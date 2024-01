Koronavirová pandemie stále není minulostí. Aktuálně neskloňovanější z nových variant je JN.1, která se rychle šíří. Britští odborníci nyní zaznamenali, že nakažení lidé popisují nové symptomy. Deník přináší zásadní otázky a odpovědi o současném vývoji šíření covidu.

Pro virózu, chřipku i pro covid-19 jsou typické celkové příznaky jako teplota, bolest hlavy nebo bolest kloubů. | Foto: Shutterstock

Jaké nové symptomy uvádějí nakažení variantou JN.1?

Podle dat, které zveřejnil britský statistický úřad, se u lidí, kteří se nakazili variantou JN.1, objevily ve vyšší míře dva nové příznaky. „Data ukázala, že běžné příznaky covidu, tedy rýmu, kašel, bolesti hlavy a slabost, u některých lidí doplnily ještě problémy se spánkem a úzkosti,“ napsal britský list Mirror. Tyto dva nové příznaky se vyskytly v 10 procentech případů.

Přesto je nepravděpodobné, že by lidé dokázali sami rozlišit, jakou variantou covidu se nakazili. „Pravdou ale je, že u JN.1 jsou neurologické příznaky výraznější, než to bylo u předchozích variant,“ konstatoval pro Deník epidemiolog Roman Prymula.

Je nebezpečnější než předchozí mutace?

Odborníci z amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí podle listu Mirror již dříve varovali, že se varianta JN.1 brzy může stát v mnoha zemích dominantní. Kvůli rychlému témpu šíření se jí podle magazínu Time intenzivně zabývá i Světová zdravotnická organizace.

Že je nakažlivější, si myslí i Prymula. „JN.1 toho má hodně společného s mutací pirola. Tvrdí se, že je tato nová varianta je schopná obcházet imunitní systém,“ řekl Deníku. Zatím se ale neprokázalo, že by pacienti s JN.1 měli těžší průběh onemocnění, byť světoví vědci nová data teprve sbírají, píše magazín Time.

Jaká varianta covidu nyní v České republice převládá?

V České republice je nyní nejrozšířenější omikron, respektive jeho subvarianty. „JN.1 se sem postupně dostává, ale obecně je to také subvarianta omikronu,“ vysvětlil epidemiolog Prymula.

Dokáže před JN.1 ochránit v současnosti nabízené očkování proti covidu?

Podle epidemiologa Prymuly by očkování mohlo v boji s JN.1 pomoct a v Česku v současné době podávané vakcíny by proti rychle se šířící variantě měly být účinné. „Udává se, že je tam zkřížená protektivita, takže by očkování mělo před JN.1 do značné míry chránit,“ uvedl.

Také podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka má očkování smysl. „Délka imunity po prodělaném covidu je velice individuální. Mnoho lidí, kteří v minulosti onemocněli, se setkalo s předchozími variantami viru. Ochrana proděláním onemocnění tak není pro aktuální varianty dostatečná. To potvrzují i data, kdy se v posledních měsících u více než poloviny nových případů jedná o opakované infekce. I to je jeden z důvodů, proč se nechat očkovat,“ konstatoval Chlíbek.

Jaká je aktuální covidová situace v České republice?

Podle údajů ministerstva zdravotnictví se za poslední týden potvrdilo onemocnění covidem průměrně u 45 lidí na 100 tisíc obyvatel. Za čtvrtek 4. ledna (poslední zaznamenaný den) bylo zjištěno celkem 823 případů nákazy koronavirem. Z tohoto týdne jde zatím o nejmenší číslo. „Dne 2. ledna bylo diagnostikováno 1611 případů onemocnění covid-19. Průměrný denní počet záchytů minulý týden (poslední prosincový týden 2023, pozn. red.) byl 808 případů,“ informovala zpráva ministerstva zdravotnictví z počátku tohoto týdne.

Nejhorší je momentálně covidová situace v Olomouckém kraji, na jižní Moravě a v kraji Vysočina. Ve čtvrtek 4. ledna se dalo proti covidu očkovat 618 lidí, nejvíce v tomto týdnu. Před Vánocemi se ovšem denní počty nově naočkovaných pohybovaly i kolem dvou tisíců lidí.

Kolik lidí se nakazilo v posledních měsících?

Od září do konce roku 2023 se podle údajů českého ministerstva zdravotnictví prokázalo přes 102 tisíc případů covidu. Z toho o přibližně jedenáct tisíc nakažených se museli postarat zravotníci v nemocnicích. Ve většině případů (konkrétně 84 procent) šlo o pacienty starší 60 let. „V podzimních měsících roku 2023 skutečně došlo k nárůstu hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Častým důvodem bylo jiné onemocnění, například záněty močových cest,“ popsala situaci v pražské nemocnici primářka Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.

Podle předsedy České vakcinologické společnosti Chlíbka byla loni data hlášených onemocnění covidem v porovnání s prvními roky pandemie nízká. Reálně to ale může být horší. „Lze předpokládat, že mnoho případů zůstává nenahlášeno, skutečná čísla mohou být oproti oficiálním statistikám čtyřikrát až pětkrát vyšší,“ poznamenal.

Dá se odlišit covid od chřipky?

Vzhledem k tomu, že symptomů covidu je celé množství a mnohé z nich se podobají jiným respiračním nemocem (rýma, kašel, únava), je pro laiky těžké to, zda se nakazili covidem, poznat. Přesto lze jisté rozdíly postřehnout. „Pacientům s podezřením na covid-19 se často zpravidla také hůře dýchá, trpí celkovou slabostí. U chřipky je nejvýraznější náhlá horečka až zimnice, nechutenství a celková schvácenost,“ vyjmenovala rozdíly primářka Roháčová.