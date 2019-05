Jsou to jedni z nejdůležitějších odborníků na operačním sále: anesteziologové. Právě oni dohlížejí na to, že se pacient během výkonu nevzbudí. Díky nim lidé necítí při operaci bolest. Přesto se těchto odborníků v českých nemocnicích nedostává.

Do ciziny za lepším

Část z nich míří za lepšími podmínkami do zahraničí, další pak utíkají do soukromých ambulancí. „V českých nemocnicích by jinak museli sloužit stovky přesčasových hodin. Vadí jim také dosud nevyjasněná koncepce vzdělávání mladých lékařů,“ vysvětluje odliv nenahraditelných odborníků místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala.

Řada špitálů si proto musela poradit jinak: začala si anesteziology jednoduše „půjčovat“. Kupuje si jejich služby od konkurenčních zařízení v okolí, většinou právě od soukromých ambulancí a středisek. „Najmou si je na konkrétní operační dny,“ popsal praxi některých nemocnic Petr Fiala.

Uchylují se k tomu nejenom malé venkovské špitály, ale také velké fakultní nemocnice patřící státu. Jenomže podle specialisty na zdravotní právo Ondřeje Dostála se může taková praxe pořádně prodražit, a to špitálům i systému. Cena za externí službu je totiž výrazně vyšší. „Pak se samozřejmě není co divit, když dvě podobně velké nemocnice stojící jen pár kilometrů od sebe poptávají za naprosto shodnou operaci úplně jiné částky,“ podotkl právník.

Až dva tisíce za hodinu

Jeho slova potvrzuje i předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý. „Pokud nějaká nemocnice využívá externistů, tak je to finančně skutečně vždy dražší. Cena práce externistů se totiž obvykle pohybuje okolo tisíce korun za hodinu, znám i sazbu kolem dvou tisíc korun za hodinu v privátních zařízeních,“ popsal. Kmenový anesteziolog si přitom v nemocnici vydělá přibližně 250 až 600 korun za hodinu práce. Špitály ale podle Černého jinou volbu, než přistoupit na pronájem externistů, nemají.

V Česku působí asi 1400 anesteziologů, což je asi 14 odborníků na sto tisíc obyvatel. Pro srovnání: v sousedním Slovensku mají 9 anesteziologů na sto tisíc obyvatel, v Německu 20 a ve Francii 16. Čeští anesteziologové ročně provedou asi 870 tisíc anestezií.