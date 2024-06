Nikola Dušková je mladá žena, která kvůli piercingu přišla prakticky o všechno. Piercing způsobil tehdy 16leté dívce infekci, která vyústila až v zánět mozku. Čtyři měsíce strávila v kómatu, ze kterého se díky lékařské péči probrala. Mentálně je však na úrovni malého dítěte. Znovu se učila chodit i jíst a dodnes trpí četnými epileptickými záchvaty. Jsou dny, kdy ani neví, jak použít lžičku.

Nikola Dušková je 25letá mladá žena, která kvůli piercingu onemocněla virovou encefalitidou. Módní doplněk ji téměř stál život. | Foto: Se svolením Blanky Repy

Dnes pětadvacetiletá Nikola Dušková byla až do svých šestnácti zcela zdravou dívkou. Měla spoustu kamarádů, věnovala se mladším sestrám i pejskovi, studovala obor kuchař-číšník a doma s oblibou vařila.

Lidé mohli Nikolu s rodinou vidět v roce 2016 v pořadu televize Nova Výměna manželek. Při natáčení byla dívenka ještě zdravá, díl byl však v televizi odvysílán právě v době, kdy šlo Nikolce doslova o život. Onemocněla totiž virovou encefalitidou, která ji vrátila na mentální úroveň malého dítěte.

Za fatální onemocnění mohla podle Blanky Repa, Nikoliny maminky, infekce způsobená piercingem. Zdravá dospívající slečna se tak náhle ocitla v péči lékařů, kteří jí dávali jen 10% šanci na přežití. Boj o život Nikola sice vyhrála, ale následky zánětu mozku si nejspíš ponese po celý život.

Piercing ji připravil o zdraví

Když bylo Nikole 16 let, nechala si do jazyku aplikovat piercing. Za mladickou nerozvážnost, kterou neměla od rodičů povolenu, ji osud velmi krutě potrestal. Po třech dnech dívce otekl jazyk. Když si však piercing vyndala, už bylo nejspíš pozdě.

Přišly bolesti hlavy, horečky a příznaky podobné běžnému nachlazení, které vyústily v epileptické křeče. Nikola skončila na čtyři měsíce v umělém spánku.

„Když dostala první Grand Mall (velká epileptická křeč; pozn. red.), odvezla ji záchranka. Pak se probrala a vypadalo to, že bude v pořádku. Jenže brzy se znovu rozkřečovala. To už musela být převezena do větší nemocnice, kde jí byla odhalena virová encefalitida (viz níže), tedy zánět mozku. Následně byla Nikča uvedena do umělého spánku,“ říká Blanka Repa, maminka dívky.

Dávali jí 10% šanci na život

Se závažným zánětem mozku bojovala Nikola dlouhých 6 měsíců. Nikdo, kromě rodičů, v její uzdravení příliš nevěřil. Lékaři dávali dívce jen zhruba 10% šanci na přežití.

„Nikole následně udělali tracheostomii (stav, kdy je průdušnice uměle vyústěna na povrch těla; pozn. red.). Snažili se zastavit křeče a probudit ji z umělého spánku. Chytla dvakrát sepsi, prodělala zástavu srdce, ale po čtyřech měsících se ji lékařům podařilo probudit. Další měsíce se učila jen jíst, pít a chodit. Všechno znovu,“ popisuje Blanka Repa.

Dívčin mozek utrpěl kvůli zánětu obrovské poškození, k čemuž se vyjádřil i Nikolin nevlastní otec Vladimír Repa.

„Zánět mozku zanechal u Nikoly rozsáhlé následky ve formě atrofie mozku, farmakorezistentní (odolný vůči léčbě pomocí medikamentů; pozn. red.) epilepsie a částečného ochrnutí špičky chodidla, kterou způsobil pád z nemocničního lůžka,“ popisuje Vladimír Repa zdravotní stav své nevlastní dcery ve sbírce na Donio.

Virová encefalitida Jedná se o zánět mozku způsobený virem. Zároveň jde o nejčastější typ encefalitidy.

Často probíhá současně s virovou meningitidou.

„Viry napadají hostitele mimo centrální nervový systém. Poté se krví dostávají z nervových zakončení do míchy a mozku, kde se množí. Obvykle způsobují otok mozku, narušení funkce nervových buněk a krvácení. Rozsah nekrózy mozku pak může být velice významný,“ vyplývá ze studie s názvem Virová encefalitida.

„Velmi vzácně může být encefalitida způsobena běžnými viry, které mají na svědomí rozšíření oparů nebo planých neštovic do mozku,“ tvrdí zahraniční informativní medicínský web National Health Service.

Virovou encefalitidou onemocní 3,5 až 7,5 lidí ze 100 000. Nejhojněji se vyskytuje u mladých, nebo naopak starších lidí.

Plně závislá na rodičích

Po půlročním pobytu v nemocnici byla Nikola propuštěna do domácí péče. Za měsíc prodělá i 100 epileptických křečí a do dnešního dne nemá ustálenou léčbu. Lékaři stále hledají vhodnou kombinaci léků.

Aby snížili počet epileptických záchvatů, voperovali lékaři dívce i vagový stimulátor, který vysílá elektrické výboje do bludného nervu. Ovšem i přesto, že se množství záchvatů podařilo redukovat, dívka je plně nesamostatná.

„Nikča je na mentální úrovni malé holky. Skládá Lego Duplo, kreslí a srovnává pastelky podle barev. Ale třeba neví, jak použít lžičku. Nechápe, že blyštivé předměty se ze země nezvedají nebo že cizí lidé jsou cizí a nemá se jich dotýkat, ani když na ni promluví. Což je problém, protože je opravdu velice kontaktní,“ pokračuje dívčina maminka.

K doktorům se nedostane

Pro rodinu je problémem i běžná cesta autobusem, kterým dívka spolu s rodiči dojíždí k lékařům. Kvůli epileptickým záchvatům je pro ni totiž cesta hromadnou dopravou velmi náročná.

Rodina by proto potřebovala větší auto. Kvůli nepříznivé finanční situaci, do které se následkem dceřina onemocnění dostali, si však koupi auta nemůžou dovolit. Maminka dívky musela opustit dobře placené zaměstnání. Do rodinného rozpočtu tak přispívá jen Nikolky nevlastní otec.

Větší vůz by rodina uvítala i kvůli nutnosti přepravovat vozík, který se do běžného osobního auta nevejde.

„Jízda autobusem je pro nás obzvlášť v létě extrémně náročná. Z toho vedra se Niky vždy rozkřečuje. Cestování autem by pro ni bylo mnohem bezpečnější. Jízda by se jí tak mohla přizpůsobit; kdykoli zastavit, počkat, až záchvat proběhne, a nechat ji následně odpočinout,“ hovoří o potřebě rodinného vozu maminka. Potřebné peníze se však zatím nedaří vybrat.

