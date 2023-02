Když si všimnete, že vaše nohy zrovna nevoní, není to hezké zjištění. Ještě horší ale je, když vás na zápach nohou upozorní někdo jiný. Jen si vzpomeňte na známou hlášku: „Táto, ty ses zul?“ Najednou už nemáte chuť chodit na návštěvy, do bazénů a přezouvat se v práci, protože smrad , který se line z vašich ponožek, byste nepřáli ani největšímu nepříteli. Nezáleží přitom pouze na tom, kolik času věnujete hygieně nohou. Nelibá vůně chodidel totiž může trápit i člověka posedlého čistotou svého těla.

„Smradlavé nohy jsou problémem, který trápí mnoho lidí. Hlavní příčinou je velké množství potu, kterého vytvářejí nohy denně velké množství. A když se pak pot zachytí v ponožkách či botách, může to způsobit nepříjemný odér,“ vysvětluje na webmd.com Dr. Dan Brennan.

Hygiena na prvním místě

Prvním, na co byste se měli zaměřit, je důsledná každodenní hygiena nohou. „Místo pouhého mytí nohou ve sprše si nohy denně myjte tak, že je ponořte do vany s vodou a důkladně je vydrhněte. Po umytí nohy dobře osušte, zejména mezi prsty, abyste předešli tvorbě plísní a zapaření,“ říká Dr. Hubert Lee na bellevuefootdoctor.com.

Někdy ale i při důkladné hygieně nohy stále zapáchají. Na vině jsou množící se bakterie, které vaše nohy mohou atakovat i v případě, že je každý večer ve sprše důsledně vydrhnete.

Proč nohy páchnou, i když jsou čisté

Proč tedy vaše nohy stále smrdí? Jak již bylo řečeno, na vině jsou bakterie, pro jejichž tvorbu poskytuje oblast chodidel ideální podmínky. Špatné ponožky, příliš těsné boty i nevhodný materiál obuvi může způsobit, že se budou bakterie množit i na vašich „čistých“ nohách.

Ortopedka Joy Rowland pro health.clevelandclinic.org vysvětlila, že: „k zápachu nohou a infekcím dochází ve chvíli, kdy bakterie, které žijí na naší kůži a v našich botách, začnou požírat pot. V tu chvíli dochází k produkci vedlejšího kyselého produktu, který tak nepříjemně páchne. A jelikož bakterie a houby milují teplo, vlhkost a tmu, je pro ně vnitřek boty tím nejlepším místem k množení.“

Některé boty vše zhoršují

Při výběru obuvi je ale důležité myslet hned na několik věcí zároveň. Vyhnout byste se měli botám, které jsou vyrobeny z neprodyšného materiálu, který zabraňuje nohám správně dýchat a odvádět vlhkost. Dále by boty neměly být příliš těsné a měly by se pravidelně střídat, aby mohly v čase od vyzutí do opětovného obutí důkladně proschnout.

Nejde ale jen o boty. Zaměřte se i na to, jaké si kupujete ponožky. Některé materiály totiž mohou způsobit, že se mikroorganismy, které jsou zodpovědné za rozvoj zápachu, začnou přemnožovat. Vhodným prostředkem, který proti zapáchajícím nohám bojuje, jsou ponožky obohacené stříbrným vláknem, jak informuje například nanospace.cz. Stříbro totiž potlačuje množení plísní i bakterií a vaše nohy tak zůstanou bez zápachu po celý den.

O svou obuv pečujte

Tím, že máte postaráno o nohy, navlečete vhodné ponožky a vklouznete do pohodlných prodyšných bot, to ale stále nekončí. O obuv je totiž potřeba také vhodně pečovat.

Vložky nechte každý den dostatečně vyvětrat a pokud je lze vyjmout, můžete je jednou za čas i vyprat a následně důkladně vysušit. Podle informací na webu bellevuefootdoctor.com také pomáhá vysoušet boty přímo na slunci, nebo je naopak nechat přejít mrazem. Dejte ale pozor na materiál, ze kterého jsou boty ušité, aby ho extrémní teploty nepoškodily.

Pomůže kočkolit, bylinky i káva

Věříte-li chemickým komerčně dostupným prostředkům, není nic jednoduššího, než dojít do nejbližší drogerie a nějaký si koupit. Dáte-li ale spíš na přírodní metody, můžete zkusit následující. Osvědčenými pohlcovači zápachu jsou totiž dle dumazahrada.cz i jedlá soda, mletá káva či dětský pudr. Stačí je vložit do čisté ponožky a na noc umístit do bot. Do ponožky či látkového pytlíčku ale můžete dát i levanduli, libeček, nebo dokonce kočičí stelivo, které bylo k tomuto účelu (pohlcování pachů) přímo vyrobeno.

Koupel pro nohy jako relax

Když už víme, co smradlavé nohy způsobuje, není nic snadnějšího, než učinit navrhované kroky a zapáchajících nohou se zbavit nadobro. A abyste pro zdraví svých nohou udělali maximum, můžete si dopřát i příjemný relax v podobě koupele.

Pomoci může dle conehealth.com namáčení nohou do směsi epsomské soli a vody nebo octa a vody. Epsomská sůl odstraňuje vlhkost z pokožky, což vytváří ne příliš ideální podmínky pro množení bakterií a ocet působí antibakteriálně. Nohy pak důkladně osušte a promažte například esenciálním olejem s vůní levandule, který nejenže vaše nohy příjemně provoní, ale rovněž má schopnost zabíjet bakterie. Olej nezapomeňte vetřít i mezi prsty.