Nová globální epidemie, která může být klidně i mnohonásobně horší než třeba pandemie Covid – 19. Právě na tu se připravují lékařští vědci po celé planetě i Světová zdravotnická organizace WHO. Nese označení nemoc X.

Termín nemoc X vznikl už před několika lety. Přestože zatím tato choroba jako taková neexistuje, a i proto je označena písmenem X, je potřeba proti ní preventivně bojovat už nyní. Alespoň podle Světové zdravotnické organizace WHO. To vše, aby se situace nezvrtla v masovou nákazu, jaká by podobně jako v minulosti zabila až desítky milionů lidí.

Proč je nemoc X hrozbou

V současné době existuje velké množství patogenů, které jsou potenciální hrozbou pro veřejné zdraví kvůli svým schopnostem způsobit epidemii. Nemoc X je součástí seznamu takových infekcí a je považována za horší než Covid – 19, který před nedávnem způsobil zásadní omezení napříč zeměkoulí.

„Nemoc X představuje i poznatek, že vážnou mezinárodní epidemii může způsobit patogen, o kterém v současnosti není známo, že by způsobil tak rozšířené onemocnění,“ cituje ve své studii - Nemoc-X: Počítání neznámého - vědecký tým vedený Sumitakshem Banerjeem. Zveřejnil ji na webu National Library of Medicine.

Kdo má být původcem nemoci X?

Pokud je někdo nejvážnějším adeptem na původce nemoci X, pak jsou to koronaviry. „Tato velká skupina virů byla dlouho považována za hlavního uchazeče o vytvoření nové pandemie. A to ještě před vypuknutím covid-19,“ uvedl specializovaný vědecký web New Scientist.

To proto, že nový koronavirus způsobující nemoc Covid - 19 nebyl prvním nebezpečným patogenem z této skupiny. Jak New Scientist připomenul, v roce 2002 se v Číně začal šířit jiný koronavirus. Způsobil vážnou formu zápalu plic zvanou SARS, která zabila každého desátého infikovaného. Občas propukne nákaza dalším koronavirem zvaným MERS, který způsobí zápal plic. V tomto případě podlehla třetina nakažených.

Nedávné výzkumy však naznačují, že pro viry související se SARS a MERS je nyní těžší vyvolat novou pandemii.



„To proto, že téměř každý na světě má nyní protilátky proti viru, který způsobuje Covid-19. Zdá se, že to nyní poskytuje alespoň částečnou ochranu proti většině ostatních patogenů v rodině koronavirů,“ připomíná pozitivní okolnost web New Scientist.

Pozitivní také je, že Covid - 19 přispěl k rozšíření výzkumu výroby nových, zejména pak moderních takzvaných mRNA vakcín.

Odkud by se mohla Nemoc X do světa rozšířit

Nemoc X se může do světa rozšířit prakticky odkudkoliv. Existují však místa planety, kde je to pravděpodobnější.

„Jde o lokality v Asii a Africe, kde je hodně interakce mezi lidmi a zvířaty,“ uvedl pro web Public Health Amesh Adalja, hlavní vědec z Johns Hopkins Center for Health Security.

Řadu smrtelných chorob se daří před globálním rozšířením udržet pomocí vakcín:

Dodal, že bez patřičné přípravy by nová nákaza mohla připravit o život více lidí než Covid-19. Tomu podle WHO podlehlo více než 7 milionů lidí.

„Kdybychom si vedli tak špatně s něčím, jako je Covid - 19, dovedete si představit, jak špatně bychom si vedli s něčím, jako je událost na úrovni roku 1918,“ citoval americký zpravodajský web CBS News vědce Adalju s odkazem na pandemii španělské chřipky z roku 1918. Ta zabila odhadem 50 milionů lidí po celém světě.

Pandemie, které vylidnily celá města i vesnice

Jaké jsou další obří světové pandemie? Shrnuje je například internetová encyklopedie Wikipedia:

Antoninský mor , 165–168 n. l. Neštovice na Apeninském poloostrově zabily až 5 milionů lidí, zemřela čtvrtina nakažených.

, 165–168 n. l. Neštovice na Apeninském poloostrově zabily až 5 milionů lidí, zemřela čtvrtina nakažených. Justiniánský mor , 541–750 n. l. Z Etiopie se rozšířil mor do celé Evropy i Asie. Zabil 25–50 milionů lidí.

, 541–750 n. l. Z Etiopie se rozšířil mor do celé Evropy i Asie. Zabil 25–50 milionů lidí. Černá smrt , 1347–1353. Do celé Eurasie se rozšířil mor, který zabil přibližně 75 milionů lidí.

, 1347–1353. Do celé Eurasie se rozšířil mor, který zabil přibližně 75 milionů lidí. Asijská chřipka , 1957–1958. Pandemie se objevila v jižní Číně. Pravděpodobně když viry lidské a ptačí chřipky současně napadly vepře a po výměně genů stvořily nový smrtící virus. Zemřel minimálně milion lidí.

, 1957–1958. Pandemie se objevila v jižní Číně. Pravděpodobně když viry lidské a ptačí chřipky současně napadly vepře a po výměně genů stvořily nový smrtící virus. Zemřel minimálně milion lidí. Hongkongská chřipka, 1968–1969. Viry lidské a ptačí chřipky vytvořily nový virus, který byl poprvé zaznamenán v Hongkongu. Jelikož se vir do jisté míry podobal viru z roku 1957, byli proti němu lidé částečně imunní a počet obětí byl nižší. Zabil zhruba 750 tisíc lidí.

Co lze nyní proti nemoci X dělat

Vědecký tým pod vedením experta jménem Muhammad Junaid Tahi ve své práci Nemoc X: Skryté, ale nevyhnutelné plíživé nebezpečí shrnul, co všechno je možné nyní proti nemoci X dělat. Jde mimo jiné o tato opatření:

Zavádět mezinárodní směrnice pro kontrolu bioterorismu. Bioteroristické útoky by také mohly vyústit v epidemii, například pokud by byly jako biologické látky použity viry jako je Ebola.

Vády by se měly obrátit co nejdříve na experty, bez ohledu na jejich politické ambice a okolnosti.

Aby se zabránilo šíření patogenu X přes hranice, je třeba mít zavedená vhodná kontrolní opatření, zejména na letištích.

Aby se předešlo možnému úniku nového viru, je nutný aktivní dozor nad laboratořemi, zkoumajícími viry.

„Vzhledem k tomu, že lékařští výzkumníci netuší, jaká bude nová zdravotní hrozba, můžeme narazit i na nedostatek jakékoli léčby nebo vakcín. Toto není sci-fi," citoval web The Economist Times uznávaného experta Richard Hatchetta.