Ucpané dutiny, bolesti čela, zatékání hlenů do krku i nekončící epizody rýmy. Průměrný člověk trpí akutní rýmou zhruba 5x do roka, děti dvakrát častěji. Někdy sama odezní, jindy je potřeba nasadit antibiotika. Lepší však je, naučit se rýmě předcházet. A proč ne zrovna s konvičkou do nosu, kterou zvládnou používat i děti. Když se naučíte, jak často ji používat a jaký roztok na výplach zvolit, je to hračka. Na jednu věc je ale potřeba dát si dobrý pozor.

Konvička na proplachování nosu pomáhá vyhnout se rýmě. V jednom případě však může být nebezpečná. | Foto: Shutterstock

Jak správně konvičku do nosu používat :

Zdroj: Youtube

Zánět dutiny nosní a vedlejších nosních dutin odborně nazývaný rinosinusitida nás většinou překvapí náhle a bez varování. Začne to výtokem z nosu, ať už typickou rýmou, nebo zatékáním hlenů do nosohltanu a pokračuje částečným či úplným ucpáním nosu. Doprovodnými příznaky bývají pocity bolesti či tlaku ve tváři, bolesti hlavy, zhoršení či úplná ztráta čichu a otok sliznic.

Trápí vás nachlazení či covid? Využijte síly čtyř bojovníků, uleví se vám

Běžná rýma by měla i bez léčby ustoupit do 10 dní, virová či bakteriální může trvat i déle a bez antibiotik se neobjedete. Existují však důkazy, že když se nos pravidelně čistí solným roztokem aplikovaným z konvičky na výplach nosu, lze těmto epizodám do jisté míry předejít. Ucpané dutiny ale povolí i jednoduchá masáž.

Jak se zbavit ucpaného nosu

Ideální vždy je, pokusit se epizodám rýmy vyhnout. Ostatně to doporučují i někteří lékaři, jako například profesor otorinolaryngologie z Fakultní nemocnice Ostrava doktor Pavel Komínek. „V zásadě nevidím důvod, proč by čištění nosu touto velmi šetrnou metodou mělo vadit či něčemu škodit. Z mého pohledu lze spíše doporučit, především pokud se vyskytují potíže jako pocit suchosti v nose, neprůchodnost nosu, pálení nosu či hltanu a podobně,“ uvedl v chatu prostřednictvím České televize lékař.

Konec smrkání a ucpaných dutin. Tyto triky vás rychle zbaví rýmy i hlenu

U mírného průběhu rýmy dochází k úplnému vymizení příznaků pouze s pomocí symptomatické léčby, vážnější průběh si žádá nasazení antibiotik, případně i chirurgickou léčbu. Někdy lze však bolest zmírnit a dutiny uvolnit pomocí domácích postupů. Jedním z nich může být masáž, která je nejen příjemná, ale dokáže i uvolnit ucpané dutiny a zadní rýmu.

„Začněte jemným poklepáváním prsty na čelo v kombinaci s jemným tlačením. Ruce by měly být teplé a mohou být potřené i masážním olejíčkem. Následně můžete zatlačit ukazováčky i na kořen nosu a jemně ho promasírovat. Dále pak přejíždějte ukazováčky od nosu až k dutinám pod očima. Masáž trvá jen 10 minut, ale úleva přijde téměř okamžitě, a to už během masáže,“ radí bylinkářka Michaela Maťhová na svém YouTube kanálu. Současně dodává, že pokud ucítíte v určitém místě bolest, měli byste se na toto místo více zaměřit.

