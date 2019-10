Očkování se podle něj stává obětí svého úspěchu. "Díky očkování některé infekce již vůbec nevidíme. Lidé přestávají mít strach a mají pocit, že to je vyřešeno a že se nemusíme o danou nemoc zajímat. Není to ale pravda. Pokud proti ní přestaneme očkovat, nemoc se vrátí a znovu zde budou celoživotní následky i úmrtí," řekl Chlíbek.

I v dospělé populaci se podle něj začínají čím dál více vyskytovat původně dětské nemoci. "Od zahájení řady očkování po druhé světové válce uplynula už tak dlouhá doba, že se objevují generace lidí, kteří byli očkovaní v dětství a v dospělosti již u nich nemusejí protilátky dostatečně přetrvávat," řekl Chlíbek. Obor na to musí podle něj reagovat vývojem vakcín čistě pro dospělé nebo přeočkováním.

Příkladem výskytu dětských nemocí u dospělých jsou podle Chlíbka spalničky nebo černý kašel. "Nepočítalo se s tím, že by se spalničky objevily v dospělém věku. S černým kašlem se setkáváme u dospělých i seniorů, kteří mohou například zpětně nakazit novorozence v rodině," řekl.

Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová k výskytu spalniček uvedla, že do konce září bylo v ČR zaznamenáno 586 případů spalniček po 207 za celý loňský rok. Od poloviny letošního roku nových případů výrazně ubylo. "Přes nenaplnění katastrofických scénářů je téměř zcela jisté, že počínaje lednem 2020 musíme opět počítat se vznikem nových klastrů a epidemických ohnisek na lokální úrovni, častokrát s vazbou na import nákazy z Ukrajiny," uvedla Gottvaldová ve své prezentaci.

Proočkovanost klesá

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek potvrdil, že proočkovanost dětí ve věku do dvou let vakcínou na spalničky, zarděnky a příušnice v posledních letech klesá. Zatímco v roce 2010 proočkovanost činila přes 94 procent, v roce 2016 byla na úrovni 88 procent. Právě udržení vysoké proočkovanosti dětí je podle Chlíbka hlavním nástrojem v boji s návratem infekčních nemocí.

Nedávný případ tříletého chlapce, jenž nebyl očkován a po nákaze tetanem skončil v brněnské nemocnici, by měli lidé podle Chlíbka brát jako vykřičník. "Lidé by si u tohoto případu měli uvědomit, kam až to může zajít, když lidé odmítnou očkování," řekl.

Vakcinolog doplnil, že lidé pod dojmem různých falešných zpráv ze sociálních sítí a internetu získávají pocit, že očkování škodí víc než samotná infekční choroba. "Je to proto, že tu infekci v životě neviděli," řekl Chlíbek. Na zdravotnících podle něj je to, aby tyto předsudky vyvrátili a lidem předložili důkazy o bezpečnosti očkování.