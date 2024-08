Bořek Olivík je pětiletý chlapec, kterému se v minulých letech obrátil svět dvakrát naruby. Nejprve mu následkem tragické nehody zemřel tatínek, jemu samotnému byl poté diagnostikován Nethertonův syndrom. Nemoc, kterou má jen pět lidí v České republice, se projevuje nekontrolovatelným odlupováním kůže, četnými alergiemi, potravinovými intolerancemi i astmatem.

Nemocným nefunguje termoregulace. Přehřívají se tak na sluníčku, a naopak snadno prostydnou v chladném počasí nebo v bazénu. V nejzávažnějších případech může onemocnění vést v důsledku dehydratace až k úmrtí novorozenců. Na Nethertonův syndrom neexistuje v současné době lék. Chlapec tak žije ve strachu z bolesti, která mu někdy znemožňuje i pohyb.

Loupe se mu kůže

Ještě nechodí ani do školy a už pravidelně dojíždí do Dětské nemocnice v Brně na kožní oddělení, alergologii, imunologii, k urologovi, na ušní i k psychologovi. Kvůli vzácnému onemocnění se Bořkovi nezastavitelně odlupuje kůže, což mu způsobuje velmi nepříjemné a bolestivé stavy. To ale bohužel není vše, s čím se pětiletý chlapec potýká.

„Bořek je v péči několika odborných lékařů. Kromě všeho musíme dojíždět například i na ušní. Vytváří se mu zátky z kožního mazu a odlupované kůže, kvůli čemuž špatně slyší. Dochází i k psychologovi, který mu pomáhá zvládnout zažitá traumata, úzkostlivé stavy a strach, že se nebude moci hýbat; že se mu vrátí bolesti, které zažíval,“ vysvětluje chlapcova matka Lenka Olivíková ve sbírce, kterou pro syna založila na dobročinné platformě Donio.

Nethertonova choroba – Vzácné kožní onemocnění se vyskytne ročně zhruba u jednoho z 250 000 narozených dětí. Choroba postihuje nejen kůži, ale i vlasy a celý imunitní systém. Příznaky jsou přítomny již při narození a zahrnují červenou šupinatou kůži, červené kruhové vyrážky, tenké křehké vlasy, astma, urputné svědění, ekzémy a výrazné imunitní reakce.

„Běžné jsou u Nethertonova syndromu i infekce a dehydratace, které mohou být velmi vážné. Děti s tímto syndromem mají tendenci růst pomalu a špatně přibývají na váze. Nemoc způsobuje gen SPINK5, který za normálních okolností reguluje přirozený proces výměny kůže. U lidí s Nethertonovým syndromem nefunguje správně. Kvůli tomu dochází k nekontrolovatelnému odlupování kožních buněk a k výraznému narušení struktury kůže,“ popisuje onemocnění Informační centrum genetických a vzácných nemocí GARD.

Bolestí nemohl chodit

Vzácné onemocnění diagnostikovali Bořkovi na podzim roku 2023. S nemocí se proto teprve učí žít. Stejně jako se skutečností, že nebude vyrůstat po boku svého táty. Po tragické nehodě mu zůstaly jen maminka a sestřička.

„Smrt manžela přišla před dvěma lety. Byla to nešťastná náhoda. Dva dny před Vánocemi spadl ze střechy. Přes veškerou mou první pomoc bylo bohužel již pozdě. Pád byl neslučitelný se životem a manžel v jednačtyřiceti letech zemřel,“ hovoří o rodinné tragédii Lenka Olivíková.

Veškerá péče tak zůstala na Bořkově mamince. Ta dělá, co může, aby chlapce ušetřila nejen psychického, ale i fyzického trápení.

„I přes veškerou snahu, hlídání alergenů a přípravu neustále čerstvé stravy, má Bořek četné problémy. Jeho stav je hodně proměnlivý. Na podzim jsem musela pořídit kočárek, protože kvůli stavu kůže nedokázal chodit. Domů jsem ho musela vynášet po schodech do bytu, který je ve čtvrtém patře v domě bez výtahu,“ popisuje Lenka Olivíková jen některé z potíží.

Horečky z přehřátí

Bořek by neměl především v letním období chodit vůbec ven. Může se totiž vlivem nesprávně fungující termoregulace přehřát. Následkem toho u něj může dojít až k selhání srdce.

„Děti trpící tímto syndromem nemají tělesnou termoregulaci a nepotí se. Nahromaděné teplo zůstává uvnitř v těle, čímž se organismus přehřívá. Naopak při zchlazení, například v bazénu, je synovi hned zima a nedokáže se zahřát,“ popisuje Lenka Olivíková.

