K přeočkování proti covidu se registrovalo téměř 12 tisíc dětí od 12 let

ČTK

K přeočkování proti covidu-19 se do pondělních 17:00 registrovalo 11 837 dětí a mladých od 12 do 18 let, pro které se téhož dne registrace spustily. Zprávy SMS s upozorněním, že je registrace možná, odešly zhruba 100 tisícům osobám v tomto věku, které už jsou více než pět měsíců od dokončeného očkování. Na twitteru o tom informovali zástupci Chytré karantény.

Zdravotnice očkuje dívku vakcínou proti koronaviru 27. prosince 2021 v ústecké Masarykově nemocnici, kde začalo očkování dětí od pěti do jedenácti let. | Foto: ČTK