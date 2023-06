Takže první změna je pokusit se, pokud to jen trochu jde, navýšit pohyb. Ten sníží napětí, stres i sklony k depresi. A v tu chvíli člověk začne lépe dodržovat doporučený jídelníček . Kdo se pravidelně hýbe, ten také pravidelně jí, a to je základní předpoklad redukční diety.

To, že 66 procent naší populace má v současné době nadváhu nebo je dokonce obézních, je tedy úplně přirozené? Chceme-li s nadváhou a obezitou bojovat, je třeba, abychom změnili prostředí, ve kterém žijeme. Neznamená to, že začnu házet dlažební kostky do výloh McDonaldu, ale že se budu snažit mírně měnit své mikroprostředí tak, abych měl lepší prognózu.

Když to shrnu: my dnes bojujeme proti naší genetické výbavě a dietami si vytváříme uměle nedostatek zdrojů potravy. V našem současném prostředí je ale prostě přirozené přibírat.

Proč je hubnutí pro nás nepřirozené a proč se mu tělo brání? Profesor Martin Matoulek, vedoucí lékař XXL centra III. interní kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice.Zdroj: Se svolením Všeobecní fakultní nemocnice v Praze Tisíce let jsme byli vystaveni nedostatku energetických zdrojů. Do slova a do písmene platilo rčení: Až tlustí budou hubení, hubení budou studení. Těžké časy přežili jedinci s genetickou výbavou, která jim umožňovala se na období nedostatku adaptovat. To znamená v době hojnosti přirozeně přibrat, a když pak byl nedostatek, tak se přizpůsobit a vydržet.

Proč jmenujete jako první pohyb, a ne změnu jídelníčku?

Když člověk začne sportovat, nebo se prostě věnovat intenzivnějšímu pohybu, tak tomu stravu postupně přizpůsobí. Ale když je chronickým dietářem, adaptovaným na nízký kalorický příjem, tak už se nerozhýbe.

Začínat přísnou redukční dietou není dobré. Začal bych nejprve pomalu navyšovat pohyb, a pak teprve bych přidával úpravy jídelníčku. Někdy je však nezbytná redukce 10-20 kilo před přidáváním pohybu. To platí hlavně u lidí s vyšším stupněm obezity.

Ubrala alkohol a smažené, přidala pohyb. Kamila zhubla a vypadá jako modelka

Já ale všude slyším, že pohyb není pro hubnutí tak účinný jako omezení jídla.

To máte pravdu, nejlepší krátkodobý efekt má při redukci „hladovka“. Jenže všechny krátkodobé agresivní redukční režimy jsou vystřídány jojo efektem. Člověk nabere víc kilo, než kolik shodil, takže si nepomůže.

A aby byla efektivní mírná redukční dieta, k tomu prostě potřebuji navyšovat pohybovou aktivitu. Pro mne je cílem připravit pro pacienta rozumnou, dlouhodobě udržitelnou redukční dietu, v níž mu zachovám co nejvíc potravin, které rád jí.

Nutriční koučka celebrit: Zhubněte osm kilo za deset týdnů. Hlad mít nebudete

Jsou k něčemu dobré krevní testy, nabízené komerčními společnostmi? Ty slibují, že najdou potraviny, které člověk špatně toleruje, a proto po nich tloustne.

Za mne je to naprostý nesmysl. Pokud nemá člověk fyzické projevy intolerance určité potraviny, tedy třeba zažívací, kožní problémy a podobně, tak je úplně zbytečné vycházet z nějakých divných testů a vyřazovat obvyklé potraviny z jídelníčku.

Stejně tak jsou podle mne zbytečné genetické testy. Člověk i tak dostane v těch společnostech obvykle přísnou redukční dietu, ať už genetický test dopadne jakkoliv.

Jak to, že tedy otestovaní lidé s drasticky upravenými jídelníčky jsou s takovým hubnutím spokojení?

Líbí se jim ten rituál, pocit péče a vědeckosti. Nezanedbatelná je investice peněz, protože čím víc do diety investujete, tím víc to motivuje k alespoň chvilkové snaze. Ale hubnutí s dlouhodobým efektem se takto koupit nedá.

V Česku je nyní velké riziko napadení klíštětem: Kam nechodit, jak se chránit

Je pravda, že pohyb změní naši chuť na jídlo? Znamená to, že když se začnu hýbat, nebudu mít chuť na svou obvyklou čokoládu?

Vidíme to na našem pracovišti. Když náš pacient vstoupí do pohybového programu, tak na začátku si vybírá více jednoduchých cukrů, více tuků v jídle. Ale jak se mu postupně zvýší zdatnost, tak organismus si sám začne říkat, že by potřeboval víc proteinů, víc komplexních sacharidů a úplně přirozeně si člověk začne vybírat potraviny, které potřebuje pro svou obnovu po výkonu.

