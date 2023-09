Zážitek, kdy nedopnete oblíbené kalhoty, nebo se vám záhadně srazí oblíbená košile, není u mnohých nic neobvyklého. Když už však nedopnete ani košili velikosti 3XL, je na čase obrátit se pro pomoc k odborníkům. Zhubnout po mnoha letech obezity totiž nepomohou žádné diety a doporučované cvičení. Obezita je nemoc a vyžaduje léčbu. Na odborníky se proto obrátil i Ondřej Prošek. Dnes sám motivuje lidi, aby se léčili. Jemu se tak naprosto změnil život.

Ondřej má rád módu, ale tu si ve velikosti XXXL nemohl užívat. | Foto: Se svolením Ondřeje Proška

Třiačtyřicetiletý muž, který miluje módu, ale s váhou přes 150 kilogramů si příliš parády dopřát nemohl. „Nebyl jsem nikdy silný natolik, abych musel hubnout, hodně jsem sportoval. Zlom nastal až v roce 2008, kdy jsem přestal cvičit a začal nekontrolovatelně přibírat,“ vzpomíná dnes Ondřej Prošek.

Tím zlomem bylo seznámení s partnerem, který ale Ondřeje začal ve vztahu záhy šikanovat. Traumatizoval ho a zakazoval mu sportování s výčitkami, že má místo toho trávit čas s ním doma. Jediná životní radost, která postupně Ondřejovi zbyla, bylo jídlo: „Samozřejmě, že to nezdravé. Vyhledával jsem fast food, přejídal jsem se v noci.“

Tyran mi hubnutí zakázal

Sám se několikrát pokoušel zhubnout, ale bezvýsledně. Místo toho jeho váha stále rostla. V roce 2013, kdy vážil přes 140 kilogramů, se proto poprvé rozhodl vyhledat pomoc lékařů a obrátil se na pražskou OB Kliniku.

„V té době jsem ale ještě žil s tímto partnerem, který mě psychicky týral. Právě on silně zasáhl proti tomu, abych se léčil,“ vypráví Ondřej.

Ondřej, když měl přes 150 kilo a Ondřej dnes.Zdroj: Se svolením Ondřeje Proška

Pokusů zhubnout tedy muž zanechal. Nakonec musel vyhledat péči psychiatra, a dokonce ho kvůli jeho psychice lékaři hospitalizovali. Ondřejovo strádání trvalo ještě dlouho, nakonec se ale přeci jen s partnerem rozešel. Bohužel, šlo to až za pomoci soudů, které partnerovi přikázaly, aby se odstěhoval. Dostal dokonce soudní zákaz se k Ondřejovi přibližovat.

Sám si nafackoval před zrcadlem

Znovu se Ondřej na kliniku vrátil až v roce 2020. „Důvod byl jednoduchý. Koukal jsem se na své fotky a říkal si, bože, to přeci nejsem já, chci zpátky svoje tělo! Chtěl jsem být znovu ten mladý, sebevědomý muž jako před lety, a ne se pořád jen bát, kdy zase neobleču ani kalhoty a košili 3XL,“ vypráví.

Z kypré maminky sportovní šampionkou. Kristina má o 11 kilo méně a řadu medailí

Módu má Ondřej moc rád, jeho prababička byla vyučená švadlena u paní Podolské, oblibu módy pak předala dál Ondřejově babičce. Ta pak na vnoučata šila krásné věci, a tak měl Ondřej vždy na sobě něco hezkého. Se 160 kily se ale elegantně oblékat nešlo.

„Pamatuji si dobře, jak jsem si v roce 2021, půl roku před operací, pořídil motivační menší košili, asi jen XL. Stál jsem před zrcadlem a samozřejmě jsem ji nedopnul. Vzteky jsem ji roztrhal a sám sobě si před tím zrcadlem nafackoval. Byla to velmi bizarní a bezvýchodná situace,“ popisuje.

Žaludek lékaři změní na trubici

Odborníci z OB Kliniky mu doporučili plikaci žaludku – laparoskopicky prováděnou operaci, při níž se pomocí speciálních nástrojů zavine oblast velkého zakřivení žaludku, takže se z něj stane trubice a žaludek má mnohem menší objem. Na klinice začal Ondřej nejprve předoperační přípravu: nejen úpravu jídelníčku, ale i konzultace s psycholožkou.

Ve vztahu s násilnickým partnerem zbyla Ondřejovi jediná radost: jídlo.Zdroj: Se svolením Ondřeje Proška

„Byl jsem strašně vyčerpaný, unavený, sport mne tehdy vůbec nebavil. Těšil jsem se už jen na operaci,“ vzpomíná. Zákrok Ondřej podstoupil v říjnu roku 2021.

Výsledek? „Kdysi jsem při své výšce 180 centimetrů vážil 150, možná i 160 kilo. Před operací to bylo 148 kilogramů a dneska mám 92 kilogramů,“ říká Ondřej. Díky operaci tak shodil 56 kilo.

Fernao shodil 15 kilo, ale pak se projedl k cukrovce. Teď hubne, tím se léčí

Ondřej si musí kvůli malému žaludku odměřovat porce jídla – objem jednoho pokrmu nesmí přesáhnout 150 ml. Ale přišly i další podstatné změny. Jak mladý muž začal jinak přemýšlet a jinak se na sebe dívat, do osamělého života se mu začali vracet přátelé.

Výhody plikace žaludku

Výhodou plikace žaludku, kterou Ondřej absolvoval, je mimo jiné fakt, že do těla není nutné zavádět žádný cizí materiál a ani se nevratně neodstraňuje velká část většinou zdravého orgánu, jako se to děje při jiném podobném zákroku pro léčbu obezity. Kromě toho jde o miniinvazivní zákrok, takže ani doba hospitalizace a rekonvalescence není dlouhá. Pacient po plikaci žaludku zůstává na klinice dvě až tři noci, a pak je propuštěn domů. Ihned po operaci začíná dodržovat upravený jídelníček a chodí na pravidelné kontroly.

