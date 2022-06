Jakmile dítě onemocní planými neštovicemi, je to často zpočátku důvod k oslavám, jelikož si rodiče oddychnou, že už to jejich ratolest bude mít konečně za sebou. Pak ale přijde rozsáhlý výsev svědivých pupínků, které se rychle množí, mokvají a nevyhýbají se ani intimním partiím, oblasti kolem očí a vnitřní části ústní dutiny.

Děti pláčou, škrábou se a rodiče často už nevědí, co s nimi dělat. Proto se uchýlí na internetové diskuze, kde se někdy dozví věci, které vše ještě zhorší. Přitom stačí zvednout sluchátko a zeptat se na rady přímo odborníka na infektologii nebo dětské nemoci. Níže si můžete přečíst, jak je to s nejčastějšími přípravky proti svědění a k tlumení rozsáhlého výsevu planých neštovic.

Tekutý pudr

Nejdůležitější je i podle dětské lékařky s mnohaletou praxí doktorky Aleny Čadkové docílit toho, aby neštovice rychle zaschly. "Každý pupínek stačí namazat jednou buď dětským pudrem nebo imazol pastou, se kterou máme v ordinaci výborné zkušenosti," doporučuje sympatická pediatrička.

Někteří doktoři ale doporučují i léky jako Cutozinc, Sudocrem, Uriage a podobné krémy na léčbu bakteriálních a jiných kožních onemocnění. Jediná nevýhoda tekutého pudru spočívá v tom, že se pak z dítěte sype bílý prášek po celém bytě. Má ale příjemný chladivý efekt.

Genciánová violeť

Takzvanou "fialovou vodičku" se také vyplatí mít v domácí lékárničce, jelikož i ji můžete využít k léčbě neštovic. "Pokud se svědivá vyrážka objeví v oblasti mezi půlkami, na genitálu, anebo si dítě zanese neštovice do úst, doporučuji použít genciánovou violeť," radí pediatrička Čadková.

"Dříve se hojně používala, ale v průběhu let se začaly objevovat informace o jejích vedlejších účincích a v kombinaci s nepraktickým používáním, kdy je vše kolem vás neodstranitelně fialové, se dnes už tolik nedoporučuje k potírání pupínků na celém těle," dodává lékařka. Podle ní však v léčbě aftů i neštovic své uplatnění jistě má, ale dnes už existuje mnoho novějších přípravků, které mají lepší účinky.

Koupání ano, či ne?

Občas se můžete dočíst, že dříve se doporučovalo nekoupat, ale dnes už je rychlá sprcha v pořádku. "Děti, kterým se neštovice stále vysévají, doporučuji nekoupat, jelikož vodou se virus více roznáší po celém těle a následně pupínky více svědí a mokvají. My spíš potřebujeme opak. Chceme, aby rychle uschly a vytvořil se stroupek," vysvětluje Alena Čadková a dodává, že jakmile bude mít dítě stroupky zaschlé, může se vykoupat.

"Rychlé omytí ani tolik nevadí, ale tím rozstřikem a následným utíráním ručníkem se mohou povrchy puchýřků narušit a infekční obsah se snadněji rozšíří a doba léčby prodlouží," varuje.

Hypermanganová lázeň

"Hypermanganovou koupel bych použila v případě, kdyby neštovice výrazně mokvaly mezi půlkami a v oblasti genitálu, jinak si myslím, že to není nutné. Hypermangan sice pupínky zasuší, ale pokud si dítě stěžuje na svědění, může ho po růžové koupeli pociťovat dokonce ještě víc," zdůrazňuje energická doktorka.

Tea tree oil

"Tea tree olej má dezinfekční účinky, ale je to rostlinný produkt a mohou na něj být rozsáhlé alergické reakce. Není-li vyzkoušený, asi bych ho spíš nepoužila," radí pediatrička. Pokud ho však máte vyzkoušený a dítě jej dobře snáší, nic jeho použití vyloženě nebrání.

