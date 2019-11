U seniorů je podíl takových lidí ještě vyšší – návštěvu lékaře odkládá kvůli prázdné peněžence téměř desetina z nich. Vyplynulo to z průzkumu, který uspořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky.

„Vůbec největší problémy mají senioři s doplatky za léky,“ doplňuje čísla Jan Lorman z organizace Život 90.

Trpí hlavně senioři

Dalších jedenáct procent lidí na lékaře sice má, dlouhé týdny se k němu ale nedostanou kvůli nekonečným objednacím lhůtám. Na příliš dlouhé prodlevy mezi vyšetřeními si stěžují hlavně padesátníci a šedesátníci. Nespokojenost s objednacími dobami vyjádřilo více než třináct procent z nich.

Posledním důvodem, který lidem brání čerpat potřebnou péči, jsou problémy s dopravou. Na ty si postěžovalo asi pět procent lidí. Opět šlo většinou o starší ročníky. Třeba v kategorii seniorů nad 75 let zmínilo tento problém až 12,6 procenta Čechů.

Podle Lormana proto, že jsou často nemohoucí. Zdravotníci už proto řeší, co s tím. Například Česká lékárnická komora přišla s nápadem, jak pomoci starým a chronicky nemocným lidem s útratou za medikamenty: lidé, kteří by dosáhli takzvaného ochranného limitu u doplatků na léky, by už podle ní dál neměli platit nic.

Například u seniorů nad sedmdesát let je ochranný limit nastavený na 500 korun. Jakmile pacient utratí během roku víc než tuto částku, má podle zákona nárok na další léky zdarma. „Jenomže v praxi je to tak, že lidé vlastně platí dál a čekají, až jim peníze vrátí pojišťovna. A ta to udělá až s tříměsíčním zpožděním,“ vysvětluje novopečený šéf České lékárnické komory Aleš Krebs. Řada lidí si proto pilulky radši nevyzvedne.

Nejdříve za čtyři roky

Komora ale navrhuje ještě jednu změnu: do zmíněných limitů by se nově započítávaly úplně všechny léky. Dnes je to jenom zlomek. „Pojišťovna se totiž musí ohlížet na cenu, takže u léků bere v potaz jen to balení, které je ve skupině svého druhu nejlevnější – bez ohledu na to, jestli se v českých lékárnách vyskytuje nebo ne,“ vysvětluje další lékárník Michal Hojný.

Lékárníci už o změnách jednají s ministerstvem zdra-votnictví. „Jak to ale dopadne, nelze v tuto chvíli předvídat,“ řekl Aleš Krebs.

Náměstek ministra Filip Vrubel k tomu uvedl, že není zcela proti. Novinka by ale podle něj mohla začít platit nejdříve za čtyři roky.