Archives National Museum of Helath & Medicine. Licence CC BY 2.0

