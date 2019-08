Už jste podstoupil operaci očí?

Ještě ne, protože s nimi zatím žádný problém nemám, jsem tedy spíš budoucí pacient. Ale již čtyřiačtyřicet našich zaměstnanců oční operaci na našich klinikách podstoupilo, řídíme se heslem: Věříme tomu, co děláme. A jsou spokojení. Jak se zákrokem, tak i s vlastní zkušeností, kterou mohou předávat dál našim pacientům.

O jaké zákroky mají největší zájem?

Nejčastěji operujeme šedý zákal, kdy vlastní zakalenou poškozenou oční čočku nahrazujeme umělou nitrooční čočkou. Při operaci šedého zákalu se pacient může zároveň zbavit dalších problémů, jako je např. astigmatismus, brýle na čtení nebo na dálku či jejich kombinace. Dalším nejžádanějším zákrokem je laserová chirurgie, při níž lékaři pomocí laseru odstraňují dioptrie. Zpravidla netrvá déle než patnáct minut. Operaci šedého zákalu ve standardní rovině hradí pojišťovna. Speciální čočky si pacient připlácí sám.

Oční chirurgie v současné době zažívá celosvětový boom. Do jaké míry to souvisí s moderními technologiemi?

S novými technologiemi souvisí zcela zásadně, bez nich by to prostě nešlo. Boom začal už v 80. letech v někdejším Československu, bouřlivě se oční chirurgie rozvíjela i v 90. letech. Tehdy se poprvé začal odstraňovat šedý zákal pomocí ultrazvuku, což umožnilo operaci s miniaturním řezem, nikoliv jako v dřívějších dobách, kdy řez vedl přes dvě třetiny oka. Dnes si vystačíme s miniřezem do dvou milimetrů a pro operaci šedého zákalu využíváme i laser, a operace tak probíhají bez jakýchkoliv rizik, která byla spojena se skalpelem. Laser se pro odstraňování dioptrických vad používá už třicet let. Za tu dobu se přístroje neuvěřitelně zdokonalily. Rutinně dnes odstraňujeme dioptrie, ale i astigmatismus. Dokonce můžeme využívat i patentovanou miniinvazivní metodu ReLEx SMILE. Na klinikách máme a běžně používáme všechny typy nejmodernějších technologií, které jsou aktuálně známé v očním lékařství ve světě.

Čím vás oční lékařství zaujalo natolik, že jste s ním spojil svůj profesionální život?

Byla to spíš náhoda. V roce 1994 jsem se podílel na vybudování první soukromě řízené nemocnice v České republice, která byla v Neratovicích. Poté jsem přijal nabídku od oční kliniky, kde jsem působil osm let. Pak přišel čas jít vlastní cestou. Skupina Neovize ale nezahrnuje pouze oční kliniky, i když ty jsou základem našeho portfolia. Otevřeli jsme také zdravotnická zařízení v oboru urologie, diabetologie, endokrinologie nebo oční optiky.

Jaký byl váš cíl?

Obyčejné věci dělat neobyčejně dobře, což kdysi řekl jeden z Rockefellerů. Mým záměrem nebylo postavit program kliniky na výlučných operacích a na péči pro specifickou klientelu. Naopak šlo o to, na jedničku zvládnout základ zdravotní péče v daném oboru a učinit ji přístupnou pro co nejširší okruh pacientů. Děláme možné i nemožné, aby se u nás pacienti cítili dobře, ale nezvyšujeme náklady zbytečným luxusem, který není nezbytnou součástí zdravotnické péče.

Pacientům jste poskytl svůj přímý e-mail s výzvou: Pište řediteli. Píší?

Ano a já jsem za to rád. Samozřejmě že se mi nejvíc líbí e-maily, v nichž zazní pochvala, ale cením si i kritických připomínek pacientů, protože nám pomáhají posunout se dál.

Jak se vám ve zdravotnictví podniká?

Zatím dobře, má to ale určitá specifika, jako např. etika, citlivý přístup ke klientům, vysoké hygienické nároky, udržování přístrojů v pefektním stavu. To všechno zvládáme bez problémů, ale s jednou věcí si stále nevíme rady: Pacienti za zákrok většinou neplatí sami, místo nich ho hradí pojišťovna, takže si často neuvědomují, kolik tato péče stojí. Stále se nám stává, že pacient nepřijde na domluvenou návštěvu lékaře, který si na něj vyhradil čas, a tím tento čas znehodnotí. Vždycky říkám: Ke kadeřníkovi dojdete a lékař vám za to nestojí? Ale podnikání ve zdravotnictví člověku přináší i určité benefity, které by jinde nezískal. Pokud má někdo patnáct dvacet dioptrií, podepíše se to na jeho sebedůvěře, po světě se pohybuje nejistě a s obavami. Jakmile mu operací dioptrie odstraníme a vrátíme mu zdravé oči, promění se i psychicky. Stane se sebevědomým člověkem s úplně jiným přístupem k životu. Tahle proměna nás těší stejně jako dobře zvládnutá operace.

Petr Kocian, Bc., MHA



* je generálním ředitelem NeoVize Group.

* Vystudoval obor Ekonomika a management ve zdravotnictví na Ekonomicko správní fakultě MU v Brně.

* V roce 1996 absolvoval kurz managementu ve zdravotnictví americké nadace Project HOPE.

* V roce 2016 ukončil studium Maste of Healtcare Administration na Advance Healtcare Management Institute, absolvoval odborné stáže v Německu a ve Velké Británii.

* Vedl Městskou nemocnici v Neratovicích, působil v oční klinice Lexum, v červnu 2008 založil oční kliniku NeoVize v Brně a v následujících letech i v dalších městech.

ZDENA LIKAŘOVÁ