Závažný Rettův syndrom trápí hlavně dívky. Nemocné holčičce pomáhá i bowling

Když se Vlasta Eidernová spolu s manželem dozvěděla, že jejich dcerka trpí neurologickým onemocněním Rettův syndrom, byl to šok. „To bývá pro všechny rodiče. Důležité je, jak se s tím popasují,“ řekla Deníku. „Prvním impulsem, že se něco děje, bylo, že Evulka nechtěla chodit. Doktoři nás ujišťovali, že to bude opožděným vývojem. Předtím totiž měla zlomenou nožku. Říkali, že když nezačne chodit do dvou let, máme jít na neurologické vyšetření,“ pokračovala.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Evičce se vzácným onemocněním pomáhá cvičení i bowling | Foto: se svolením Vlasty Eidernové