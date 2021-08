Nejčastěji se u svých neočkovaných pacientů setkávají s obavami kvůli možnému zánětu srdečního svalu. Způsobovat ho údajně mají hlavně mRNA vakcíny mužům. Podle lékařů jsou ale obavy liché.

„Řada lidí, i chronicky nemocných, teď raději čeká, co vakcína udělá s ostatními. Kardiak, který se nakazí covidem, má přitom až trojnásobně vyšší riziko úmrtí na něj,“ říká Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti. „Vakcíny mRNA nás překvapily svojí bezpečností. Uvážíme-li, kolik vedlejších reakcí mají lidé po jiných očkováních, například před cestováním do zahraničí, pak vychází srovnání s vakcínou na covid-19 jednoznačně příznivě,“ doplňuje lékař.

Podle Státního zdravotnického ústavu nahlásilo nežádoucí účinky s projevy ovlivňující kardiovaskulární systém zatím 339 lidí. Jde přitom o hlášení, nikoliv prokázanou souvislost mezi vakcinací a zdravotní komplikací.

Negativní dopady vědci vyvrátili

Vliv mRNA vakcín na činnost srdce zkoumali američtí vědci, kterým se negativní dopady podařilo vyvrátit. „Zhodnotili riziko zánětu srdečního svalu a osrdečníku po vakcinaci provedené u více než dvou milionů jedinců. Riziko vyžadující hospitalizaci vyčíslili na 1 na 100 tisíc a zánětů osrdečníku na 1,8 na 100 tisíc očkovaných,“ doplňuje předseda kardiologů.

Průběh všech případů byl příznivý, nikdo nezemřel. Zánět srdečního svalu patří mezi běžná onemocnění, v Evropě se objeví kolem 130 případů na milion obyvatel ročně. Postihuje často i mladé, aktivní lidi. Třeba sportovce, kteří včas nezpomalí tempo tréninku. „Nebezpečné a často podceňované jsou i přecházené virózy, které mohou zánět srdečního svalu, myokarditidu, způsobit,“ vysvětluje Bogna Jiravská-Godula, vedoucí lékařka Centra sportovní kardiologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

Kardiologové radí pacientům, aby se očkovali rychle. Jednak kvůli vlastními zdraví a stejně jako ostatní, kvůli zbytku společnosti. Podle Linharta dává zpomalení vakcinace nebo její úplné odmítání prostor pro vznik nových mutací, které by mohly vyvolat další vlny pandemie. Očekává se také, že kvůli pandemii budou mít kardiologové v následujících měsících více, než před pandemií. Ta v prvním čtvrtletí výrazně zbrzdila plánovanou kardiologickou péči.

„Na vrcholu covidové krize se nemocní často báli jet do nemocnice a zanedbali i akutní projevy, včetně infarktů. Někteří na to doplatili cenou nejvyšší, jiní přicházejí nyní s projevy srdečního selhání a s dalšími komplikacemi,“ doplňuje Linhart. I proto v současné době probíhá kampaň Nemocné české srdce, která by měla přispět k cíli „srdcařů“, aby se do deseti let snížila úmrtnost na srdeční choroby o pět procent. O dalších deset procent by měly klesnout počty opakovaných hospitalizací kvůli srdci.