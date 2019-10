Své děti chráníme už od útlého dětství a jinak bychom neměli přistupovat ani k našim čtyřnohým přátelům. Součástí preventivní péče je vakcinace neboli očkování, které zvíře chrání proti nakažlivým onemocněním. Některá z nich totiž mohou ohrozit jeho zdravotní stav, v horším případě způsobit smrt.

Z nutnosti i pro dobrý pocit

Téměř dva miliony čtyřnohých kamarádů obývají 4,5 milionu českých domácností. A to se samozřejmě odráží i na počtu čtyřnohých chlupáčů v čekárnách veterinářů. Vakcinace zvířat má výhody a přínosy pro zvíře i jeho chovatele. Mnohé nemoci jsou totiž virového původu, kdy v podstatě jinou obranu nemáme. Většina z nich má těžký průběh s fatálním koncem a některé z nich jsou přenosné i na člověka.

Na druhou stranu ale není nezbytně nutné bezhlavě naočkovat každému zvířeti všechno, vždy se musí zohlednit jeho věk, zdravotní stav, prostředí, kde tráví většinu života, jejich počet v domácnosti a také životní styl majitelů.

„Jsou nemoci, proti kterým je očkování opravdu nezbytné, ale pak jsou i takové, kde očkujeme spíše pro dobrý pocit majitele,“ říká veterinární lékařka Markéta Petráňová.

Balíčky pro naše miláčky

U psů je to trochu složitější. Vakcín je na trhu spousta, stejně jako variací, jak je aplikovat a jaká očkovací schémata dodržovat. Povinně se očkuje proti vzteklině, proti nemoci chrání vakcína až tři roky, nepovinně pak proti psince (psí spalničky – rozeznáváme čtyři formy, nejběžnější je kožní forma), parvoviróze (postihuje především štěňata, projevuje se silným krvavým průjmem a zvracením), infekční hepatitidě, leptospiróze (onemocnění přenosné ze zvířete na člověka, projevuje se rozmanitými příznaky, dokonce může probíhat zcela skrytě) a parainfluenze (virové onemocnění podobné lehké chřipce). Další spíše nadstandardní vakcinace jsou proti tetanu, psincovému kašli, borelióze nebo herpesviróze.

Vakcinace koček obvykle spočívá v trojkombinaci proti panleukopenii (průjmové onemocnění), caliciviru a herpesviru (původci tzv. kočičí rýmy). Ale i u těchto mazlíčků můžete využít vakcíny proti borelióze, tetanu a také kočičí leukémii a chlamydióze.

Očkují se třeba i králíci (proti králičímu moru a myxomatóze) a koně, kteří mají v základním „balíčku“ očkování proti chřipce a tetanu, ale často také herpesvirus.

Chráníme i sebe

Očkování a odčervování domácích zvířat není přínosem jen pro ně, ale i pro nás – dvounohé členy smečky. Pozor si dejte na tzv. zoonózy čili onemocnění přenosná ze zvířat na člověka. Jedním z úkolů veterinářů je zamezení šíření právě takovýchto nákaz. „Nejznámější a nejnebezpečnější nemocí je samozřejmě vzteklina, a proto je proti ní očkování povinné. Další celkem důležitou zoonózou je leptospiróza, kterou chytí domácí mazlíček od myší. Existují ale i další onemocnění, která jsou určitě nepříjemná, ale ne až tak nebezpečná,“ upozorňuje na možná zdravotní rizika Petráňová. Výčet zoonóz je na dlouhé pojednání a nejlépe vás s nimi seznámí váš veterinář.

Vytrvalým tématem diskusních fór na internetu je toxoplazmóza, která je nebezpečná zejména pro těhotné ženy. Plod totiž může být transplacentárně infikován, což může vést až k poškození centrální nervové soustavy dítěte či potratu. Většina žen se s touto nemocí ale setkala již před otěhotněním, máme tedy protilátky, které nás před akutní infekcí chrání. Vyšetření na ně se provádí v rámci těhotenských lékařských prohlídek. Nebezpečná ale je pro lidi s oslabenou imunitou, typicky pro HIV pozitivní pacienty. U kočky, která žije pouze doma a neloví myši, je však nebezpečí nákazy minimální.

Cestování se zvířaty

Při cestování se zvířaty do zahraničí musí být psi, kočky, ale třeba i fretky čipováni, vybaveni pasem pro zvířata a mít platná povinná očkování. Některé země před vstupem na jejich území vyžadují i ošetření proti vnitřním parazitům neboli odčervení.

„Od příštího roku vejde v platnost novela zákona, kde psovi bez čipu nebude platit vakcinace proti vzteklině. Další podmínky si stanovuje cílová země. Do Velké Británie se například vyžaduje odčervení psa maximálně 48 hodin před příjezdem do země,“ upozorňuje na nezbytné cestovní povinnosti Petráňová. Pokud cestujete do exotičtější destinace, vždy se pro jistotu informujte o podmínkách na webu Státní veterinární správy.

KDY NEJLÉPE OČKOVAT DOMÁCÍ MAZLÍČKY



Doporučené základní schéma očkování u štěňat

6.–8. týden věku: parvoviróza + psinka

9.–11. týden věku: parvoviróza, psinka, hepatitida, laryngotracheitida, parainfluenza, leptospiróza

12.–15. týden věku: parvoviróza, psinka, hepatitida, laryngotracheitida, parainfluenza, leptospiróza + vzteklina

Přeočkování vždy po roce od posledního očkování – parvoviróza, psinka, hepatitida, laryngotracheitida, parainfluenza, leptospiróza, vzteklina.



Doporučené schéma očkování koček

6.–8. týden věku: kaliciviróza, panleukopenie (kočičí mor), rinotracheitida

od 9. týdne věku: chlamydióza, leukémie

od čtvrt roku: vzteklina, dermatofytóza

Zdroj: Ockovani.cz