Jak rozlišit závažnost rýmy – běžná rýma trvá maximálně 10 dní a většinou sama odezní. Pokud se příznaky po 5 dnech zhorší, může se jednat o akutní virovou rinosinusitidu způsobenou rinoviry, koronaviry, viry chřipky a dalšími. „O bakteriální rýmě hovoříme v případě, že jsou přítomny alespoň 3 z těchto příznaků: zkalený výtok z dutiny nosní, jednostranná bolest ve tváři, horečka nad 38 °C a průběh onemocnění ve dvou vlnách. Bakteriální rýmu mají na svědomí bakterie Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae, Staphylococcus aureus a další,“ tvrdí kolektiv autorů v příručce pro praxi akutní rinosinusitidou z České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Dospělý člověk většinou zaznamená 2 až 5 epizod za rok, školní děti 7 až 10.

Jak funguje konvička k proplachu dutin

Další metodou je proplach nosu solným roztokem pomocí speciální konvičky. O této pomůcce, která vás zaručeně zbaví i zadní rýmy, jste už jistě slyšeli. Možná vás však zatím nenaplnila důvěrou, což je ovšem obrovská škoda. Rýmy vás totiž tato konvička zbaví i bez kapek do nosu a její používání je snazší, než se na první pohled může zdát.

„Navíc existují důkazy, že proplachování nosu může pomoci zmírnit některé příznaky akutních infekcí horních a dolních cest dýchacích,“ tvrdí i americký deník New York Times.

Tuto polévkovou bylinu má doma každý. Čaj z ní léčí nachlazení a chrání játra

V České republice proběhla na toto téma v roce 2008 jedna z dosud největších studií, která zkoumala účinnost proplachu nosu při virózách, nachlazeních či chřipkových onemocněních. „U dětí, které používaly výplachy nosu slanou vodou několikrát denně, ustoupily příznaky akutního onemocnění mnohem rychleji. Rovněž bylo zaznamenáno, že se jim rýma nevracela tak často, jako ostatním dětem, které nosní výplachy nepoužívaly,“ tvrdí kolektiv autorů v závěru studie.

Tato oblíbená pomůcka pro domácí léčbu rýmy a ucpaných dutin vyplaví hlen a nahromaděné nečistoty z každého záhybu, vyčistí vaše dutiny a sníží jejich překrvení. A to i bez nutnosti užívání léků či volně dostupných sprejů do nosu.

Čím si nos vyplachovat

Centra pro prevenci a kontrolu nemocí radí používat vždy kvalitní proplach, aby nedošlo k zanesení infekce. Ten si ale můžete přichystat i doma smícháním kvalitní vody a soli.

„Aby byla vaše voda bezpečná pro výplachy dutin a nosu, je ideální používat převařenou, sterilní nebo filtrovanou vodu. Pokud máte obyčejnou kohoutkovou vodu, nechte ji projít varem alespoň po dobu jedné minuty a následně ji nechte vychladnout,“ doporučují Centra pro prevenci a kontrolu nemocí. A co se týče soli, stačí vám podle doktora farmacie Lukáše Dobrovolného obyčejná kuchyňská sůl nebo ideálně mořská. V lékárnách je ale k dostání i speciální sůl, která je pro přípravu roztoku na výplach nosu přímo určená.

Kolik hlenu se skrývá v dutinách, podívejte se:

Zdroj: Youtube

S výplachem radí i lékárnice Daniela Vondráčková: „Vyplachování přispívá k uvolnění tzv. zadní rýmy a může předcházet i zánětům středouší. Voda by měla mít teplotu kolem 37 ºC. Požadovaného roztoku docílíme použitím přibalené odměrky rozpuštěním 2,7g soli a 300ml vody. Sůl rozmícháme do úplného rozpuštění,“ doporučuje postup správného roztoku v poradně lékárny Dr. Max.

Jak nosní konvičku používat

Připravte si roztok, konvičku, ručník a přemístěte se do koupelny nad umyvadlo či rovnou do sprchy. „Chcete-li si propláchnout nos, předkloňte se a nakloňte lehce hlavu na jednu stranu. Důležité je v tuto chvíli začít dýchat ústy. Následně vložte konvičku do horní nosní dírky a nechte trochu vody protéct ven druhou nosní dírkou. Můžete intenzivně vydechnout nosem, abyste odtok podpořili. Opakujte stejně i s druhou stranou,“ vysvětluje postup pro New York Times odborná asistentka otolaryngologie na Washington University School of Medicine v St. Louis Nyssa Farrell. Upozorňuje, že v počátcích se může stát, že vám část roztoku zateče i do úst, pak je potřeba tekutinu vyplivnout.

