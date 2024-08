Vysušené, křehké a řídnoucí vlasy

I když to tak nevypadá, vlasy a pokožka hlavy dostávají ve slunečném a horkém letním počasí pěkně zabrat. „V zimě mohou vlasy vyschnout kvůli absenci vlhkosti ve vzduchu, ale v létě je hrozba jejich poškození větší,“ vysvětluje americký stylista celebrit Kevin Mancuso, který spolupracoval mimo jiné s herečkami Drew Barrymore, Ashley Judd nebo zpěvačkou Britney Spears.

Prudké letní slunce může poškodit vlasy tím, že ničí jejich strukturu a vysušuje jejich ochranný vlasový maz. Maz, který tvoří lipidy, je přitom pro vlasy nezbytný, protože jim dává nepropustnost, elasticitu a lesk. Sluneční záření lipidy poškozuje, takže vlasy jsou suché, křehké a mohou se lámat.



Volné radikály ze slunečního záření způsobují rozpad keratinu, který je odpovědný za sílu, kvalitu, strukturu a pevnost vlasů. Jeho rozpad tedy je spojen s narušením vlasů.

„Kromě toho sluneční záření způsobuje řídnutí vlasů tím, že vytváří chemickou látku zvanou superoxid, která způsobuje přechod vlasových folikulů z fáze růstu do cyklu vypadávání,“ uvádí kadeřnický portál The Hair Standard. Znamená to, že růst vlasů se zpomalí a začnou vypadávat.

Dva důvody nežádoucí změny barvy

Slunce ničí také pigment, který je zodpovědný za barvu vlasů. Tmavovlasí lidé mají pigmentu více, takže pro ně tento proces nepředstavuje takové riziko jako pro lidi se světlejšími vlasy, kterým může sluneční záření vlasy takzvaně vyšisovat až spálit.

Málo se ví, že změnu barvy vlasů může může ovlivnit i další faktor. „Pokud se složky tradičních opalovacích krémů dostanou do kontaktu s vašimi vlasy, může dojít k chemické reakci a k odbarvení vlasů,“ varuje web Goldie Looks, který se specializuje na péči o vlasy. Ke změně barvy jsou náchylnější lidé se světlou kšticí a prodlouženými vlasy.

„Jakýkoli zdroj tepla vaše vlasy spálí a slunce udělá totéž: zesvětlí vlasy a učiní je křehčími,“ varuje stylista Kevin Mancuso. Připomíná, že kadeře, které mají svou přirozenou barvu, jsou díky vlasovému mazu proti zesvětlení odolnější.

Naopak vlasy barvené, kterým chybí vnější vrstva, a navíc jsou upravované pomocí fénu, kulmy či žehličky, zůstávají téměř bez ochrany a je snadnější je poškodit. Barvené vlasy tak budou první, na kterých se projeví známky letního vedra.

V létě je lépe vyhnout se takovým razantním kadeřnickým zásahům, jako je melírování a zesvětlování. K těmto úpravám se používá peroxid, který narušuje strukturu vlasů. Vlasy pak potřebují určitý čas na regeneraci, ale vedro, sucho a agresivní sluneční záření jim k tomu neposkytnou vhodné podmínky. Vlasy tak trpí a může dojít k jejich poškození.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Prudké letní slunce může poškodit vlasy tím, že ničí jejich strukturu a vysušuje ochranný vlasový maz.

I přehnaná hygiena může škodit

Vlasy však může poškodit i přehnaná hygiena. V teplém počasí se potíme víc, než jsme zvyklí, a zvýšená produkce potu na vlasové pokožce vede k tomu, že nám vlasy připadají zplihlé. Na tento pocit řada lidí reaguje tím, že si vlasy myje častěji, a někteří dokonce v létě přistoupí k jejich každodennímu mytí.

Jenže běžně se doporučuje vlasy umývat dvakrát až třikrát týdně. Častější mytí vodou a šamponem totiž vlasovou pokožku nadměrně vysušuje, a to může vést k tomu, že bude svědit.

I když za hlavní nebezpečí pro vlasy je v létě považováno vedro a sucho, může jim škodit i vlhko. Samo o sobě není škodlivé, ale může způsobit krepatění vlasů. „A to často vede k tomu, že si ženy vlasy chtějí upravit do původního stavu pomocí fénu, kulmy či vlasové žehličky,“ konstatuje Kevin Mancuso. Jenže žhavé kulmy a žehličky na vlasy mohou už tak namáhané vlasy poškodit nebo dokonce spálit.

Podle čeho v létě poznáme, že máme poškozené vlasy?

konečky vlasů se třepí a vysychají

prameny jsou křehké, suché

vlasy se snadno lámou

změna odstínu barvených vlasů

krepatění

Dobrá péče a ochrana udrží vlasy v kondici

Dobrou ochranu vlasům i vlasové pokožce poskytne sluneční klobouk, který pomůže zamezit jejich vysušování. Kdo nerad nosí klobouky, může použít ochranné kosmetické prostředky.

„Stejně pečlivě, jako nanášíte opalovací krém, používejte produkty vlasové péče s UV filtrem, který vlasy v létě chrání před slunečními paprsky a zabraňuje jejich odbarvování,“ doporučuje web The Hair Standard.

Dbejte na to, abyste si vlasy neumývali zbytečně často, protože by mohly být vysušené. Kadeřníci radí používat suché šampony nebo objemové vlasové pudry, které velmi dobře absorbují nejen nadbytečný maz, ale také pot. K samotnému mytí vlasů je dobré zvolit šetrné šampony bez zbytečných chemických přídavků a doplnit je dobrým kondicionérem.

V létě je dobré omezit žehlení, kulmování a fénování. „Vlasům nejvíce prospěje, když je po umytí necháme pouze přirozeně oschnout a nebudeme je trápit horkým vzduchem,“ doporučuje The Hair Standard.

Vedle pravidelného užívání kondicionéru je dobré každý týden aplikovat vlasovou masku, která vyživí suché konečky a zabrání poškození vlasů slunečním zářením.

Velmi důležitá je hydratace nejen vlasů, ale i organismu. „Pijte hodně vody a používejte hydratační vlasové produkty k boji proti vysušování způsobenému sluncem a horkem,“ radí portál Hair Made Easi, zabývající se péčí o vlasy.

Dostatek vody je pro vlasy velmi důležitý. V létě se tělo více potí a rychleji dehydratuje. Dehydratace vede mimo jiné ke slabým, nezdravým vlasům a k zastavení jejich růstu.

„Voda pomáhá transportovat živiny po těle. Bez vody tedy není váš organismus schopen efektivně transportovat potřebné vyživující látky do vlasů,“ vysvětluje web Goldie Looks.