Podle mluvčí ministerstva Evy Davidové to urychlí výměnu dat. „Po vypořádání meziresortního řízení materiál předložíme k projednání vládě. Pak poputuje do sněmovny,“ informovala.

Postupnou elektronizaci podporuje prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Jiří Horecký. „Do budoucna chceme digitalizovat i žádost o příspěvek na péči a o sociální službu. Místo mnoha papírů, které musí lidé vyplňovat a chodit s nimi na úřady, jim bude stačit jeden formulář. Kdo bude mít problém s vyplněním, tomu pomohou sociální pracovníci,“ uvedl pro Deník.

Omezení papírové komunikace má omezit třeba situa-ce, kdy na příspěvek na péči člověk čeká i půl roku. „Peníze pak sice dostane zpětně, ale on je potřebuje hned, ne za tak dlouho. Digitalizace podle něj celý proces urychlí,“ uvedl Horecký.

Elektronizace stále více zasahuje také do čistě zdravotnické oblasti. Ať již se jedná o technické záležitosti typu e-recept, e-neschopenka, či elektronický lékový záznam, do něhož mohou při ošetření nahlížet lékaři a při vydávání léků lékárníci. Ti vidí, co za prášky dotyčný bere, což pomůže předejít jejich nevhodným kombinacím.

Diagnóza bez pacienta

Digitálně už mohou komunikovat lékaři mezi sebou či s pacienty. „Vyšetření na dálku je přínosné v momentě, kdy jde o dlouhodobě vybudovaný vztah. Když lékař pacienta v nedávné minulosti viděl, dokáže z jeho výpovědi dovodit, co mu je, poradit mu či předepsat lék,“ řekl Deníku expert na medicínské právo Ondřej Dostál.

Problematické podle něj ale je, když se vztah redukuje jen na elektronickou komunikaci, jak se stávalo za covidu, kdy praktik nezřídka nemocného naživo neviděl. „Mnozí pa-cienti nejsou schopni pravdivě popsat, co je bolí a co se s nimi děje. Může dojít k chybným diagnózám či opožděné reakci na vážný problém, který lékař naživo pozná, ale přes elektronickou komunikaci nikoli,“ uvedl Dostál.

Problém vidí i v tom, že pro plno nástrojů sice existují předpisy, ale pokulhávají v praxi. „Nemocnice a praktičtí lékaři si například mají podle zákona předávat zdravotní záznam pacienta. Přesto pacienti mnohdy na vyšetření nosí papírky, běhají si pro výpisy a ještě za to platí,“ dodal.