Bariatrické operace uberou až tři čtvrtiny hmotnosti

Indikačním kritériem extrémní obezity jsou hodnoty BMI nad 40, v Česku tuto hranici překračuje přes 200 tisíc lidí. Obézních je již ale neuvěřitelných téměř 30 % dospělých. K úspěšné léčbě pomáhá lékařům komplexní multioborová péče. Efektivním řešením jsou bariatrické operace, které dokážou snížit nadbytečnou tělesnou hmotnost až o 75 % a především zlepšit kompenzaci cukrovky nebo ji dokonce „vyléčit“. VFN se navíc zapojila do programu XXL center a jako jedna z prvních nemocnic vybaví klíčové kliniky speciálními operačními stoly či lůžky s potřebnou nosností. V dubnu také zahájila stavbu nové metabolické jednotky intenzivní péče.

Tohle je nevědomý výběr?

Ano a vzniká zcela logicky. V okamžiku, kdy do života zavedete pravidelný režim a pohyb, tak zjistíte, že po některých potravinách se daleko víc unavíte, a jiné vám pomohou k rychlejší regeneraci. Pak už vám nějaký návod ke změně jídelníčku přijde přirozený. Sval zkrátka po pohybu nasává, co potřebuje. Když mu dáte tuk, tak neví, co s tím má dělat. Když se přejíte, není vám dobře…

Bezlepková dieta není na hubnutí. Víme ovšem, proč u někoho funguje

Máte nějaký tip pro lidi, kteří nikdy nesportovali, třeba jsou i dost pohybově nešikovní?

Rozlišujme sport a pohyb. Pro nastartování hubnutí stačí chůze, tedy turistika, ta může být na začátku úplně dokonalá, nepotřebujete být sportovcem. My jsme v dubnu odstartovali projekt Dobýváme České středohoří pro rodiny s dětmi – jde o to vyšlápnout nějaký kopec. Zážitek z pohybu je především ten, že člověk něco docílí. Tělo si pak fixuje spojitost námaha rovná se uspokojení.

Takový pohyb je určitě uspokojivější, než chodit nebo běhat den co den stejnou trasu.

To nepochybně je. Takže můj tip je jasný – stanovujte si cíle, které jsou spojené s fyzickou námahou. Pokud si nejste jisti, poraďte se svým lékařem o vhodné pohybové aktivitě. Pacientům doporučuji naši aplikaci Čas pro zdraví, je zdarma a pomůže jak se sledováním pohybu, tak kalorického příjmu, i s podporou nutričního terapeuta při hubnutí.



Nahrává se anketa …

Leckdo ze starší generace by řekl: To za našich mladých let nebývalo.A má pravdu. Za mladých let současných sedmdesátníků, osmdesátníků se lidé mnohem víc hýbali, bylo mnohem víc fyzické práce jak v zaměstnání, tak kolem baráků, zahrad. S kily navíc měl problémy málokdo.

Dneska máte všechno automatizované, se vším pomáhají stroje. Vzdát se těchto výdobytků moderní civilizace a navzdory ulehčením se hýbat a namáhat není pro člověka přirozené. A tak se lidé moc nehýbou a tloustnou.

K tomu se přidávají průmyslově zpracované potraviny, které jsou upravené tak, aby nás lákaly svou chutí jíst je, i když nemáme hlad.

Když mluvím s potravináři, potvrzují mi, že při výběru, co budou vyrábět, vždycky rozhoduje chuť. A tu lákavou lze těžko najít u hodně zdravých potravin. Tuk je totiž základem chuti a tučné rozhodně není to nejdravější. Sůl také podporuje chuť: když něco pořádně nasolíte, sníte toho mnohem víc.

Moderátorka Zuzana Kozáková a její proměna: Kde je vůle, tam jdou kila dolů

Takže potravináři vlastně nemohou vyrábět zdravé produkty, protože se nebudou moc kupovat?

Mohou je vyrábět. Samozřejmě jsou ale mnohem dražší. Vidíte to třeba na typických uzeninách – když mají 98 % masa, tak ve srovnání s těmi, co mají masa 91 % je cenový rozdíl obrovský. S kvalitou zkrátka roste cena, a kdo má oblíbené levné nákupy, ten po zdravých potravinách nesáhne.

Je ovšem otázkou, jak velký je zdravotní benefit 50 gramů, tedy jedné porce uzeniny, která má o pouhých 5-10 procent více masa…

Bariatrický zákrok je prý jako nástroj k trvalému zhubnutí obézních lidí nejúčinnější. Proč?

Protože se jedná o přirozený hladomor, tedy o omezení jídla, ale bez hladu. To je rozdíl od středověku. Když už člověk dosáhne opravdu hodně vysoké hmotnosti, tak je to pro něj velká šance zhubnout. Určitě existují publikované příběhy, kdy člověk sám zhubnul třeba 80 kilogramů a váhu si držel dva tři roky.

Na druhou stranu je k tomu zapotřebí tak obrovská a dlouhodobá změna života – změna zaměstnání, zvyklostí, života celé rodiny, že většina našich pacientů ji není schopná realizovat. Tudy prostě cesta ke zhubnutí extrémně obézních lidí nevede.