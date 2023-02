Poté, co chlapec absolvoval náročnou operaci trvající osm a půl hodiny, byl hospitalizován na ARO a dvou jednotkách intenzivní péče – chirurgické a onkologické. „Na ARO i onkologické JIPce jsme se setkali se vstřícností být u syna kdykoliv. I během noci. Byli jsme tam vítaní. Problém nastal na chirurgické JIPce,“ uvedla.

Když sestry rodičům řekly, že tam nemohou být se synem přes noc, přespávali poblíž v autě, aby za ním mohli kdykoli do několika minut přijít. „První dny byl velmi tlumený léky a většinu času prospal. Třetí den po operaci již nebyl tolik medikován a během dne se bránil spánku. Proto jsme se tam další noc s mým mužem střídali na židli,“ řekla.

V nemocnici Motol staví dům pro rodiče. Jejich přítomnost nemocným dětem pomáhá

„Pokud bychom jasně neřekli, že známe právo dítěte na nepřetržitou přítomnost rodiče, nedovolili by nám přes noc zůstat. To byl ten klíčový moment. Jsem vděčná za špičkovou medicínskou péči, mrzel mě ale lidský přístup,“ dodala pro Deník.

Metodický pokyn

Není sama, kdo se v některé z nemocnic s podobným problémem setkal. Rodiče, pěstouni či jiný blízký člověk mají přitom podle zákona o zdravotních službách právo být nepřetržitě s nemocným dítětem v nemocnici. Do šesti let jeho věku je to dokonce hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Existují ale výjimky, kdy tam rodiče být nemohou. Především v případě soudního rozhodnutí nebo když jsou infekční, opilí, pod vlivem drog či agresivní. Na ministerstvu zdravotnictví jsou si vědomi toho, že občas dochází k nedorozuměním, proto chystají vydat metodiku, která má nejasnosti vyjasnit.

Zbytečné hádky. České nemocnice bojují s rodiči malých marodů

Je kupříkladu důležité, zda dítě chce, aby s ním matka či otec na pokoji byli. „Pokud je zdravotníci vyloučí, musí to zaznamenat do zdravotní dokumentace. Také nesmí být jeden rodič upřednostňován před druhým. Právo být s dítětem mají oba,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti) na kulatém stolu, který uspořádala jeho stranická kolegyně, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

Zdroj: DeníkVeřejného jednání se zúčastnil i ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík, který obecněji reagoval na příběhy podobné tomu, který odvyprávěla Tereza Salte. „Lékaři i sestry se snaží vyjít rodičům maximálně vstříc. Na standardních pokojích s tím není nejmenší problém,“ řekl. Především na ARO nebo jednotkách intenzivní péče jsou ale podle něj chvíle, kdy je nutné přítomnost dalších lidí omezit.

V některých zařízeních si stanovili přítomnost rodičů u dětí za jednu z priorit. Třeba vedení Nemocnice s poliklinikou Havířov směrovalo zaměstnance k tomu, že je třeba rodičům vycházet maximálně vstříc. „Máma s tátou znají dítě nejlíp. Umějí říci, kdy není ve své kůži. Je to benefit i pro nás zdravotníky, dítě se líp uzdravuje,“ řekla vrchní sestra tamního dětského oddělení Ivona Mikulenková.