Dětí, které váží mnohem víc, než by měly, přibylo v České republice jako hub po dešti. Jsou tak ohroženy chorobami, které jsme byli zvyklí vídat jen u dospělých. Epidemii obezity a nadváhy mezi nejmladší generací ještě podpořilo období covidové pandemie. A jak upozorňují dětští lékaři, po jejím skončení se nic k lepšímu nemění. Lektorky kurzů hubnutí pro děti Lenky Štěchové jsme se zeptali, jak se dětská obezita určuje i jak jí předcházet.

Podle posledních dat z roku 2021 ze studie praktických lékařů pro děti a dorost žije v Česku přes 16 procent dětí s obezitou | Foto: Shutterstock

Jaký životní styl znamená téměř jistou záruku, že dítě bude mít nadváhu, v horším případě obezitu? Hlavní příčinou nárůstu obezity u dětí je podle odborníků zejména výrazně snížená celková pohybová aktivita. Dále pak široká dostupnost potravin a nápojů s vysokým obsahem kalorií.

„Terapie obezity u dětí se neobejde bez spolupráce rodičů. Největším kamenem úrazu je to, že rodiče dětí s obezitou jsou většinou také ‚nadměrní‘, takže to nevidí jako problém. Rodič je pro potomka vzorem, a když nedělá nic sám se sebou, tak to nedělá ani dítě. Proto je vždy potřeba pracovat i s rodiči a příbuznými, kteří s dětmi žijí,“ říká Iva Málková, psycholožka a zakladatelka organizace STOB.

Dětem s obezitou pomáhají v Olivově dětské léčebně:

Zdroj: Youtube

Těžké zlepšení běžného života

Rodiče dětí s obezitou často vědí, co je správné. Tedy že prevencí nadbytku kilogramů, uložených v podobě tuku na těle, je lépe jíst a více se hýbat. Bojují však s převedením těchto pravidel do praxe. To, s čím rodiče potřebují pomoci, je přenastavením fungování jejich domácnosti do zdravější podoby.

Dobrý návod, jak zabojovat s nadbytečnými kily dětí a spolu s tím leckdy i se svou vlastní nadváhou či obezitou, mohou rodiče najít ve specializovaných kurzech spolků Hravě žij zdravě a STOB.

Lenka Štěchová, pedagožka a lektorka společnosti STOBZdroj: se svolením STOB

Životní styl, který zaručuje dětem tloustnutí

„Na začátku kurzu vždy zjišťujeme dosavadní jídelní návyky dětí. Ukazuje se, že jedí často nepravidelně, mnoho z nich vynechává snídani, v jídelníčku převažují sacharidy, téměř chybí zelenina a je v něm nedostatek bílkovin,“ vyjmenovává Lenka Štěchová, pedagožka a lektorka společnosti STOB.

Častým nešvarem dětí s nadváhou či obezitou jsou podle odbornice také přejídání, časté konzumování sladkostí a sladkých nápojů či mlsání u televize. Především u chlapců pak není nijak výjimečné nadměrné pojídání dobrot při hraní her na počítači. Dívky totéž činí především při chatování na mobilu a při komunikaci na sociálních sítích.

Reklama na potraviny, plné kalorií, často míří na děti:

Co je možné změnit, aby šla kila dolů

„V kurzu učíme děti a jejich rodiče správným zásadám zdravého životního stylu, a to ve třech základních oblastech. Jsou to výživa, pohyb a psychika,“ říká Lenka Štěchová. Pro Deník připravila krátký přehled, co je třeba změnit, když nechcete přihlížet, jak vaše dítě nabírá nadbytečná kila.

1. Náprava jídelníčku

Rodiny se učí, jak lze jíst pravidelně, jak si sestavit zdravý a nutričně vyvážený jídelníček. Na zdravém talíři je třeba mít správný poměr bílkovin, zeleniny, sacharidů. Více informací o skladbě zdravého talíře najdete na stránkách společnosti STOB.

najdete na stránkách společnosti STOB. Nesmí se zapomínat ani na ozdravění pitného režimu . V něm je třeba snížit konzumaci sladkých nápojů a zvýšit konzumaci nápojů nesladkých.

. V něm je třeba snížit konzumaci sladkých nápojů a zvýšit konzumaci nápojů nesladkých. Žádné potraviny nemají být zakazovány . Děti se učí méně vhodné potraviny omezit na menší množství či nahradit potravinami vhodnějšími, nutričně výhodnějšími.

. Děti se učí méně vhodné potraviny omezit na menší množství či nahradit potravinami vhodnějšími, nutričně výhodnějšími. Jednou z technik, pomáhajících nastavit dětem přiměřené porce v jídelníčku i zmenšit množství oblíbených pochutin, je všímavé jedení, neboli „mindful-eating“ . Tato metoda ve vztahu k jídlu radí vyměnit pevnou vůli za zvědavost, zpomalit, prozkoumat a vychutnat si každé sousto. A především naslouchat signálům našeho těla.

. Tato metoda ve vztahu k jídlu radí vyměnit pevnou vůli za zvědavost, zpomalit, prozkoumat a vychutnat si každé sousto. A především naslouchat signálům našeho těla. Stoprocentně zakázané nejsou ani pamlsky. Při praktikování všímavého jedení se dětem vejde do jídelníčku, byť opravdu jen občas, i oblíbený kousek sladké či jiné pochutiny. Děti totiž zjistí, že jim stačí jen malý kousek. Nepotřebují už spořádat celé balení čokolády nebo brambůrků, a tak si mlsání mohou tu a tam dopřát.

V kurzech STOB se rodiny učí sestavit si správně zdravý talíř Zdroj: se svolením STOB

2. Náprava pohybu

„Motivujeme děti a jejich rodiny k vhodným pohybovým aktivitám. Sem patří sportovní a zájmové kroužky, cvičení doma či v přírodě i společné pohybové aktivity celé rodiny – rodinné procházky, nordic walking a podobně,“ popisuje lektorka.



3. Náprava psychiky

Říká se, že úspěch hubnutí spočívá především v hlavě. Důležité je tedy pečovat i o psychiku dětí. „Pomáháme jim třeba v tom, jak odolat podnětům, které vedou k jídlu navíc. Sem patří vyrovnání se s lákadly typu stánky s občerstvením, kupování sladkostí za kapesné, mlsání u televize i nadměrná konzumace jídla při slavnostních příležitostech,“ uvádí Lenka Štěchová.

Velkým tématem je také emočním jezení. To znamená naučit se, jak zvládnout jezení z důvodu smutku, nudy, špatné nálady, strachu, stresu a podobně.

Pomocníci pro rodiče

Zda má dítě nadváhu nebo už obezitu pomůže zjistit Dětská BMI kalkulačka. Najdete ji na stránkách Výživadětí.cz. Inspiraci na zdravé dětské recepty, které si rodina může připravit, nabízejí stránky Hravě žij zdravě.cz.