Stav kůže ovlivňuje mnoho faktorů. Příznaky onemocnění zhoršuje také stres, jakákoli nemoc - i obyčejné nachlazení či rýma - i horečky způsobené přehřátím organismu. „Problémem může být také zvýšená tělesná aktivita, kterou nelze na začátku moc dobře odhadnout. Stav se zhoršuje i působením venkovních alergenů. To pak Bořek celý zčervená, trpí velkými bolestmi hlavy a nohou. Nemůže ani spát,“ pokračuje chlapcova matka.

Svou nemoc bere zodpovědně

I přes veškeré komplikace však přistupuje Bořek ke svému onemocnění statečněji, než by se dalo v jeho nízkém věku předpokládat.

„Bořek to bere zodpovědněji, než bych čekala. Je to až neuvěřitelné, jak si hlídá potraviny. Přesně ví, co může a co ne. Mnoho věcí ani neochutnal. Zatím ho ale neláká ani zkusit, jak chutnají. Hlídá si mazání, léky, vyhýbá se sluníčku a záměrně vyhledává stín. Myslím, že už sám dokáže rozpoznat, kdy mu není dobře a sám si řekne o odpočinek,“ říká Bořkova maminka.

Pořád však syna hlídá a kontroluje ho při venkovních aktivitách. Ví totiž, že pokud by chlapec své síly přecenil, čekaly by ho bezesné noci plné bolesti.

Potřebné infúze

Chlapci pomáhají mimo jiné speciální léčebné pobyty, po kterých se mu mírně ulevilo. Stále užívá řadu léků, a pokud to jeho zdravotní stav dovolí, mohl by podstoupit i nitrožilní IVIg terapii (viz níže). Ta by mohla pomoci příznaky onemocnění zmírnit.

close info Zdroj: Se svolením Lenky Olivíkové zoom_in Svou diagnózu se Bořek Olivík dozvěděl v roce 2023. Příznaky má však už od narození.

„Jedná se o imunoglobulinovou substituční terapii, která je podávána nitrožilně. Má tendence snižovat účinky některých zánětlivých stavů. Imunoglobuliny (protilátky; pozn. red.) rozpoznávají antigeny (viry a bakterie), na které se váží a pomáhají je ničit. Obnovení přirozené hladiny imunoglobulinů pak pomáhá bojovat s infekcemi,“ vysvětluje léčbu Bořkova maminka.

IVIg terapie Jedná se o separované krevní produkty vyrobené z lidské plazmy .

. IVIg se připravuje z velkého množství lidské plazmy odebrané od několika tisíc zdravých dárců krve. Obsahuje typické igG protilátky nalezené v normální populaci.

krve. Obsahuje typické igG protilátky nalezené v normální populaci. „Léčba může mít dočasné vedlejší účinky zahrnující bolesti hlavy, únavu, kašel, bolestivý otok, vyrážku či dočasné bolesti dutin,“ popisuje léčbu australská organizace Lymphoma Australia, jež se věnuje pacientům s lymfomem.

Jak lze Bořkovi pomoci

Vedle symptomatické léčby a infúzí je pro Bořka životně důležité také bydlet v takovém prostředí, ve kterém se nebude přehřívat a bude v něm naprosté minimum alergenů. Jeho maminka proto koupila starší dům s malou stinnou zahradou, aby mohl její syn trávit léto venku alespoň takto.

Dům znamená i ulehčení návratů domů, kdy už maminka nebude muset Bořka vynášet do čtvrtého patra bez výtahu. Dokud však dům nebude opravený, nastěhovat se do něj nemohou. Pro ženu je však těžké získat úvěr, když kvůli synově chorobě nemůže docházet do zaměstnání.

„Dokud nebude dům po rekonstrukci, nemůžeme se kvůli veškerým potenciálním alergenům nastěhovat. Synův stav by se hodně zhoršil. Dům musí být čistý, bez vlhkosti a plísně. Musíme výskyt alergenů naprosto eliminovat. Čeká nás podřezání domu, výměna střechy, nová okna, venkovní zatemnění kvůli udržení chládku v domě,“ jmenuje výčet potřebných úprav Lenka Olivíková.

„Eliminovat musíme rovněž výskyt roztočů. Instalovat podlahové topení. Rekonstruovat koupelnu, abychom mohli provádět očistné koupele. Potřebujeme i rekuperaci, která zabrání pylovým alergenům. Dále klimatizaci, která bude udržovat stálou teplotu,“ dodává žena.

Na část oprav Lenka Olivíková prostředky má. Především na rekuperaci pro sterilní prostředí, zateplení a vnitřní stavební úpravy jí však peníze chybí. Pro syna by také ráda vybudovala stinnou terasu s vodní mlhou, která je jeho velkým přáním.

„Mým největším snem je posadit se do stínu na terase s vodní mlhou, kde si budu kreslit. Konečně bych mohl taky být v létě venku a mohli bychom být všichni tři se ségrou a mamkou spolu,“ vyjádřil své přání ve sbírce na Donio, které maminku inspirovalo, Bořek.

