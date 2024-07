Rakovinou plic v České republice ročně onemocní přibližně 6 500 osob. Celých 85 % z nich dříve nebo později tomuto onemocnění podlehne. Naštěstí, jak se rozvíjí moderní medicína, vyhlídky pacientů na přežití nebo prodloužení kvalitního života se neustále zlepšují. Potvrzují to i informace od České onkologické společnosti.

Podmínkou úspěšné léčby je ovšem co nejdříve provedená správná diagnostika. Je proto dobré nejen pravidelně chodit na preventivní prohlídky u lékaře, ale také si sami na sobě všímat nových, netypických tělesných změn.



Chronický kašel, překrvení, anebo nic

Rakovina plic se může projevit jako mnoho jiných stavů postihujících oblast hrudníku a průdušek. Anebo, a to není nijak výjimečné, nemusí být vůbec nápadná.

„Někteří pacienti říkají, že cítí v oblasti hrudníku překrvení, které nezmizí. Jiní mohou mít chronický kašel. Další tvrdí, že se cítí zcela zdraví. To podtrhuje důležitost screeningu rakoviny plic pro indikované pacienty,“ píše se na webu Cancercenter.

Postupná blokace dýchacích cest

Co se vlastně děje v těle v počátečních stádiích rakoviny plic?

„Když v plicích vzniká nádor, může postupně dráždit a blokovat dýchací cesty, produkovat hlen a způsobovat hromadění tekutiny (které se říká pleurální výpotek) v prostoru mezi plícemi a hrudní stěnou,“ popisuje docentka Milada Zemanová, lékařka Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha.

Na tyto procesy v těle pak člověk reaguje kašlem, dušností nebo sípáním. Jak nádor roste, šíří se a postupně zabírá stále větší prostor plic a dýchacích cest. Kvůli tomu zmíněné příznaky přetrvávají a zhoršují se.

Nádor může tkáň plic a dýchacích cest poškodit dokonce natolik, že to způsobí krvácení a člověk začne vykašlávat krev.

Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Devět méně známých příznaků rakoviny plic

Kašel, dušnost či dokonce vykašlávanou krev si s příznaky nádoru plic většina lidí dokáže spojit. V těle pacientů se ale odehrává řada dalších, pro laiky nečekaných věcí. A ve spojitosti s nimi se mohou rozvíjet další mnohé příznaky.

Milada Zemanová popisuje, jaké projevy může rakovina plic mít:

Pokud nádorová masa prorůstá do pleury (tenké membrány pokrývající plíce; pozn. red.), může způsobovat bolest na hrudi. Bolest se může zhoršovat při kašli, smíchu nebo hlubokém dýchání. Nádory v plicích také mohou tlačit na nervy v hrudníku. To rovněž může způsobovat bolest na hrudi, zádech nebo ramenou. Pokud nádor utlačuje a poškozuje nervy ovládající hlasivky, může pacienta začít trápit chrapot. Rostoucí nádor může spotřebovávat v organismu mnoho kalorií a bílkovin. Rovněž může rakovina vyvolávat chronický zánět v těle, což pak vede ke ztrátě svalové hmoty a chuti k jídlu. Výsledkem bývá neúmyslná ztráta hmotnosti. Přítomnost nádoru může také vést k anémii – nedostatku červených krvinek, které přenášejí kyslík do celého těla. Anémie může způsobovat únavu a slabost. Rakovina plic může oslabovat imunitní systém. Tím je organismus náchylnější k infekcím (nejen) dýchacích cest a hůře s nimi bojuje. Otok obličeje nebo krku může u pacienta s rakovinou plic nastat tím, že nádor v plicích stlačuje nebo blokuje horní dutou žílu. To vede k nahromadění krve v hlavě a krku. Rovněž může jít o důsledek zvětšení lymfatických uzlin, do nichž se rakovinné buňky šíří. Potíže s polykáním nebo bolest při polykání může u pacienta s rakovinou plic vznikat růstem nádoru v průdušnici nebo jícnu. Rovněž mohou zvětšené lymfatické uzliny v mezihrudí tlačit na jícen nebo průdušnici. Může také jít o poškození nervů, které ovládají polykání. Někdy se u rakoviny plic objevuje zvláštní příznak: paličkovité prsty (projevují se zduřením konečků prstů; pozn. red.). Přesný mechanismus vzniku tohoto příznaku není zcela objasněn. Předpokládá se, že zahrnuje zvýšený průtok krve do plic a produkci hormonů a růstových faktorů. Toto následně vede k zadržování tekutin a otokům, včetně zvětšení konečků prstů.

Kdo se může zapojit so plošného screeningu?

Program časného záchytu

Příznaky rakoviny plic se mohou, ale také nemusí v počátcích nemoci objevit. „Obecně platí, že počáteční stadia nemoci jsou bezpříznaková. Proto byl v České republice spuštěn Program časného záchytu rakoviny plic určený dlouholetým silným kuřákům, kteří jsou nejrizikovější skupinou,“ upozorňuje docentka Zemanová.

Podrobné informace o programu lze najít na stránkách Prevence Pro Plíce.

Vyšetření CT odhalí i maličký nádor

O vstup do programu mohou u svého praktického lékaře nebo pneumologa projevit zájem současní i bývalí kuřáci se zátěží 20 balíčkoroků. Pojem „balíčkorok“ označuje počet vykouřených cigaret. To znamená, že rizikoví pacienti kouřili po dobu 20 let denně 20 cigaret. Program je určen i pro ty, kdo po 40 let denně vykouřili 10 cigaret.

Pneumolog následně může pacienta odeslat na bezbolestné vyšetření nízkodávkovým CT. To dokáže odhalit i malý nádor, který se neprojevuje žádnými příznaky.

Dlouhodobý kašel bez příčiny je varovný

Příznaky rakoviny plic jsou však stále nejčastěji spojeny s přímým ovlivněním funkce plic, tedy dýcháním. Pneumologa či praktického lékaře by tedy měl vyhledat každý (kuřák i nekuřák), kdo kašle nebo se mu špatně dýchá bez zjevné příčiny (jako jsou infekce dýchacích cest) a potíže u něj přetrvávají déle, než obvykle, či se zhoršují.

Je důležité potíže s dýcháním a kašlem nepodceňovat. Rozhodně nečekejte, jestli se rozvinou případné další příznaky, které už mohou poukazovat na pokročilé onemocnění se špatnou prognózou.