Infekce, nebo nachlazení? Jak z barvy hlenu poznáte, že potřebujete antibiotika

Fyziologický roztok, tedy roztok připravený ze stanoveného poměru soli a vody, se používá proto, že slaná voda pomáhá naředit hlen a dodává vlhkost suchým nosním průchodům. Nadměrné používání však může sliznici i poškodit.



Nahrává se anketa …

Může být používání konvičky nebezpečné?

I přesto, že je používání konvičky pro výplach nosu prakticky neškodné, existují určitá rizika, která byste měli dopředu znát. „Nosní konvičky pomáhají odstranit ucpaný nos a zmírňují příznaky rýmy, mezi které patří stékání hlenu do krku a tlak v dutinách. Používání konvičky může v počátcích způsobovat lehké pálení, a pokud se nedodržují správné zásady při přípravě roztoku, může dojít i k zanesení infekce. Konvičku také není možné používat při zcela ucpaných dutinách,“ vysvětluje zdravotnický magazín Health.

Výplach nosu není žádnou novinkou, což dokazuje i dobová fotografie z roku 1914.Zdroj: Wikimedia Commons, Internet Archive Book Images, volné dílo

Pravidelné a preventivní výplachy nosu je pak nutné provádět maximálně jednou denně, jelikož příliš časté čištění nosu tímto způsobem může zanechat na sliznici zvýšené množství soli. Ta pak může způsobit vysychání nosní sliznice, což někdy bývá doprovázeno i krvácením. „V případě silnějšího nachlazení nebo zánětu nosních dutin může být čištění nosu prováděno dvakrát až čtyřikrát denně,“ upřesňuje Lukáš Dobrovolný postup při akutní rýmě.

Některé studie varují i před nebezpečím amébové meningoencefalitidy, která začíná běžnou bolestí hlavy, horečkou, zvracením a končí záněty, otoky, nevratným poškozením mozku a nakonec smrtí. Nemoc se však vyskytuje extrémně vzácně, a to většinou v případech, kdy není zajištěna dostatečná hygienická péče o konvičku či dochází k používání nefiltrované vody.

Domácí elixír zdraví za pár kaček. Pár loků denně a chřipka nemá šanci

„Vzácný smrtelný stav vzniká, když Naegleria fowleri, teplomilná améba žijící v teplé sladké vodě, vstoupí do nosu a migruje do mozku. V roce 2012 zemřel v USA 47letý muž, jehož jedinou uváděnou expozicí sladké vodě bylo používání vody z vodovodu pro každodenní hygienické aktivity včetně výplachu nosu,“ informuje tato studie. Proto její autoři doporučují vždy používat destilovanou či převařenou vodu, aby se minimalizovalo riziko infekce.

O tom, jak agresivní toto vzácné onemocnění může být, se dočtete více v jednom z našich minulých článků.

Péče o nosní konvičku

Aby bylo používání konvičky na výplach nosu co nejbezpečnější, je potřeba věnovat jí náležitou pozornost po každém použití. V případě nedostatečné hygieny se totiž mohou na jejím povrchu množit bakterie a hromadit zbytky soli.

„Po každém použití vyčistěte všechny záhyby konvičky horkou vodou a mýdlem. Nikdy nesdílejte svou konvičku s nikým jiným, abyste předešli přenosu bakterií, které by mohly na povrchu ulpět při nedostatečné hygieně,“ radí zdravotnický web Medical News Today. Konvičku pak nechte oschnout a před dalším použitím se znovu přesvědčte, že je skutečně čistá.