Domácí receptury

Internet je plný domácích receptur včetně polévání heřmánkovým odvarem nebo čajem svařeným s dubovou kůrou, cibulí a hřebíčkem. "Domácí recepty a rady jsou někdy skutečně lety vyzkoušené a někomu fungují, jinému ne. Já osobně s nimi nemám zkušenosti, i když přiznávám, že heřmánek měl historicky v domácnostech jako léčivá rostlina své postavení," říká doktorka Alena Čadková.

Další doporučení

Podle paní doktorky je ale především potřeba mít na paměti, že se jedná o infekční onemocnění, při kterém je organismus imunitně oslabený a mělo by se k němu tak přistupovat, i když má dítě jen pár pupínků a nemá horečky ani zvýšenou teplotu. "Pacient by měl být jednoznačně v klidovém režimu, měl by odpočívat, pravidelně jíst a pít a hlavně být bez fyzické zátěže. Jde o virovou infekci a neštovičný virus může způsobit další nežádoucí účinky a působit patogenně v jiných orgánech," varuje dětská lékařka.

Proto doporučuje:

děti fyzicky ani psychicky nezatěžujte. Nadměrná aktivita může vést u dětí se sníženou imunitou až k zánětu mozku a vzácně i úmrtí,

s dětmi necestujte,

nevystavujte je dalším možným nemocem,

vyhýbejte se přímému slunci,

na svědění použijte fenistil kapičky nebo dithiaden (který je však více tlumící),

horečku tlumte paralenem,

vyhýbejte se lidem, kteří doposud neštovice neprodělali.

Očkovat nebo prodělat?

Některé státy již zařadily plané neštovice do povinného očkovacího schématu, u nás je rozhodnutí ponecháno na rodičích. "Očkovat se dá dítě od jednoho roku, ale rodiče většinou čekají, zda jejich dítě nedostane neštovice v mateřské škole či v první nebo druhé třídě na základní škole. Když je ale dítě neprodělá zhruba do deseti let, je očkování dobrou volbou," vysvětluje lékařka Čadková a dodává, že vážné významné reakce na očkování zatím u nich v ordinaci nezaznamenali.

Ještě jste je neprodělali?

Virus neštovic se vylučuje i slinami, proto by nemocné dítě nemělo přijít do kontaktu s nikým, kdo plané neštovice v dětství neprodělal. V dospělém věku je onemocnění mnohem nebezpečnější, a navíc může virus způsobit pásový opar, i když jste plané neštovice v dětství prodělali. "Kdo v dětství plané neštovice neprodělal, může se nechat kdykoliv očkovat. Výrazně je to však doporučováno ženám, pokud se chystají otěhotnět," upozorňuje doktorka.

Pravé neštovice

Pravé neboli černé neštovice byly prudce nakažlivou akutní chorobou, která patřila mezi nejnebezpečnější onemocnění, jež připravilo o život téměř 500 milionů lidí. Díky očkování byly však 8. 5. 1980 prohlášeny WHO za zcela vymýcené a v témže roce byl ukončen i vakcinační program.

Dnešní generace již ovšem proti chorobě imunní není, ale virus sám se pravděpodobně v některých laboratořích stále vyskytuje. Proto se o něm někdy hovoří jako o možném nástroji bioterorismu.

Opičí neštovice

Od května letošního roku se však objevují i případy opičích neštovic se symptomy velmi podobnými těm, které byly v minulosti pozorovány u pacientů s pravými neštovicemi. Nepředstavují sice takové nebezpečí, ale u dětí, těhotných žen nebo osob se sníženou imunitou mohou mít závažný průběh.

Virus je však zatím stále předmětem zkoumání a pro bližší informace si musíme počkat na výsledky prováděných výzkumů a studií. V tuto chvíli WHO svolává odborníky k projednání doporučení ohledně očkování. Zatím to ale vypadá, že by mohly být účinné vakcíny proti pravým neštovicím.