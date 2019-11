Pacienti, pozor! Pokud jste alergičtí na laktózu, nepolykejte už růžovou pilulku Ibalgin. Lék proti bolesti totiž tuto látku nově obsahuje. Mohli byste tak zažít velmi nepříjemné stavy: například nadýmání, křeče nebo průjmy.

Podobných varování, která upozorňují na změnu ve složení léku nebo nové nežádoucí účinky, vydá Státní ústav pro kontrolu léčiv ročně desítky. Třeba jen letos jich na svém webu zveřejnil dvaadvacet. Jestli se ale včas dostanou k pacientovi, na to úředníci doposud neměli vliv.

Varování do mobilu

To se nyní změní. Od ledna příštího roku lidé dostanou potřebné informace až do svého mobilu. „Rozšiřujeme totiž funkcionality elektronického receptu a lékového záznamu pacienta. Všechno, co se týká jejich přípravků, se lidé nyní dozvědí právě tam,“ řekla Deníku ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová.

Pacienti už tak ve svém lékovém záznamu nenajdou jen upozornění na to, že užívají dva různé přípravky s jednou účinnou látkou, takže se mohou snadno předávkovat. „Objeví tam také informace o novém složení pilulek a změnách v jejich dávkování. Lékový záznam jim předá i varování o nově zjištěných nežádoucích účincích,“ doplnila šéfka SÚKL.

Stejné upozornění dostanou i zdravotníci. „Podrobné informace obdrží v rámci svých lékařských nebo lékárenských informačních systémů,“ pokračuje Storová.

Různé kanály

Také u zdravotníků byl totiž s předáváním informací problém. „Doposud se k nim dostávaly různými kanály, bylo to velmi roztříštěné. Někteří výrobci oslovovali lékaře a lékárníky elektronickou poštou, jiní jim posílali papírové letáky,“ popisuje ředitelka ústavu.

Část hlášení předával zdravotníkům na svém webu sám lékový ústav nebo Evropská léková agentura. „Řada věcí se k nim proto vůbec nemusela dostat,“ pokračuje Storová.

Od ledna proto ústav praxi sjednotí. Bude prý stačit, že se lékař nebo lékárník přihlásí do svého počítače.

„Jakmile začne lékař předepisovat přípravek, u kterého se něco změnilo, automaticky mu na monitoru blikne výstraha,“ popisuje šéfka lékového ústavu. Zmizí teprve až tehdy, když si ji lékař otevře a prostuduje. Lékárníky systém zase upozorní, když budou medikament vydávat.

Záznam je stále nefunkční

Mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová se k novince nevyjádřila. „Nejprve si k tomu budeme muset zjistit víc informací a prodiskutovat to,“ vysvětlila.

Lékárník Stanislav Havlíček nápad komentoval jako zajímavý. „Problém je jenom v tom, že lékový záznam jako takový je prakticky stále nefunkční. Jen přihlásit se do něj je problém. Stojí to spoustu úsilí a času,“ řekl.

Viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek pak uvedl, že bude záležet hlavně na provedení. „Tedy na tom, jakou ústav zvolí při informování pacientů formu. Nedávno se totiž některým kolegům stalo, že na ně začali lidé útočit, protože nabyli dojmu, že jim chtějí lékaři nějakým přípravkem uškodit,“ vysvětluje Mrozek.

Záležet bude na provedení

Stalo se to podle něj poté, co jedna ze zdravotních pojišťoven začala svým klientům rozesílat esemesky s upozorněním, že berou nevhodnou kombinaci léků. „Bohužel jim to poslala bez konzultace s lékařem a bez znalosti souvislostí,“ řekl Zdeněk Mrozek a podotkl, že v některých odůvodněných případech může být určitá kombinace léků nutná, přestože přinese pacientovi nežádoucí účinek.

Včasné varování pacientů

Varovných hlášení, která upozorňují na nově zjištěné nežádoucí účinky, se objeví každoročně desítky. Třeba letos jich SÚKL na webu zveřejnil 22. Pokud se k pacientovi či lékaři nedostanou včas, může to mít fatální důsledky. Ukazuje to třeba případ léku Lemtrada na roztroušenou sklerózu. Evropská léková agentura upozornila, že lék může podle nových poznatků způsobit pacientům akutní srdeční selhání nebo krvácení do plic. U dalších uživatelů léku se mohou objevit problémy s játry. Hlášení o závadách v jakosti bylo letos zatím kolem 120.