Co nejdřív aktuální doby na web vyvěsí zástupci břeclavské nemocnice, kde též museli přistoupit k jejich prodloužení. „Na dva roky se všechno zastavilo,“ odůvodnila to mluvčí nemocnice v Břeclavi Eliška Windová. Stejně jako v oblastních nemocnicích v Rychnově nad Kněžnou, Dvoře Králové nad Labem či Náchodě, kde nové tabulky vyvěsí do měsíce.

Ukrajinští lékaři už pomáhají českým praktikům. Pečují o uprchlíky

Aktuální seznamy už visí na webech fakultních nemocnic v Ostravě a Brně. „V některých případech jsou i kratší,“ řekla Deníku mluvčí brněnské nemocnice Veronika Plachá. Podle slov mluvčí největší tuzemské nemocnice v pražském Motole Pavlíny Dankové nakonec vždy rozhoduje aktuální stav pacienta. „Takže v některých případech může dojít ze zdravotních důvodů k dřívějšímu provedení výkonu, jindy naopak k jeho odsunutí,“ řekla Deníku.

Čekání na vyšetření střev

Nejdéle – v řádu měsíců i dvou let – pacienti čekají na totální endoprotézu kolenního nebo kyčelního kloubu, přičemž kratší lhůty jsou v Praze (viz tabulka). Velké časové rozpětí je u kolonoskopie, díky které zdravotníci vyšetří stav pacientova tlustého střeva a konečníku. Zatímco v pražské Všeobecné fakultní nemocnici na ni lidé čekají dva týdny, na Homolce tři až čtyři měsíce. Ve Dvoře Králové nad Labem podle slov mluvčí Lucie Chytilové termín prodloužili z dřívějších dvou na šest až osm týdnů. U onkologické léčby, kupříkladu radioterapie, se lhůty v různých nemocnicích pohybují kolem tří nebo čtyř týdnů.

Chaos skončí, hygieny se sjednotí. Pozitiva to má přinést občanům i hejtmanům

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob potvrdil, že nemocnice po covidových omezeních v poskytování zdravotních služeb „dohánějí“ vzniklý skluz. Podle prezidenta Svazu pacientů ČR Luboše Olejára nelze plošně odpovědět na otázku, jak špitály čekací lhůty dodržují. „Nemáme možnost zjistit to, pokud nám některý pacient nepředá informaci nebo stížnost,“ řekl Deníku.

Čekací doby na výměnu kyčle a kolena – vybrané nemocnice



• Nemocnice Na Homolce (Praha) – kyčle sedm měsíců, koleno osm měsíců

• Fakultní nemocnice Motol (Praha) – kyčle i koleno devět měsíců až rok

• Fakultní nemocnice Brno – kyčle rok a čtyři měsíce, koleno dva a půl roku

• Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou – kyčle i koleno rok až rok a půl

• Oblastní nemocnice Náchod – kyčle dva roky a dva měsíce, koleno dva roky