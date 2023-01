Když před patnácti lety Martin Karásek zamířil ze Severních Čech na kolej do Prahy, v kapse ho hřálo kapesné od rodičů. První týden studentského života mu ale ukázal, že jeho výše tempu společenského života v hlavním městě nestačí. Začal se tedy poohlížet po přivýdělku. Jedním z nich bylo tehdy i komerční dárcovství plazmy. „Za odběr se tenkrát nabízelo čtyři sta korun, podstoupit ho šlo dvakrát do měsíce. Bylo to lepší než nic,“ popisuje.