Není dobré utrácet za drahé diety, které silně vynechávají nějakou složku potravin. Člověk je totiž nevydrží dlouho a poté opět přibere. Podle přednosty Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Martina Haluzíka je naopak důležité jíst pestře a dlouhodobě udržitelně. „Je třeba omezit potraviny s vysokým obsahem cukru, prázdných kalorií a tuku,“ doporučuje v dalším pokračování projektu Deníku Česko za babku. Neméně podstatný je podle něj pohyb.

Obezitolog Martin Haluzík | Foto: se svolením Martina Haluzíka

Na co by měl člověk trpící nadváhou dbát při výběru stravy?

Měl by myslet nejen na složení jídla, ale i zvýšit fyzickou aktivitu. Samotnou dietou se samozřejmě zhubnout dá, při dostatku pohybu to ale jde snáz. Dobré je začít si jídlo plánovat a preferovat to, které nemá vysoký obsah kalorií. Důležité je vyhnout se i prázdným kaloriím.

Jakým?

Typickým příkladem jsou třeba slazené nápoje nebo ty energetické s vysokým obsahem kofeinu. Dobré je omezit i pivo, které má vysoký obsah cukru a energie. Ideální je zkrátka začít se víc zaměřovat na složení nápojů a potravin. Dobré je omezit nejen sladké, ale i vysokotučné potraviny. Místo sýru s pětačtyřiceti procenty tuku si dát se třiceti nebo nízkotučný, podobně s jogurtem.

Chutě nás honí ze dvou důvodů. Je třeba se ptát proč, radí Margit Slimáková

Je též vhodné preferovat celozrnné pečivo. A samozřejmě jíst hodně ovoce a zeleniny, jíž je dobré částečně nahrazovat přílohy a pečivo. Zelenina má vysokou sytící schopnost a hodně vlákniny. Ideální večeří je zeleninový salát s kouskem libového masa i třeba troškou chleba.

Co říkáte dietám, kdy jí někdo jenom zeleninu nebo maso bez příloh či nějaký koktejl, za který dá plno peněz? Mnoho lidí říká, že po čase zažívají takzvaný jojo efekt.

Je to tak. Dieta, která má fungovat, musí být dlouhodobě udržitelná. Všichni jsme rádi, když můžeme střídat potraviny a jídlo si skládat pestře. Nikomu nedoporučuji výrazně omezující diety typu ketogenních (s velmi malým množstvím sacharidů a nízkým příjmem bílkovin – pozn. red.).

Dietu, která silně vynechává nějakou složku, člověk s nadváhou nevydrží dlouho. Diety, které na nás vykukují ze všech možných stránek a společnosti se je snaží prodávat, zajistí poměrně rychlé zhubnutí, na začátku vyloučí hodně vody z organismu, takže úbytky hmotnosti jsou znát. Neznám ale nikoho, kdo by ji vydržel déle než půl roku. Většina lidí přestane, vrátí se na původní váhu nebo ji dokonce přeskočí.

K udržitelnému stravování patří i to, aby nebylo těžké potraviny sehnat?

Koupíte si třeba zeleninu, jablko, kus chleba a sýr. Důležité je, aby všude, kam jedete a kde to neznáte, jste byla schopna nakombinovat potraviny tak, abyste se normálně najedla. Ne, abyste musela shánět něco speciálního. To nefunguje.

Nejrychlejší dieta na hubnutí? Češi sahají až po bizarních metodách a riskují

Kdy člověk na dietu nestačí sám a je třeba vyhledat odborníka?

Především bychom všichni měli chodit na pravidelné preventivní prohlídky k praktickému lékaři. Po čtyřicátém roce věku jednou za dva roky, po padesátce jednou za rok. Dobré je ale zajít tam bez ohledu na věk. I v mládí může mít někdo vyšší cholesterol či tlak. Začal bych tedy vyloučením toho, že nemám spolu s nadváhou nějakou nemoc. Pokud je naopak nadváha spojená třeba vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou, je nejlepší poradit se s nutričním terapeutem.

Může člověk poznat sám, že nějaký problém má?

Bez vyšetření se hranice nepozná jednoznačně. Ale když se necítím dobře, rychle se unavím, cestou do kopce se začnu zadýchávat, musím se předem nadechnout, když si chci zavázat tkaničky, a pak se zase narovnat, určitý problém to značí. Jsou to takové ty běžné příznaky, že se cítím nekomfortně. Důležité je ale mít objektivní data, nejen dojem. Proto je dobré změřit si BMI (index tělesné hmotnosti – pozn. red.), tedy váhu v kilogramech vydělit druhou mocninou výšky v metrech. Když mi vyjde třicet a víc, jsem obézní a téměř stoprocentně bych s tím měl něco dělat.