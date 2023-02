Spousta z nás má s takovými rychlými dietami bohaté zkušenosti. Někdo to zkusil jednou, někdo opakovaně. Problém je, že nakonec zjistíte, že to nefunguje, případně jen na chvíli a pak kila zase letí nahoru. Ale nevadí, jestli jedna expresní dieta nezabrala, třeba to vyjde příště. Že je to nesmysl? A že tomu, kdo opravdu spolehlivě zhubnul, to trvalo dlouho a musel navždy změnit svůj celkový životní styl? O tom by mohly hodně vyprávět klientky Lenky Vymlátilové - Hubněte svým vlastním tempem, koučky, výživové poradkyně a lektorky skupinových kurzů zdravého hubnutí STOB.