Přestal se bát chodit mezi lidi

Úbytek váhy se projevil i na Ondřejově fyzickém zdraví. „Nic mě netíží ani neomezuje. Dobře se mi dýchá, cukr, tlak i cholesterol mám v normě,“ říká Ondřej. „A samozřejmě skvělé jsou i ostatní věci – můžu jít na jakoukoliv společenskou akci a nemusím se bát, jestli se vejdu ke stolu. Můžu jít do divadla, aniž bych se bál, že budu omezovat ostatní a nemusím se ani bát, že se nevejdu na sedačku v letadle. A hlavně, mám práci snů,“ usmívá se.

Pavlína Lubojatzky zhubla 25 kilo. Dieta rozhodně nebyla to hlavní, co pomohlo

Na operaci se podle svých slov nijak zvlášť nepřipravoval. „Začal jsem chodit pěšky, snažil jsem se jíst menší porce a přemýšlet o tom, co jím. A hlavně, jsem začal sledovat módu a motivoval se tím, že jsem si začal nakupovat oblečení velikosti XL,“ říká s tím, že dnes už nosí většinou velikost L. „Moje největší příprava tak byla asi psychická,“ dodává.

Motivuje další lidi, aby se léčili

Ondřej nyní běhá denně 15 až 20 kilometrů, chodí do posilovny. Úplně se mu změnil život. Popisuje, že z toho nešťastného velkého těla, které jako by mu nepatřilo, se vrátil do toho svého a je to zase on. Užívá si, jak mu oblečení sluší, objevil kouzlo second handů a kupuje si nádherné značkové oblečení.

Simona opakovaně hubla a přibírala. Nakonec se zbavila 72 kil a váhu si už drží

„Chodím po ulicích a usmívám se. Když už se cítím dobře, dokážu si sebevědomě říct o práci, o niž bych si říct dřív netroufl. Dokážu znovu navazovat vztahy s lidmi. Jsem hodně aktivní na sociálních sítích, netajím se, že mám bariatrickou operaci a chci lidi, kteří by ji také potřebovali, motivovat. Obezita je nemoc a vyžaduje odbornou léčbu,“ dodává Ondřej.

Všem, kteří o hubnutí teprve přemýšlejí, mladý muž vzkazuje: „Neváhejte a běžte za svým zdravějším já, nic to není.“



Jak to vidí

Psycholožka OB kliniky Iva Belasová.Zdroj: Se svolením OB klinikypsycholožka Iva Belasová z OB Kliniky v Praze:

Ondřej je jedním z velmi úspěšných pacientů, kteří absolvovali bariatrickou plikaci. Měla jsem možnost provázet ho a sledovat jeho proměnu nejen fyzickou, ale i psychickou. Jeho cesta za „lepším já“ nebyla snadná. Ale překonal všechny překážky a dnes je z něj zcela jiný Ondřej, než kterého jsem měla možnost poznat v předoperační přípravě a mám z jeho úspěchu velkou radost.

Předoperační příprava byla zásadní pro úspěšný průběh operace a následné dodržování pooperačního režimu. Pokud pacient prochází krizovou situací, která má vliv na jeho psychickou stabilitu, je zde velké riziko, že následný režim po operaci by pro něj znamenal další zátěž a mohlo by dojít k selhání.

Plikace Ondřejovi umožnila zhubnout neuvěřitelných 56 kg, ovšem hlavní díl práce závisí vždy na pacientovi. Velmi důležitá je i podpora celého multidisciplinárního týmu – internisty, chirurga, nutričního terapeuta, gastroenterologa a psychologa. S operací celá cesta teprve začíná, ale výsledek přináší mnoho benefitů. Ondřej vzal svůj osud opravdu dobře do svých rukou a myslím, že si ho krásně užívá.

Lidé se také leckdy ptají, zda lze takto velkou obezitu zvládnout konzervativní léčbou, tedy třeba s pomocí užívání léků. S farmakoterapií bychom dokázali u Ondřeje zredukovat například 10 až 15 kilogramů. Díky plikaci je v podstatě na stejné váze, kterou měl před svou těžkou životní situací. Není vyloučené, že může u Ondřeje přijít nějaká další životní krize. Někdy se to našim pacientům stává, že opět začnou více přibírat. Vše je však řešitelné, je důležitá spolupráce a máme řadu možností, které nám umožní tyto situace zvládat. Jedna z nich je i možnost nasazení farmakoterapie.

Ondřejův oblíbený recept

Pečená polenta

Zdroj: Se svolením Ondřeje Proška

Suroviny:

Balíček uvařené polenty

Cibule

Česnek

Rajčata

Papriky

Cuketa

Sýr na posypání

Koření

Postup:

Na pánvi orestujte cibuli, česnek, rajčata, papriky, cuketu. Osolte, opepřete, přidejte trochu kari a restujte. Polentu nakrájejte na malé kousky. Nejlepší jsou kolečka o velikosti bramborového knedlíku. Kolečka potřete rozšlehaným vejcem s česnekem a dejte péct zhruba na 20 minut. Mezitím směs na pánvi posypejte sýrem, který máte rádi – dobrý je parmezán a promíchejte. Směs navrstvěte na upečenou polentu, opět posypte parmezánem. Vhodné je to jako lehká večeře, nebo klidně jako příloha k masu.

„I po bariatrické operaci si mohu dopřát vínko a k polentě je výborné Chardonnay,“ doporučuje Ondřej Prošek.

