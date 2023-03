Chystáte se na dovolenou, je před vámi romantický víkend, nebo jste se chtěli jet o víkendu koupat do bazénu? Oddálení periody o pár dní se jeví jako skvělý nápad, který vám umožní užít si vaše plány bez menstruačního krvácení, které někdy dokáže vše pokazit. Menstruaci lze oddálit několika způsoby, ovšem je potřeba počítat s určitým rizikem a vedlejšími účinky.

Menstruační cyklus je součástí života každé zdravé ženy a ač ho většina žen nemá příliš v lásce, faktem zůstává, že bez něj by lidstvo nemohlo existovat. Pokud však nemáte v plánu otěhotnět a menstruační krvácení je vám v některých situacích spíš na škodu, lze jej o pár dní či týdnů sem tam oddálit. Tablety na oddálení menstruace vám může předepsat váš gynekolog, ale pokud pravidelně užíváte hormonální antikoncepci (HA), lze postupovat i jinak.

Posunout periodu však jde podle některých názorů i v domácím prostředí. Tak jako tak však vždy vstupujete na tenký led a bez možnosti určitých rizik se to neobejde.

Oddálení při užívání antikoncepce

Prvním, na co je potřeba při oddalování menstruace myslet, je, zda pravidelně užíváte hormonální antikoncepci nebo ne. Jestliže totiž užíváte monofázickou hormonální antikoncepci, při které tři týdny berete pilulky a následující týden vynecháte, aby mohlo proběhnout menstruační krvácení, jednoduše stačí sedmidenní pauzu ignorovat a pokračovat po 21 dnech dalším platem.

Jak zmiňuje web Otěhotnět, „tělo bude následně stále pod vlivem hormonů a menstruace se nedostaví. Očekávat ji můžete ve chvíli, kdy antikoncepci vysadíte a zahájíte sedmidenní pauzu.“ Nehovoříme pak ani tak o oddálení menstruace, jakožto spíš o posunutí pseudomenstruačního krvácení. Lepší je ale tuto metodu vždy raději konzultovat s lékařem, který vám doporučí konkrétní postup pro různé formy užívané antikoncepce.

Pokud antikoncepci neužíváte

Jiné to je ve chvíli, kdy jste se rozhodli antikoncepci vysadit, nebo ji již dlouhodobě neužíváte. V tomto případě můžete menstruaci oddálit pouze pomocí hormonálních tablet, které vám předepíše ženský lékař. Pilulky je však nutné začít užívat již zhruba tři až pět dní před začátkem menstruace, tudíž tato metoda vyžaduje přesnou znalost menstruačního cyklu. Některé tablety lze však nasadit už dva týdny před očekávanou menstruací, což je vhodné především pro ženy, které svůj cyklus tolik nesledují nebo ho nemají pravidelný.

Jakmile přestanete pilulky užívat, menstruace se dostaví do tří až čtyř dnů. Podle webu Ordinace lze tímto způsobem oddálit menstruaci až o měsíc: „Předepsané tablety se pak užívají dvakrát denně bez přerušení. Jestliže však existuje možnost, že jste těhotná, tablety brát nesmíte. O dalších kontraindikacích vás informuje váš gynekolog.“

Babské rady pro oddálení periody

Měsíčky, menzes, perioda či návštěva tety Irmy. I to jsou názvy pro menstruaci, o kterých jsme se nedávno více rozepsali v tomto článku. A pokud opravdu toužíte prožít víkend bez nutnosti neustále vyměňovat vložky, tampony či kalíšky, chystáte se čas trávit něčím jiným než přepíráním menstruačních kalhotek, vsadit můžete i na babské rady. Odborníci jsou však vůči nim spíš skeptičtí. Zkusit rady našich pramáti proto můžete, ale 100% účinek raději nečekejte.

Mezi jednu z nejznámějších potravin, která má schopnost oddálit menstruaci, je dle LadyBio obyčejný citron. Tři dny až týden před menstruací se doporučuje pít jednou až třikrát denně šťávu z jednoho citronu. Pokud nedojde k oddálení, menstruace by měla být údajně alespoň o něco slabší. Posunutí menstruace o několik dní by prý mohla zajistit i konzumace dvou okurek denně týden před menstruací. Hormonální rovnováhu prý ovlivňují i semínka koriandru, která mají potenciál menstruaci oslabit či o pár dní oddálit. Zaručeným úspěchem má být prášek z kořene lékořice, který ovlivňuje ženské hormony a tím zpomaluje průběh cyklu.

Rizika posouvání menstruačního krvácení

Oddalování menstruace nebo posouvání pseudomenstruačního krvácení však může být určitým rizikem především pro vysoce citlivé ženy. Některé ženy nemusí na posouvání nechtěné fáze cyklu negativně reagovat vůbec, a dokonce tuto metodu praktikují několikrát do roka, u jiných se může objevit řada vedlejších účinků. Mezi nejčastější komplikace patří bolest v oblasti pánevního dna, nadýmání, nervozita a další příznaky, které často běžně doprovází i PMS.

„Komplikace se ale mohou objevit i několik dní poté, co tablety vysadíte. Hormonální tablety mohou vést k bolestem hlavy, nevolnostem či zvracení a při jejich vysazení se může dostavit špinění či silnější menstruační krvácení,“ jak řekl pro Cosmopolitan.

Oddalování menstruace může ale především citlivým ženám způsobit i hormonální nerovnováhu, poruchu menstruačního cyklu, ale také negativně ovlivnit samotnou ovulaci. Podle webu Otěhotnět by se však hormonální nestabilita měla s následujícími cykly sama urovnat a tělo by mělo přirozeně naskočit na původní režim. Plánujete-li ale miminko, oddalovat menstruaci kvůli jednomu víkendu se příliš nedoporučuje. Mohlo by se totiž stát, že s menstruací oddálíte i vytoužené otěhotnění.