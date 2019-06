Odložený odchod do penze? Vláda začne řešit stárnutí posudkových lékařů

Posudkoví lékaři v Česku stárnou a mnoha z nich je už přes sedmdesát let. To znamená, že by měli podle služebního zákona odejít do penze. Zdravotně postiženým či nemocným lidem by potom neměl kdo schvalovat příspěvek na péči či ohodnotit, zda mají nárok na invalidní důchod.

Zabránit tomu měla novela zákona o provádění sociálního zabezpečení, podle které by byli zaměstnáni podle zákoníku práce. To znamená, že by mohli pracovat i po sedmdesátce. Jenže chybička se vloudila. Doposud totiž není jasné, podle jakých tarifních tabulek by měli být placeni. Ministerstvo práce a sociálních věcí už sice připravilo návrh nařízení, které je upravuje, ale vláda ho bude projednávat až dnes. Tedy pouhých čtrnáct dnů předtím, než by měly začít platit. Na smrt myslí neustále. Lidí s depresemi přibývá, sebevraždám brání aplikace Přečíst článek › „Je nutné upravit tuto profesní kategorii jako zaměstnance ve veřejných službách a správě v pracovním poměru a zároveň upravit jejich platové poměry,“ konstatuje v návrhu samo ministerstvo. Tarify posudkářů by podle něj měly být stejné jako u ostatních lékařů pracujících ve veřejných zdravotnických zařízeních. Kromě toho by jim měl být vyplácen zvláštní příplatek „za ztěžující vlivy vyplývající z výkonu posudkové služby. Ironický požadavek Návrh se zdá být bezproblémový, protože problémy s nedostatkem a věkem posudkových lékařů jsou dlouhodobě známé. I přesto v připomínkovém řízení svedla ministerstva financí a ministerstvo práce malý souboj, který zapadá do jejich současného přetahování se o dodatečné prostředky na sociální záležitosti. Zubař: Dítě ošetříme, musíte se ale zaregistrovat spolu s ním Přečíst článek › Změna si totiž jenom ve zbytku letošního roku vyžádá ze státní kasy 5,3 milionu korun. Ministerstvo financí proto anoncovalo, že s návrhem bude souhlasit pouze za jedné podmínky. A to že do usnesení vlády bude zanesený úkol pro ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) „zajistit finanční dopady nařízení vlády bez nároku na navýšení limitu prostředků na platy“. Je také otázkou, zda přeřazení posudkářů ze služebního zákona pod zákoník práce v dlouhodobějším horizontu pomůže problém vyřešit. Mladší lékaři totiž nejeví o tuto činnost velký zájem. Spočívá totiž spíše v papírování než v léčení. Budeme umírat na infekce? Proočkovanost stále klesá Přečíst článek ›

Autor: Pavel Cechl